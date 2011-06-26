Imagination'ın PowerVR 6 Serisi yeni GPU tasarımları 6 üretici tarafından lisanslandı

Ekran kartı denildiğinde akıllara AMD ve Nvidia ile gelir ancak söz konusu mobil cihazlar olduğunda işin rengi değişir. Nvidia'nın Tegra ve Tegra 2 platformuyla dahil olduğu, AMD'nin ise Desna kod adlı Fusion-Z01 işlemcisiyle yeni yeni giriş yaptığı bu pazarda, en büyük oyuncular kim diye bir araştırma yaparsanız karşınıza muhtemelen Imagination firması ve onun PowerVR serisi entegre grafik çözümleri de çıkacaktır.

Hisse ortakları arasında Intel ve Apple gibi dev şirketlerin de olduğu Imagination, geliştirdiği mobil GPU çözümleriyle iPad 2'den PlayStation Vita'ya kadar çok geniş bir alanda kullanılıyor. En güncel grafik çözümü olan PowerVR SGX543MP'yi üreticinin ihtiyaç duyduğu performansa göre çekirdek sayısı bazında ölçeklendirebilen Imagination, Rogue mimarisini temel alan PowerVR 6 serisi yeni nesil mobil GPU ailesinin endüstride geniş destek bulduğunu ve 6 farklı platform üreticisi tarafından lisanslandığını açıkladı.

Mevcut GPU tasarımlarına göre 20-100 kat daha iyi performans sunacağı belirtilen ve konsol kalitesinin de ötesinde modern ekran kartlarına yakın grafik performansını mobil cihazlara getireceği ifade edilen yeni tasarımın, ARM'ın yeni nesil Cortex-A15 tasarımını temel alan yongada sistem platformlarında yer alacağı ifade ediliyor. Zar alanına ve watt başına düşen işlem gücü (GFLOP) açısından rakipsiz olacağı belirtilen PowerVR 6 serisi aynı zamanda 5 serisi GPU tasarımlarıyla uyumlu olacak ve bu sayede geliştiricilere kolay geçiş olanağı tanınacak.

Imagination firması, PowerVR 6 serisini lisanslayan 6 üreticiden 3'ünün Texas Instruments, ST-Ericsson ve MediaTek olduğunu açıklarken, diğer 3 isimse şu an için gizli tutuluyor. Pazarda yer alacağı döneme göre Nvidia'nın Tegra 3 ve Tegra 4 platformlarına rakip olması beklenen PowerVR 6 serisi aynı zamanda ARM'ın kendi GPU tasarımları olan Mali serisi ve Qualcomm kökleri ATi'a dayanan Adreno 300 serisi GPU'larına rakip olacak. Bu arada Apple'ın A6 işlemcisinde de PowerVR 6 serisi GPU kullanılması bekleniyor.