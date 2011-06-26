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Imagination'ın PowerVR 6 Serisi yeni GPU tasarımları 6 üretici tarafından lisanslandı

7 yıl
9,1b
1
6
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı denildiğinde akıllara AMD ve Nvidia ile gelir ancak  söz konusu mobil cihazlar olduğunda işin rengi değişir. Nvidia'nın Tegra ve Tegra 2 platformuyla dahil olduğu, AMD'nin ise Desna kod adlı Fusion-Z01 işlemcisiyle yeni yeni giriş yaptığı bu pazarda, en büyük oyuncular kim diye bir araştırma yaparsanız karşınıza muhtemelen Imagination firması ve onun PowerVR serisi entegre grafik çözümleri de çıkacaktır.
Hisse ortakları arasında Intel ve Apple gibi dev şirketlerin de olduğu Imagination, geliştirdiği mobil GPU çözümleriyle iPad 2'den PlayStation Vita'ya kadar çok geniş bir alanda kullanılıyor. En güncel grafik çözümü olan PowerVR SGX543MP'yi üreticinin ihtiyaç duyduğu performansa göre çekirdek sayısı bazında ölçeklendirebilen Imagination, Rogue mimarisini temel alan PowerVR 6 serisi yeni nesil mobil GPU ailesinin endüstride geniş destek bulduğunu ve 6 farklı platform üreticisi tarafından lisanslandığını açıkladı.
Mevcut GPU tasarımlarına göre 20-100 kat daha iyi performans sunacağı belirtilen ve konsol kalitesinin de ötesinde modern ekran kartlarına yakın grafik performansını mobil cihazlara getireceği ifade edilen yeni tasarımın, ARM'ın yeni nesil Cortex-A15 tasarımını temel alan yongada sistem platformlarında yer alacağı ifade ediliyor. Zar alanına ve watt başına düşen işlem gücü (GFLOP) açısından rakipsiz olacağı belirtilen PowerVR 6 serisi aynı zamanda 5 serisi GPU tasarımlarıyla uyumlu olacak ve bu sayede geliştiricilere kolay geçiş olanağı tanınacak.
Imagination firması, PowerVR 6 serisini lisanslayan 6 üreticiden 3'ünün Texas Instruments, ST-Ericsson ve MediaTek olduğunu açıklarken, diğer 3 isimse şu an için gizli tutuluyor. Pazarda yer alacağı döneme göre Nvidia'nın Tegra 3 ve Tegra 4 platformlarına rakip olması beklenen PowerVR 6 serisi aynı zamanda ARM'ın kendi GPU tasarımları olan Mali serisi ve Qualcomm kökleri ATi'a dayanan Adreno 300 serisi GPU'larına rakip olacak. Bu arada Apple'ın A6 işlemcisinde de PowerVR 6 serisi GPU kullanılması bekleniyor.

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DH Misafiri 7 yıl
Amd veya nvidia değil ya, pek yorum yapan olmamış. pek fazla fanı yok galiba :D
Adamlar mevcut jenerasyona kıyasla max. 100x performanslı olacak, modern kartlara yakın performans verecek diyorlar. bu dedikleri 1 watt bile tüketmeyen mobil ürünler için hazırlanan gpu lar.
bir arkadaş aynı bu şekilde mobil gpu yu ps4 e koyacaklar sanmışta, yukarıdaki arkadaşın dediği gibi konsola özel olarak yapılır güç tüketimide ona göre olur. dolayısıyla bu dedikleri performans paralel olarak uçuk noktalara çıkacaktır.
Ha bide adamlar bir mimari değişimle bu kadar artış sağlıyorsa, masaüstüne çıksa ortada ne ati/amd kalır ne nvidia.
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müntekim 7 yıl
Mediatek lisans alması güzel bir haber , bu kadar yetenekli grafik kartlarını uygun fiyatlı ürünlerdede görmek mümkün olur.Çin telefonlarında, ucuz mp3 çalarlarda(S1 modeli) hep mediatek ürünleri var.Çin menşeli telefon ve tabletler çağ atlayabilir.
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séquestre 7 yıl
Mobil cihazlar artık tamamen bilgisayarların tüm işlevlerini elinden alıyor..
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Batuist 7 yıl
sony playsation 4 için ne gibi bir güç tüketim verimliliği düşünebilir ki mobil cihazlarda kullanılabilecek bir gpu'yu grafik kalitesi anlamında zamanının ötesine geçirmesi düşünülen bir konsolda kullanmak istesin? masaüstünde dahi 400W güç tüketen bir ekran kartının full HDde verdiği perfomans ve görüntü kalitesi hala çok daha iyileştirilebilecekken nasıl mobil alanda kullanılacak bir gpunun ps4te kullanılması bekleneblir hayret.. oldu olacak işlemci olarakta tegra2 kullansın..!! sonra ps4ü cebimizde taşırız.. vitayada gerek kalmaz böylece..!! :)))
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KalemKolik 7 yıl

Batuist

sony playsation 4 için ne gibi bir güç tüketim verimliliği düşünebilir ki mobil cihazlarda kullanılabilecek bir gpu'yu grafik kalitesi anlamında zamanının ötesine geçirmesi düşünülen bir konsolda kullanmak istesin? masaüstünde dahi 400W güç tüketen bir ekran kartının full HDde verdiği perfomans ve görüntü kalitesi hala çok daha iyileştirilebilecekken nasıl mobil alanda kullanılacak bir gpunun ps4te kullanılması bekleneblir hayret.. oldu olacak işlemci olarakta tegra2 kullansın..!! sonra ps4ü cebimizde taşırız.. vitayada gerek kalmaz böylece..!! :)))


Sony anlaşmaya varırsa mobile alanda kullanılan bir gpuyu kullanmasını beklemiyor zaten kimse, ps4 için özel gpu kullanılır olur biter.

donanimhaber.com/...
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KalemKolik 7 yıl
Sony ps4 için bu adamlarla iş yapacağı konuşuluyordu şimdi olma iktimalini biraz daha görebiliyorum
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