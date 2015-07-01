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Indiegogo platformunda Yunanistan'ı krizden kurtarmak için kampanya başlatıldı

3 yıl
2,5b
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21
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Indiegogo platformunda Yunanistan'ı krizden kurtarmak için kampanya başlatıldı
 
Indiegogo, Kickstarter gibi platformlar aslında yeni fikirlerin hayata geçmesi için kullanıcılardan yatırım toplamayı hedefleyen oluşumlar. Bu tarz platformlarda geliştirdiği bir ürünü hayata geçirmek isteye kullanıcılar ya karşılıksız ya da "ön sipariş" diyebileceğimiz bir şekilde bağışta bulunarak projelerin hayata geçmesine yardımcı oluyorlar. Bunun yanında bazı kullanıcılar herhangi bir ürün ortaya koymadan hayallerini gerçekleştirmek için de yardım toplayabiliyorlar.
İngiltere'de yaşayan bir kullanıcı ise bu kez Indiegogo platformunu biraz daha farklı bir iş için kullanmayı tercih etti. Yunanistan'ın içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkması için bir yardım kampanyası başlatan kişi ilk kez bu tarz bi platformu "ülke kurtarmak" için kullanmış oldu.
Herhangi bir resmi dayanağı olmayan kampanya borçlarını ödeyemeyen ve bankadan sınırlı miktarda para çekilmesine izin veren Yunanistan'ı bu batağın içinden kurtarmak için 1.6 Milyar Euro bağış toplanması gerekiyor. Kabaca bir hesap yapacak olrsak bu miktar yaklaşık 750 milyon kişiye sahip Avrupa kıtasında yaşayan herkesin 2 Euro bağış yapması anlamına geliyor.
Kampanya için bir hafta gibi kısa bir süre belirlenirken şimdilik toplam hedeften çok uzak olsa da 47 bin insanın bağışı ile 800 bin Euro civarında bir miktar toplanmış durumda. Ancak bu miktar hedefin yalnızca %0.5'lik bir kısmını oluşturuyor. Kullanıcılar projenin başarıya ulaşmasının çok zor olduğunu bilse de bu konuya dikkat çekebilmek için bağış yapmaya devam ediyorlar. Hedeflenen miktar toplanamadığı takdirde bağış yapan kişiler ödediği ücretleri iade alacaklar.
Kampanyanın gidişatını buraya tıklayarak takip edebilirsiniz. 

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itachi237 3 yıl en beğenilen
Biz batsak kimsenin umrunda olmaz.
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safüzyon 3 yıl
Batsınlar avrupayıda içine çeksinler:D Onlar krizinde tanıdık bir arkadaşım var 1 senede 4 kere tatile çıkıyormuş şimdi ise krizde diye 2 kere tatile çıkıyorlar daha değişik veriler elde geliyor kozmetik ürünlere krizde harcanan para 1 kişi için 300 lirayı buluyormuş enteresan bir yaşam biçimleri var:D birde bunların borçlarını çoğu avrupa birliği vatandaşı ödedi:d onlarda isyan ediyordu
Batsınlar avrupayıda içine çeksinler:D Onlar krizinde tanıdık bir arkadaşım var 1 senede 4 kere tatile çıkıyormuş şimdi ise krizde diye 2 kere tatile çıkıyorlar...
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ssbrutality 3 yıl
Beter Olsunlar.
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CONTAGIOUS 3 yıl
BU yunanlıların BİZ TÜRKLERE YAPTIKLARINDAN SONRA BİZLERDEN 5 KURUŞ ÇIKMAZ.
İNŞALLAH BATIP YOK OLURLAR.
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savinelli 3 yıl
eğer son cümleyi okumasam o parayı birileri iç eder diyecektim ama :) bireysel bazda iyi para toplanmış aslında.
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QuexSeeL 3 yıl
Nette görmüştüm 12 adayı bize geri versinler o 1.6 milyar euroyu bu cuma çıkışında toplarız diye.
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michael01 3 yıl
Beyler yeni bir ülke kurmak için biz de açalım.Bakarsınız bağış toplar yeni ülke kurarız.Şaka bir yana 12 Adayı açık arttırmaya çıkartsa istenilen paranın 10 katını alacaklar haberleri yok
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tugares 3 yıl
Biz yaklaşık 400 yıl bir vali ile idare ettik bu ülkeyi. Adamlar bizden bi ayrıldılar 1830 lardan beridir sık sık böyle sıkıntılar yaşıyorlar...
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keskin53 3 yıl
vay be modern dilencilik (online dilen)
dünya nereye gidiyon :)
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killerbow 3 yıl
1.6 milyar he, toplarlar toplarlar
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infomania 3 yıl
Bir kampanya da kendim için yapsam?
Adam başı 1 € yeter.
Sadece DH ahalisi 1€ gönderse ev araba alırım :D
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huntedman 3 yıl
yav ben siteye gittim 10 000 000 avro verim dedim kabul etmiyor. bunlar nasıl dilenci böyle en fazla 1 000 000 avro kabul ediyor.
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saruman_me 3 yıl
bizansın g...tü tutuşmuş beter olsunlar..
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