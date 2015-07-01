Indiegogo platformunda Yunanistan'ı krizden kurtarmak için kampanya başlatıldı

Indiegogo, Kickstarter gibi platformlar aslında yeni fikirlerin hayata geçmesi için kullanıcılardan yatırım toplamayı hedefleyen oluşumlar. Bu tarz platformlarda geliştirdiği bir ürünü hayata geçirmek isteye kullanıcılar ya karşılıksız ya da "ön sipariş" diyebileceğimiz bir şekilde bağışta bulunarak projelerin hayata geçmesine yardımcı oluyorlar. Bunun yanında bazı kullanıcılar herhangi bir ürün ortaya koymadan hayallerini gerçekleştirmek için de yardım toplayabiliyorlar.

İngiltere'de yaşayan bir kullanıcı ise bu kez Indiegogo platformunu biraz daha farklı bir iş için kullanmayı tercih etti. Yunanistan'ın içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkması için bir yardım kampanyası başlatan kişi ilk kez bu tarz bi platformu "ülke kurtarmak" için kullanmış oldu.

Herhangi bir resmi dayanağı olmayan kampanya borçlarını ödeyemeyen ve bankadan sınırlı miktarda para çekilmesine izin veren Yunanistan'ı bu batağın içinden kurtarmak için 1.6 Milyar Euro bağış toplanması gerekiyor. Kabaca bir hesap yapacak olrsak bu miktar yaklaşık 750 milyon kişiye sahip Avrupa kıtasında yaşayan herkesin 2 Euro bağış yapması anlamına geliyor.

Kampanya için bir hafta gibi kısa bir süre belirlenirken şimdilik toplam hedeften çok uzak olsa da 47 bin insanın bağışı ile 800 bin Euro civarında bir miktar toplanmış durumda. Ancak bu miktar hedefin yalnızca %0.5'lik bir kısmını oluşturuyor. Kullanıcılar projenin başarıya ulaşmasının çok zor olduğunu bilse de bu konuya dikkat çekebilmek için bağış yapmaya devam ediyorlar. Hedeflenen miktar toplanamadığı takdirde bağış yapan kişiler ödediği ücretleri iade alacaklar.