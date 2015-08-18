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Indiegogo'da destek arayan paten inovasyonu: Walk Wing

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
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Indiegogo'da destek arayan paten inovasyonu: Walk Wing
 
Uzun yıllardır hayatımızda yer alan patenler, normal bir ayakkabı gibi rahatça giyilip çıkartılamıyor olmaları nedeniyle çok kullanışlı değiller. Bu durumu değiştirmeyi amaçlayan Walk Wing, hayata geçebilmek adına Kickstarter benzeri çalışma gösteren Indiegogo üzerinde destek arıyor.
Site üzerinde 50,000$'lık bir hedefle yolan çıkan Walk Wing, hem ayakkabı hem de otomotiv sektöründen uzmanların desteğinde geliştiriliyor. Standart ayakkabılar ile saniyeler içerisinde giyilebilen ürün, arka tarafında yer alan ufak bir bağlantı ile tekerleklerini indiriyor böylece etkili bir paten keyfi yaşatabiliyor. Tekerleklerin kapatılmasıyla normal olarak yürünmesine imkan tanıyan ve böylece özellikle aktif şehir hayatı içerisinde büyük fayda (Örneğin zorlu bir zemini geçmek) sağlayan Walk Wing, tasarısal olarak kişiselleştirilebiliyor ve özel taşıma çantasıyla istenilen her türkü noktaya rahatlıkla götürülebiliyor.
Yapılacak en az 90$ bağış ile 2016 Şubat ayında elde edilebilen Walk Wing, yapabildiklerini aşağıda yer alan video ile gözler önüne seriyor.
Indiegogo'da destek arayan paten inovasyonu: Walk Wing
 

https://www.indiegogo.com/projects/walk-wing-an-exciting-new-way-to-move-around#/story Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Morphinz 4 yıl
Ürün için söyleyebileceğim tek şey: Hatun iyiymiş.
Çok kaba duruyor arkadaş, ayrıca 4 tekerleği ile normal patenin kabiliyetine ulaşması mümkün değil. Bence tutmaz ama siz bilirsiniz :)
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kadirirdem 4 yıl
normal patenlerden çok daha iyi olmul hem düşmemeyi engeller güzel düşünülmüş....
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