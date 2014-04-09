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Ineda Systems giyilebilir cihazlara yönelik yeni bir yongaseti teknolojisi duyurdu

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Ineda Systems giyilebilir cihazlara yönelik yeni bir yongaseti teknolojisi duyurdu



Son dönemde trendi giderek yükselen giyilebilir cihazlar genelde tasarımcıların mecvut işlemci ve grafik birimi teknolojilerini kullanmakta ve bu da pil süresini tatmin edici seviyelerin altında kalmasına neden oluyor. Ineda Systems ise dünyanın ilk giyilebilir işlem birimini - WPU lanse etti.

Ineda Systems, yongasetinde en iyi performans ve enerji tasarrufu dengesini korumayı hedefliyor ve böylece bir aya kadar çıkabilen pil süreleri sunmayı ümit ediyor. 

Teknoloji dünyasında pek tanınmasa da Samsung, Qualcomm ve Imagination Technologies gibi pek çok firma Ineda Systems'e şimdiden 30 milyon dolar yatırım yaptı ve bir Samsung yöneticisi de firmanın yönetim kurulunda yer alıyor. Indea bu sistemine Dhanush adını vermiş. Dhanush Sanskritçe'de ok anlamına geliyor.

Giyilebilir cihazların geleceğini değiştirmek hedefinde olan Ineda Systems, WPU teknolojisinde 3 farklı işlem birimine yer veriyor ve uygulamaların yüküne göre görevleri bu birimlere dağıtıyor. Böylece doğru işlem doğru birim üzerinden yürüyor ve güç israfının önüne geçiliyor.

Sistemdeki uygulama işlemcisi; zengin uygulamalar, tam fonksiyonlu ses tanıma işlemleri, 3D hızlandırıcı gerektiren zengin ekran gösterimleri gibi ağır işleri yerine getiriyor. Yardımcı işlemci düşük güç gerektiren basit uygulamalar, basit ses algılaması ve basit ekran gösterimleri için devreye giriyor. 

Her zaman açık olan en zayıf işlemci ise sensörlerden gelen bilgileri topluyor, cihazı kilitten çıkarmak için ses yoluyla gelen basit harfleri algılıyor ve ekran kısmi gösterimler sağlıyor. Ineda Systems bu teknolojiye Hiyerarşik İşlem adını vermiş.

Yongasetinde ayrıca paylaşımlı depolama sistemi, güç yönetim sistemi, güvenlik yönetim sistemi, paylaşımlı bellek ve bağlantı yongaları yer alıyor.

WPU hali hazırdaki giyilebilir cihaz donanımlarına göre 10 kat daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor ve onların seviyesinde bir fiyatlandırma sunuyor. Ineda Systems çözümünü şimdiden müşterilere göndermeye başladı ve ilk cihazların yıl sonuna kadar piyasada olması bekleniyor. 

http://www.phonearena.com/news/Dhanush-SoC-will-let-smart-watches-batteries-last-a-full-month_id54908 Yorum Yaz
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