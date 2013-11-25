Infinity Blade serisinin ilk oyunu Appstore'da kısa bir süreliğine ücretsiz

Geçtiğimiz eylül ayında üçüncüsü yayınlanan Infinity Blade'in başlangıç oyunu Appstore'da kısa bir süreliğine ücretsiz olarak yayında.





Unreal Engine grafik motoruyla geliştirilen etkileyici grafikleriyle yayınlandığı döneme damgasını vuran Infinity Blade, oynanışıyla da pek çok geliştiriciye esin kaynağı olmuştu. Serinin diğer oyunlarının aksine mobil oyunculuğun dönüm noktaları arasında yer alan Infinity Blade, iOS 3.2 veya üzeri yazılıma sahip iPhone 3GS ve üzeri donanımlı cihazlarda çalışabiliyor.





Infinity Blade serisinin ilk oyununu henüz denemediyseniz, 1 hafta boyunca geçerli olacak bu indirimden yararlanmanızda fayda var. Infinity Blade'e aşağıdaki Appstore bağlantısı üzerinden erişebilirsiniz. Bu arada oyunun normalde 10.99 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olduğunu da belirtelim.

https://twitter.com/InfinityBlade/status/404842746373869569