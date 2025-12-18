Hogwarts Legacy 40 milyon satışa ulaştı: Epic Games'te ücretsiz

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Hogwarts Legacy, üç yıldan kısa bir sürede konsollar ve PC'de 40 milyon kopya satarak tarihin en hızlı ve en çok satan oyunlardan biri oldu. Harry Potter oyunu, Kingdom Hearts ve Horizon gibi büyük serileri geride bırakarak WB Games’e 1 milyar dolardan fazla kazandırdı.

Tek bir Harry Potter oyunu, Yakuza/Like a Dragon serisi, Kingdom Hearts, Devil May Cry ve hatta Sony'nin Horizon serisi de dahil olmak üzere yıllardır piyasada olan bazı video oyun serilerinin tamamını geride bıraktı.

Hogwarts Legacy'nin 40 milyon adet sattığına dair bilgi, yapımcının resmi X hesabından yaptığı paylaşımla geldi. Geliştiriciler, bu kilometre taşına ulaşmalarına yardımcı olan topluluğa teşekkür ederken, oyuncular da geliştiricilere çeşitli isteklerde bulunuyor. Co-op çok oyunculu mod, konsollarda modlama araçları ve DLC, en çok talep edilenler arasında.

Bilmeyenler için, Hogwarts Legacy, Harry Potter filmleri ve kitaplarıyla aynı büyülü evrende geçen açık dünya aksiyon RPG oyunu. Oyun, Epic Games’te bugün saat 19.00’a kadar ücretsiz.

