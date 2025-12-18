Hogwarts Legacy 40 milyon satışa ulaştı: Epic Games'te ücretsiz

Tek bir Harry Potter oyunu, Yakuza/Like a Dragon serisi, Kingdom Hearts, Devil May Cry ve hatta Sony'nin Horizon serisi de dahil olmak üzere yıllardır piyasada olan bazı video oyun serilerinin tamamını geride bıraktı.
Hogwarts Legacy'nin 40 milyon adet sattığına dair bilgi, yapımcının resmi X hesabından yaptığı paylaşımla geldi. Geliştiriciler, bu kilometre taşına ulaşmalarına yardımcı olan topluluğa teşekkür ederken, oyuncular da geliştiricilere çeşitli isteklerde bulunuyor. Co-op çok oyunculu mod, konsollarda modlama araçları ve DLC, en çok talep edilenler arasında.
Epic Games'te ücretsiz, indirim bugün sona eriyor
Bilmeyenler için, Hogwarts Legacy, Harry Potter filmleri ve kitaplarıyla aynı büyülü evrende geçen açık dünya aksiyon RPG oyunu. Oyun, Epic Games'te bugün saat 19.00'a kadar ücretsiz.