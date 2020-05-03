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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İnflamasyonu baskılayan kanser ilacı keşfedildi

    elektif BD2 reseptör blokerleri fareler üzerinde test edildi ve farelerde psöriasis, karaciğer hastalıkları gibi otoimmün hastalıkların kuvvetli bir şekilde baskılandığı gözlendi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    İnflamasyonu baskılayan kanser ilacı keşfedildi
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    İnflamasyon konusu birçok tıbbi araştırmanın temelini oluşturmakla birlikte artritlerden karaciğer hastalıklarına, kanserlerden birçok hastalığa kadar geniş bir ölçekte patogenez basamaklarında yer alıyor. Avustralya'da bulunan Peter Mac Cancer Centre araştırmacıları kanser tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen bazı ilaçların inflamasyon tedavisi için kullanılabileceğini keşfetti.

    Araştırma ekibi bazı kanserlerin patogenezinde yer alan ve Bromodomain ve Extra-Terminal ya da BET proteinlerini hedef alan ilaçlar üzerine yoğunlaştı.

    Bahsi geçen ilaçlar tüm dünyada deneme aşamasında olmakla birlikte ilaçların etki mekanizması BET proteinlerinin inhibisyonu şeklinde gerçekleşiyor. Bir başka deyişle ilaçlar BET proteinlerinin bağlanma bölgelerini bloke ediyor ve böylece proteinler işlevsiz hale geliyor. Bu durum sonucunda da kanser hücreleri ölüyor.

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    Bütün bu etkilere ek olarak ilaçların bazı olumsuz özellikleri de bulunuyor. Bunların başında gelen durum ise sağlıklı hücreler de BET proteinlerine sahip durumda bulunuyor yani ilaçlar sağlıklı hücrelerin de hasarlanmasına sebep olabiliyor.

    Yeni keşif kemirgenlerde gözlendi

    İnflamasyonu baskılayan kanser ilacı keşfedildi
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    Bu durumu olabildiğince engellemek amacıyla araştırma ekibi ilaçlar üzerinde deney yaparken BET proteinlerinin ikinci bağlanma bölgesine bağlanan bir ilaç üzerinde çalıştı. Çalışmalar sonucunda ilacın kemirgenlerde anti-kanser potansiyelini kaybettiği ancak oldukça güçlü immünsüpresif etki kazandığı keşfedildi.

    Selektif BD2 reseptör blokerleri fareler üzerinde test edildi ve farelerde psöriasis, karaciğer hastalıkları gibi otoimmün hastalıkların ( bahsi geçen hastalıklar birebir insan organizmasının aynı hastalıkları değil, kemirgenlerde insan hastalıklarını taklit eden otoimmün hastalıklar ) kuvvetli bir şekilde baskılandığı gözlendi.

    Ayrıca Bkz. "Bilim insanları Non-Hodgkin lenfoma için potansiyel hedef keşfetti"

    Yeni ilacın geliştirilmesi ve insanlar üzerinde deneyler yapılması planlanıyor.

    Yeni araştırma Science dergisinde yayımlandı.



    https://www.petermac.org/news/new-approach-treating-arthritis-and-other-inflammatory-diseases Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    cemaltüzün 1 hf. yeni yorumcu
    kansere ilaç bulamadılar bir türlü ya
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    Denamint 1 hf. yeni yorumcu
    Bence kanserin tedavisi bulundu ama söylenmiyor.
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    fotifoti (foti ) 1 hf.
    İnflamasyon vücudun koruma sistemlerinden biri. Yorgunluk, ağrı gibi bir sinyal. Bunu baskılamak farklı etkilere neden olabilir, olacaktır. Mesela italya'da ölümlerin çok olmasının bir nedeni olarak, ateş düşürücüler (inflamasyon baskılayan ibuprofen) gösterildi. Avusturya üniversitesi gayri resmi açıkladı. İlaç devlerini karşılarına alamadılar. Yani test edilse de çok matah değiller ama edilmemesi daha kötü.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    TheJudgé 1 hf. fotifoti
    Bu tür hastalıklarda infilamasyonu baskılayıcı ilaçlar kullanılır , infilamasyonun sebebi vucudun savunma mekanizmasıdır , ama bu tür hastalıklarda vücut kendi kendine saldırır ,bunun bir etkiside infilamasyondur .
    İnfilamasyonun durması demek vucutta bir saldırı olmadığı anlamına gelir , eğer ateş varsa zaten bir savaş var demektir , bir virüse bakteriye karşı ,yada behçet hastalığında gördüğümüz gibi vücudun yine kendi vücut hücrelerini yabancı olarak algılayarak saldırması gibi .

    Zaten normalde ateş olması sorun yaratmaz ama Otoimmün hastalıklarda vücutta yabancı bir madde yokken vücut kendine saldırarak aşırı tepkiler verir ,bu gibi otoimmün hastalıklarda önemli bir gelişme
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