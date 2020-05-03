İnflamasyonu baskılayan kanser ilacı keşfedildi

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İnflamasyon konusu birçok tıbbi araştırmanın temelini oluşturmakla birlikte artritlerden karaciğer hastalıklarına, kanserlerden birçok hastalığa kadar geniş bir ölçekte patogenez basamaklarında yer alıyor. Avustralya'da bulunan Peter Mac Cancer Centre araştırmacıları kanser tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen bazı ilaçların inflamasyon tedavisi için kullanılabileceğini keşfetti.

Araştırma ekibi bazı kanserlerin patogenezinde yer alan ve Bromodomain ve Extra-Terminal ya da BET proteinlerini hedef alan ilaçlar üzerine yoğunlaştı.

Bahsi geçen ilaçlar tüm dünyada deneme aşamasında olmakla birlikte ilaçların etki mekanizması BET proteinlerinin inhibisyonu şeklinde gerçekleşiyor. Bir başka deyişle ilaçlar BET proteinlerinin bağlanma bölgelerini bloke ediyor ve böylece proteinler işlevsiz hale geliyor. Bu durum sonucunda da kanser hücreleri ölüyor.

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Bütün bu etkilere ek olarak ilaçların bazı olumsuz özellikleri de bulunuyor. Bunların başında gelen durum ise sağlıklı hücreler de BET proteinlerine sahip durumda bulunuyor yani ilaçlar sağlıklı hücrelerin de hasarlanmasına sebep olabiliyor.

Yeni keşif kemirgenlerde gözlendi

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Bu durumu olabildiğince engellemek amacıyla araştırma ekibi ilaçlar üzerinde deney yaparken BET proteinlerinin ikinci bağlanma bölgesine bağlanan bir ilaç üzerinde çalıştı. Çalışmalar sonucunda ilacın kemirgenlerde anti-kanser potansiyelini kaybettiği ancak oldukça güçlü immünsüpresif etki kazandığı keşfedildi.

Selektif BD2 reseptör blokerleri fareler üzerinde test edildi ve farelerde psöriasis, karaciğer hastalıkları gibi otoimmün hastalıkların ( bahsi geçen hastalıklar birebir insan organizmasının aynı hastalıkları değil, kemirgenlerde insan hastalıklarını taklit eden otoimmün hastalıklar ) kuvvetli bir şekilde baskılandığı gözlendi.

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Yeni ilacın geliştirilmesi ve insanlar üzerinde deneyler yapılması planlanıyor.

Yeni araştırma Science dergisinde yayımlandı.

https://www.petermac.org/news/new-approach-treating-arthritis-and-other-inflammatory-diseases

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