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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İngiltere, 2030 yılı itibariyle tüm evlerin elektriğini rüzgâr enerjisinden sağlamak istiyor

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin rüzgâr enerjisine yaptığı yatırım sayesinde 2030 yılı itibariyle tüm evlerin yenilenebilir enerjiden elde edilen elektriği kullanacağını söyledi.
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    Alternatif Enerji
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    Gökhan G.
    Editör
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    İngiltere, 2030 yılı itibariyle tüm evlerin elektriğini rüzgâr enerjisinden sağlamak istiyor
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    Yenilenebilir enerji alanında ciddi yatırımlar yapan ve 2050 yılı itibariyle karbon emisyonunu net sıfır oranına düşüreceğini duyurun İngiltere, bu alanda yeni bir taahhütle gündeme geldi. Yatırımlarını özellikle deniz üstü rüzgâr santrallerine yapan ülkenin Başbakanı Boris Johnson, 2030 yılı itibariyle İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’daki tüm evlerin yenilenebilir enerjiden güç alacağını duyurdu.

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    “Su ısıtıcınız, çamaşır makineniz, ocağınız, ısıtıcınız, elektrikli otomobiliniz ve elektrikle çalışan diğer ne aygıtınız varsa hepsi, enerjisini civardaki adalarda esen temiz rüzgârlardan elde edilen elektrikten alacak.” ifadelerini kullanan Johnson, devletin türbin üretimi için 160 milyon Sterlin (1.6 milyar TL) yatırım yapacağını belirtti. Yeni nesil rüzgâr türbinlerinin inşası için ayrılacak bu parayla nihai hedef olan 40GW’lık kapasiteye ulaşılmaya çalışılacak.

    En az 50 milyar Sterlin gerekiyor

    Oldukça iddialı olan 40 GW’lık hedefin tutturulması için sektörün önde gelen kuruluşlarından olan Aurora Energy Research’ün açıkladığı rakam ise Başbakan Johnson’un paketinin bir hayli üstünde. Ülkenin 2019 yılında imzaladığı “Denizüstü Rüzgâr Sektörü Anlaşması” kapsamında üretilmesi planlanan 30GW’lık rüzgâr enerjisi için çıkarılan fatura ise yaklaşık 50 milyar Sterlin (500 milyar TL) olarak karşımıza çıkmakta.

    İngiltere, 2030 yılı itibariyle tüm evlerin elektriğini rüzgâr enerjisinden sağlamak istiyor

    Hâlihazırda 10GW kapasitede denizüstü rüzgâr enerjisi girdisi bulunan İngiltere’nin, önümüzdeki 10 yıllık süreçte ihtiyaç duyacağı kapasiteye ulaşabilmesi için yılda ortalama 260 türbin inşa edip kurması gerekiyor. Oldukça iddialı görünen hedefler için atılacak akıllı adımlar, ülkenin bu alandaki çabalarının meyvesini almasını sağlayacaktır. Koronavirüs salgınının sert vurduğu İngiltere ekonomisinin hızlı bir şekilde toparlanması gerekliliği ise önemli bir detay.

    Boris Johnson’un yenilenebilir enerji haberlerinin bununla sınırlı kalmayacağı ise ülke gündemindeki diğer konulardan birini oluşturuyor. Financial Times’da yer alan bir habere göre Johnson, Ekim ayı içinde hidrojenin yakıt olarak kullanıldığı ulaşım, karbon yakalama teknolojileri, enerji verimli evler ve akıllı şehirler projelerini açıklayacak.



    Kaynakça https://www.engadget.com/offshore-wind-energy-uk-homes-2030-prime-minister-111059720.html https://www.rechargenews.com/wind/offshore-wind-to-supply-one-third-of-uk-power-by-2030/2-1-559379 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    EagleTibet (Eagle Tibet) 2 hf. en beğenilen
    Bu habere ancak bu işten anlamayanlar inanır. Hiçbir ülkenin geleceği bu yenilebilir enerji saçmalığında değil. Neden saçmalık mevzusuna gelince de tüm dünyayı bunlarla donatsanız dahi yine de 7/24 istenilen o enerji ihtiyacını karşılayamıyorlar. Kağıt üzerinde karşılayabileceğini diyenler var :D:D:D

    Her neyse gelecek Füzyon enerjisinde. Ayrıca şunu da belirtmeliyim ki kurallara uyulduğu takdirde nükleer enerji gayet faydalı ve çevrecidir.
    Bu habere ancak bu işten anlamayanlar inanır. Hiçbir ülkenin geleceği bu yenilebilir enerji saçmalığında değil. Neden saçmalık mevzusuna gelince de tüm dünyayı ...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ribas0 (Ribas Diègo) 1 hf.
    Haberin içeriğine bakınca da emin oldum ki İngiltere değil, tüm Birleşik Krallık için böyle isteniyor..
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    kingsix (Murat Arman) 2 hf.
    Bizde hala kayip kacak vergisi odeyelim.
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    monacomen 2 hf.
    İngiltere'nin bunun için binlerce belki milyona yakın rüzgar pervanesini Kuzey Denizine döşemesi lazım. Her halukarda bu da bir doğa kirliliği. Ayrıca dünyada ileride küresel ısınma artar ve sıcaklıklar artıp rüzgarlar kesilirse ne olur? Gerçi İngilizler mucittir ve akıllıdır, geleceği iyi görürler diyeceğim ama Boris ile de zor o iş, virüs salgınındaki öngörüsünü gördük.
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    EagleTibet (Eagle Tibet) 2 hf. en beğenilen
    Bu habere ancak bu işten anlamayanlar inanır. Hiçbir ülkenin geleceği bu yenilebilir enerji saçmalığında değil. Neden saçmalık mevzusuna gelince de tüm dünyayı bunlarla donatsanız dahi yine de 7/24 istenilen o enerji ihtiyacını karşılayamıyorlar. Kağıt üzerinde karşılayabileceğini diyenler var :D:D:D

    Her neyse gelecek Füzyon enerjisinde. Ayrıca şunu da belirtmeliyim ki kurallara uyulduğu takdirde nükleer enerji gayet faydalı ve çevrecidir.
    Yanıtla +4
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    Jon_Kar 2 hf.
    Ancak Nukleer Enerji tek basina İngilterenin ihtiyacini karsilar



    AB nin Nukleere karsi sacma dusmanlihi yuzunden Kiresel Isınma devam ediyor
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    Başbilen (kemal salkım) 1 hf. Jon_Kar
    Nükleer reaktör kontrolü zor bir yanlu

    Iş yaparsan sonun çernobile döner ama riske değer
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    231407 (Barış Özdemir) 2 hf.
    Çok iyi fosil yakıtlar dan bir an önce dünyanın kurtulması lazım
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    435 2 hf.
    Keşke öyle kolay olsa. Enerji verimi bakım ve kurulum maliyetleri hala çok zayıf.
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    berkandinçay 2 hf. 435
    3 ince kanatlı pervane 100bin tane de olsa o hızda dönerek İngilterenin elektriğini sağlaması imkansız. elektriğin gerçekte nereden ve nasıl sağlandığını bir bilseniz kafayı yersiniz.
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