İngiltere, 2030 yılı itibariyle tüm evlerin elektriğini rüzgâr enerjisinden sağlamak istiyor

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Yenilenebilir enerji alanında ciddi yatırımlar yapan ve 2050 yılı itibariyle karbon emisyonunu net sıfır oranına düşüreceğini duyurun İngiltere, bu alanda yeni bir taahhütle gündeme geldi. Yatırımlarını özellikle deniz üstü rüzgâr santrallerine yapan ülkenin Başbakanı Boris Johnson, 2030 yılı itibariyle İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’daki tüm evlerin yenilenebilir enerjiden güç alacağını duyurdu.

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“Su ısıtıcınız, çamaşır makineniz, ocağınız, ısıtıcınız, elektrikli otomobiliniz ve elektrikle çalışan diğer ne aygıtınız varsa hepsi, enerjisini civardaki adalarda esen temiz rüzgârlardan elde edilen elektrikten alacak.” ifadelerini kullanan Johnson, devletin türbin üretimi için 160 milyon Sterlin (1.6 milyar TL) yatırım yapacağını belirtti. Yeni nesil rüzgâr türbinlerinin inşası için ayrılacak bu parayla nihai hedef olan 40GW’lık kapasiteye ulaşılmaya çalışılacak.

En az 50 milyar Sterlin gerekiyor

Oldukça iddialı olan 40 GW’lık hedefin tutturulması için sektörün önde gelen kuruluşlarından olan Aurora Energy Research’ün açıkladığı rakam ise Başbakan Johnson’un paketinin bir hayli üstünde. Ülkenin 2019 yılında imzaladığı “Denizüstü Rüzgâr Sektörü Anlaşması” kapsamında üretilmesi planlanan 30GW’lık rüzgâr enerjisi için çıkarılan fatura ise yaklaşık 50 milyar Sterlin (500 milyar TL) olarak karşımıza çıkmakta.

Hâlihazırda 10GW kapasitede denizüstü rüzgâr enerjisi girdisi bulunan İngiltere’nin, önümüzdeki 10 yıllık süreçte ihtiyaç duyacağı kapasiteye ulaşabilmesi için yılda ortalama 260 türbin inşa edip kurması gerekiyor. Oldukça iddialı görünen hedefler için atılacak akıllı adımlar, ülkenin bu alandaki çabalarının meyvesini almasını sağlayacaktır. Koronavirüs salgınının sert vurduğu İngiltere ekonomisinin hızlı bir şekilde toparlanması gerekliliği ise önemli bir detay.

Boris Johnson’un yenilenebilir enerji haberlerinin bununla sınırlı kalmayacağı ise ülke gündemindeki diğer konulardan birini oluşturuyor. Financial Times’da yer alan bir habere göre Johnson, Ekim ayı içinde hidrojenin yakıt olarak kullanıldığı ulaşım, karbon yakalama teknolojileri, enerji verimli evler ve akıllı şehirler projelerini açıklayacak.

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