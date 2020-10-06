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    Türk bilim insanlarının kullandığı yeni yöntem, güneş pillerinin verimliliğini yüzde 28'e kadar artıracak

    Türk bilim insanları, atom altı nanoparçacık olan ve daha önce 2-10 nmboyutlarında üretilebilen altın kuantum noktayı 1 nm boyutunda üreterek güneş pili verimliliğini %28'e kadar artırmayı başardı.
    2 hf.
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    Alternatif Enerji
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Türk bilim insanlarının kullandığı yeni yöntem, güneş pillerinin verimliliğini yüzde 28'e kadar artıracak
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    Günümüzde kullanılan güneş pillerinin verimliliğini artırmak için yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Ege Üniversitesi (EÜ) Güneş Enerjisi Enstitüsünden güzel haberler geldi.

    Enstitüden yapılan açıklamada, ışığı elektrik akımına dönüştüren güneş pillerinin verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalarını yoğunlaştıran uzmanların atom altı nanoparçacık olan ve daha önce 2-10 nanometre boyutlarında üretilebilen altın kuantum noktayı 1 nanometre boyutunda üretmeyi başardığı belirtildi.

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    Gerçekleştirilen projeyle, altın kuantum noktaların ışığı yüksek kapasitede soğurma özellikleri sayesinde mevcut güneş pili verimliliği yüzde 28'e kadar arttırıldı. Mevcut güneş pillerinden daha az ışıkla çalışabildiği için iç mekanlarda kullanılabilen sistem, cama, perdeye monte edilerek odaya giren güneş ışığını enerjiye çevirebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Sınırsız güç üreten grafen devresi yapıldı"

    Düşük maliyetli olmasının yanı sıra çeşitli avantajları barındıran projenin günlük yaşamın birçok noktasında kullanılması düşünülüyor.

    Türk bilim insanlarının kullandığı yeni yöntem, güneş pillerinin verimliliğini yüzde 28'e kadar artıracak
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    Konuyla ilgili açıklamada bulunan EÜ Güneş Enerjisi Enstitüsü Müdürü ve Enerji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şule Erten Ela, yeni nesil güneş pilleri konusunda ses getireceğine inandıkları çalışmada yayın ve patent aşamasına geçtiklerini söyledi. Ela, silisyum teknolojisi ile yeni nesil güneş hücreleri teknolojisini bir araya getiren bu yeni yöntemin iç mekan dahil birçok yerde kullanılabileceğini belirtti.

    Yaklaşık 15 yıldır bu konuda çalıştıklarını aktaran Ela, "Projemizde ilk defa lazer ablasyon yöntemi ile metalik altından 1 nanometre boyutlarında altın kuantum nokta ürettik. Bu yöntem sayesinde pek çok farklı malzemeden kuantum noktaları üretebileceğiz." ifadelerini kullandı.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turk-bilim-insanlarindan-gunes-pillerinin-verimliligini-artiracak-yeni-yontem/1997046 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    CoreXXX (fatih tat) 2 hf. en beğenilen
    Türkler de ne cevher varmış be. Ama geçmişse çok kötü yönetim yüzünden kimse bişey yapamamış. Malum cahil zihniyet varya. Birazdan damlarlar😂
    2 Yanıt Yanıtla +17
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    TheJudgé 2 hf. (düzenlendi)
    Habere inanan çıksın sıradan beyler , cok kasiyor lag yapiyor

    Benim pek inanasim gelmedi :d
    3 Yanıt Yanıtla +15
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 hf.
    Helal, 1nm nedir ya quantum fiziği devreye giriyor. O zaman quantum bilgisayarlarımızı da bekleriz :) Normal pc leri kaçırdık sayılır, quantum pc'sini çözen uçar gider.
    Helal, 1nm nedir ya quantum fiziği devreye giriyor. O zaman quantum bilgisayarlarımızı da bekleriz :) Normal pc leri kaçırdık sayılır, quantum pc'sini çözen uça...
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 2 hf. (düzenlendi)
    Yukarıdaki zat laf sokup engelleyerek aklınca cevap vermemi yasaklamış, akıllım. Sen önce doğru düzgün Türkçe yazmayı öğren, belli ki Türkiye'de okumamış ve Türkçe de bilmiyorsun, noktayı virgülü bu kadar yanlış kullanan biri asla Türk okullarında okumaz veya Türkçeden mezun olamaz. Bence dünyada başka hiç bir okuldan mezun olamaz da neyse. Biraz kitap okuyup gel bari.

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    firat_kilic 2 hf.
    Yerli panel satış fiyatı nedir? biraz araştıran var mı?
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    mokoko_TR 2 hf.
    zafer inanalarındır
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    spenx01 (Basta Bbb) 2 hf. mokoko_TR
    hocam bunlar sadece nedensellikle alakali. inanmayla hic bir ilgisi yok, islam gercek olsaydi, tevekkulle bile ilgisi yoktu. maalesef 6 yasinda kuran kursunda beyinleri yikananlar nedensellik nedir kavrayamiyor. her seyin bir sebebi var ve mekanik. Bilimde ne varsa mekanik nedensellik ya da ondan kaynakli istatikle aciklanir. Bu ruh sandigin sey icin bile gecerlidir.
    tercih yapabiliyorum hissi bile bilgisayarin rastgele sayi (ne kadar rastgeleyse artik) uretebilmesi gibi birsey. ozellikle bilimde deney, gozlem falan etkili. bilim insanlarinin ezici cogunlugu ateisttir. inananlari genelde sehit falan yaparlar gaza getirip. cok ovme inanmayi, millet telef oluyor, hirsizin servetini korurken.
    1 Yanıt Yanıtla
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    ahmethi (Ahmet H.) 2 hf.
    ne güzel kafamıza göre terimleri türkçeye çeviriyoruz "Güneş Pili" extra saçma bir isim , ingilizce adı "solar cell" yani güneş hücresi , "Güneş Pili " denince ben onu alıp cep telefonumu çalıştırabileceğim bir şey sanıyorum. Malesef ismi öyle verilmiş ancak PİL ile yakından uzaktan alakası olmayan icat.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Karbon 12 2 hf. ahmethi
    Pil, Latince "Pila", "küme, öbek, top, yığın" anlamında, oradan geliyor. Türkçe'ye İtalyanca veya Fransızca'dan geçti.Vukuatlı bir Türkçe sözlüğü olmadığı için muhtemelen pek çoklarına öyle geliyor. Fakat "güneş pili" anlam (veya semantik) olarak doğru irtibatlara sahip.
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    fatihmhizli (FATİH MEHMET HIZLI) 2 hf.
    Motörü yerli değilse işin içinde Samanda yoksa neylerim ben böyle bilimi...

    Hem durum bakalım profesör ismi bizden gibi ama belki takma isimli biri nerden biliyoruz ?

    Belki kimbilir belkide 1 nm gözle görülmediği için hiçbir şey üretmediler yandaş medya gözle göremediğimiz için üretmiş gibi bize servis ediyor.

    Ne demişti ünlü, ilerici, laik, muhteşem, fizikçi Muharrem İNCE "Bunlar şizofren"
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    veteriner69 2 hf.
    Prof. Dr. Şule Erten Ela'nın çok çalıştığına eminim, ama Anadolu Ajansı haber kaynağı can sıkıcı.
    Kaynağından baktım araştırmalarına:

    https://scholar.google.com.tr/citations?user=825NF8sAAAAJ&hl=tr
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 hf.
    lab ortamında 1920 lerden beri biliniliyor. zaten onun adı quantum.
    ama pratik üretim anlamıyla fabrikanız yoksa. quantum un patentini alamıyorsunuz ! kim bunu seri üretim yaparsa fabrika anlamıyla işte o malı götürür. kapiş !
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    SAY10 (Turker N.) 2 hf.
    Allahu Akbar.Rabbimin izniyle dünyaya yön veriyoruz. Bilim adamlarımız bir yandan, reis bir yandan. Dünyayı yönetiyoruz.
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    LeonEyes (Mesut E.) 2 hf.
    adamlar ağzıyla kuş tutsa belli bir kesime yaranamaz gören gözler görmez duyan kulaklar duymaz olunca malum.
    Yanıtla +3
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    23stardust23 2 hf.
    Türk bilim insanı var mı ki......
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    sissil (Orhan ) 2 hf. 23stardust23
    Kesin imam-hatip mezunudur bulan.Hep böyle haber çıkıyor. Sonra Hollanda bize kamera vermiyor yada Almanya bize motor vermiyor haberleri çıkıyor.3 senedir BMC tanklara motor üretiyor. Üretiyor ama bir türlü tanklara takamadılar.Anadolu ajansı şu Ekrem İmamoğlu nun hakkını gasp eden yalancı düzenbaz kurum değil mi ? İnanan varsa doktora gözüksün acil.
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    3388 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    güneş enerjisi, güneş pilleri ve
    6 etiket daha altın kuantum nokta türk bilim insanları Türkiye Haberleri ege üniversitesi temiz enerji Bilim ve Teknoloji
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