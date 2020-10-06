Türk bilim insanlarının kullandığı yeni yöntem, güneş pillerinin verimliliğini yüzde 28'e kadar artıracak

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Günümüzde kullanılan güneş pillerinin verimliliğini artırmak için yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Ege Üniversitesi (EÜ) Güneş Enerjisi Enstitüsünden güzel haberler geldi.

Enstitüden yapılan açıklamada, ışığı elektrik akımına dönüştüren güneş pillerinin verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalarını yoğunlaştıran uzmanların atom altı nanoparçacık olan ve daha önce 2-10 nanometre boyutlarında üretilebilen altın kuantum noktayı 1 nanometre boyutunda üretmeyi başardığı belirtildi.

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Gerçekleştirilen projeyle, altın kuantum noktaların ışığı yüksek kapasitede soğurma özellikleri sayesinde mevcut güneş pili verimliliği yüzde 28'e kadar arttırıldı. Mevcut güneş pillerinden daha az ışıkla çalışabildiği için iç mekanlarda kullanılabilen sistem, cama, perdeye monte edilerek odaya giren güneş ışığını enerjiye çevirebiliyor.

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Düşük maliyetli olmasının yanı sıra çeşitli avantajları barındıran projenin günlük yaşamın birçok noktasında kullanılması düşünülüyor.

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Konuyla ilgili açıklamada bulunan EÜ Güneş Enerjisi Enstitüsü Müdürü ve Enerji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şule Erten Ela, yeni nesil güneş pilleri konusunda ses getireceğine inandıkları çalışmada yayın ve patent aşamasına geçtiklerini söyledi. Ela, silisyum teknolojisi ile yeni nesil güneş hücreleri teknolojisini bir araya getiren bu yeni yöntemin iç mekan dahil birçok yerde kullanılabileceğini belirtti.

Yaklaşık 15 yıldır bu konuda çalıştıklarını aktaran Ela, "Projemizde ilk defa lazer ablasyon yöntemi ile metalik altından 1 nanometre boyutlarında altın kuantum nokta ürettik. Bu yöntem sayesinde pek çok farklı malzemeden kuantum noktaları üretebileceğiz." ifadelerini kullandı.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turk-bilim-insanlarindan-gunes-pillerinin-verimliligini-artiracak-yeni-yontem/1997046

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