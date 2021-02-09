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    Sprey olarak uygulanması hedeflenen yerli aşı çalışmaları başladı

    ODTÜ Kimya Bölümü Kıdemli Araştırmacı Dr. Ahmet Çağlar Özketen, sprey şeklinde koronavirüs aşısı üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Çalışmalar şu an için Faz 1 safhasında bulunuyor.
    09 Şubat 2021, 16:00 (1 hf.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Sprey olarak uygulanması hedeflenen yerli aşı çalışmaları başladı
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    ODTÜ Kimya Bölümünden Dr. Ahmet Çağlar Özketen, sprey şeklinde uygulanan bir koronavirüs aşısı geliştirdiklerini duyurdu. Sonbaharda hazır olması beklenen aşı, mRNA tabanlı aşılara benzer şekilde geliştiriliyor. Bilim insanına göre bu yerli aşı, tüm Türkiye'ye yetecek kadar üretilebilir.

    ODTÜ Kimya Bölümü Kıdemli Araştırmacı/Nanografi Biyoteknoloji Birim Direktörü Dr. Ahmet Çağlar Özketen, katıldığı bir televizyon programında COVID-19'a karşı geliştirdikleri bir aşıdan bahsetti. Daha önce pek de duyulmamış bir şekilde enjeksiyon yerine burundan sprey şeklinde uygulanan bu aşı, şimdilik Faz-1 sürecinde.

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    Dr. Ahmet Çağlar Özketen tarafından yapılan açıklamalara göre geliştirilmekte olan yerli aşı, "subunit aşı" kategorisinde yer alıyor. mRNA odaklı bir aşı olarak karşımıza çıkan sprey, 14 gün ila 28 gün aralıklarında iki kez uygulanıyor ve spreyin koronavirüse karşı bağışıklık kazandırması hedefleniyor. Bilim insanları, aşının hayvanlar üzerinde yapılan Faz-1 çalışmalarının başarıyla sürdürüldüğünü açıkladı.

    Sprey

    Sprey olarak uygulanması hedeflenen yerli aşı çalışmaları başladı
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    Aşı hakkında bilgi veren Özketen, "Bizim aşımız virüsün çeperlerinde bulunan mızrak proteininin bir kısmını insan hücrelerinde üreterek elde ettiğimiz bir aşı modeli. Daha önceki SARS-CoV-2 özelinde ve MERS-CoV özelinde yapılan çalışmalardan esinlenerek başlatmıştık bu çalışmamızı. Aşı tipi olarak subunit aşılar denilen bir gruba giriyor. Burada basit olarak virüsün proteinini insan hücrelerinden elde edip onu izole ettikten sonra adjuvant karışımıyla birleştirerek bir nazal formülasyon elde ediyoruz. Burna bir enjektör yardımıyla iki defa fışkırtma usulüyle vererek çözüm bulmaya çalışıyoruz. Hayvanlar için zor oluyor ama insanlar için çok güzel olacağını düşündüğümüz bir model. Gelecekte de umarız ki tüm aşılar bu modele doğru gidecek. Tür olarak yenilikçi aşılara giriyor. mRNA aşılarıyla, protein bazlı bu aşılar yenilikçi sayılıyor. Şu an Faz 3'ünü tamamlamış bir aşı modeli (Novavax) de var. Orada da yine mızrak proteinini elde edip ayrı geliştirdikleri bir adjuvan yardımıyla bir formülasyon elde edip Faz 3'ü bitirmiş bir örnek çalışma da var" ifadelerini kullandı.

    Aşının üretim sürecinin oldukça ekonomik olduğunu ifade eden Dr. Ahmet Çağlar Özketen, bu sayede tüm Türkiye'ye yetecek miktarda aşı üretilebileceğini ifade ediyor. Aşının +4 santigrat derecede saklanacağı ve iki doz halinde uygulanacağı belirtiliyor. Ayrıca Dr. Özketen, "Aşımız buzdolabı standardında +4 derecede taşınabilir bir aşı tipi olacak. Proteinleri -20'de sağlamak daha iyi oluyor ama bizim formülasyona koyduğumuz bitki şekeri var. Onun yararı oldu, proteini de koruyor" ifadelerini kullandı.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs için yerli aşı ne zaman piyasaya sürülecek? Aşı faz çalışmaları nelerdir?"

    Koronavirüs salgınının sona ermesi için aşılar geliştiriliyor olsa da bu aşıların mutasyonlar karşısında ne kadar etkili olacağı, henüz netleşmedi. Bu önemli konuyla ilgili de açıklamada bulunan Ahmet Çağlar Özketen, tıpkı mRNA tabanlı aşılarda olduğu gibi sprey aşıda da hızlı reaksiyon alınabileceğini, birkaç hafta içinde yeni mutasyona uygun çalışmaların tamamlanabileceğini açıkladı.



    https://www.haberturk.com/sprey-asisprey-asi-kendi-ulkemize-yetecek-dozu-uretebiliyor-olacagiz-haberler-2965333 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    setcom_2000 (Hakan AK) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben 23 Nisan'ı bekliyorum. Yerli aşımız hazır olacak. Du bi dakka o geçen sene miydi yoksa?
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    Morphinz (Morphin ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Her hafta aşı buluyoruz maşallah.
    Corona bitmeden başarırlar umarım.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sprey olayı bence çok iyi düşünülmüş.
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    haykoatmaca (hayko atmaca) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Galatas4ray
    etrafa yayılan damlacıklar sadece ağız ve buruna sirayet etmez ki. gözlere de gelir ki bu da virüs için bir giriş kapısı. burun ve boğaz mukozasına spreyleme ile bağışıklık sağlamaya çalışmak, insan için hem üretim hem de tüketimde kolaylık sağlar. lakin benim de hiç aklıma yatmadı. aşının uygulamada zorlukları var tamam ama hap kullanımı çok daha akla yatkın. ayrıca burun spreyi olayını çok daha önce düşünen bir ülke var. amerika https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/abdli-uzmanlar-corona-virusunun-caresini-acikladi-lama-antikoru-spreyi-6180710/
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    WB 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Beni turk asisina emanet ediniz..
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