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    İngiltere, Rolls-Royce'un Ay’a nükleer reaktör kurma projesini destekleyecek

    Yılın başında Rolls-Royce, Ay’da nükleer reaktör kurma planlarını açıklamıştı. Şimdi ise İngiltere Uzay Ajansı, Rolls-Royce’un bu planlarını finanse edeceğini açıkladı.
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    Rolls-Royce Tam Boyutta Gör
    İnsanların Ay’a dönüşü giderek küresel bir yarış haline dönüşüyor. Önceki Ay yolculukları uydunun bileşenleri hakkında verilerin toplanmasını içerse de şimdiki planlar çok daha farklı amaçlar doğrultusunda ilerliyor. İnsanların Ay’a yerleşmesi ve oradan Mars yolculuklarının yapılması hedeflenirken Rolls-Royce, Ay’a kurmayı planladığı nükleer reaktörler ile gerekli enerji altyapısını sunmak istiyor. Şirketin bu projesi şimdi ise İngiltere Uzay Ajansı’nın desteğini arkasına aldı.

    İngiltere'den Rolls-Royce'un Ay planlarına tam destek

    Birleşik Krallık Uzay Ajansı tarafından verilen mevcut 2,9 milyar sterlinlik finansman Rolls-Royce için büyük ve değerli. Rolls-Royce'daki mühendisler ve bilim insanları, küçük boyutlu bir nükleer reaktör üzerinde çalışıyor. Rolls-Royce’a göre bu mikro reaktör 2029’a kadar Ay’a indirilecek. Daha fazla detayı hemen alttaki haberimizden elde edebilirisiniz.

    Öte yandan NASA, Artemis III göreviyle Ay’a 2025'te geri dönmeyi planlıyor. Daha önceki haberlerimizde Artemis I görevinin insansız olarak gerçekleştirildiğini sizlere aktarmıştık. NASA, bu görevler ile Ay yüzeyine bir üs kurmayı planlıyor. Önümüzdeki on yılda, muhtemelen Ay yolculuklarından çok daha fazla bahsetmeye başlayacağız. Görünüşe göre bu seferki yolculuklar orada yerleşilmesini de içerecek. ABD ve İngiltere’nin yanı sıra Japonya ve Çin de kendi programları üzerinde çalışıyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 10 saat önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 3 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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