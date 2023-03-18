İngiltere, Rolls-Royce'un Ay’a nükleer reaktör kurma projesini destekleyecek

Tam Boyutta Gör İnsanların Ay’a dönüşü giderek küresel bir yarış haline dönüşüyor. Önceki Ay yolculukları uydunun bileşenleri hakkında verilerin toplanmasını içerse de şimdiki planlar çok daha farklı amaçlar doğrultusunda ilerliyor. İnsanların Ay’a yerleşmesi ve oradan Mars yolculuklarının yapılması hedeflenirken Rolls-Royce, Ay’a kurmayı planladığı nükleer reaktörler ile gerekli enerji altyapısını sunmak istiyor. Şirketin bu projesi şimdi ise İngiltere Uzay Ajansı’nın desteğini arkasına aldı.

İngiltere'den Rolls-Royce'un Ay planlarına tam destek

Birleşik Krallık Uzay Ajansı tarafından verilen mevcut 2,9 milyar sterlinlik finansman Rolls-Royce için büyük ve değerli. Rolls-Royce'daki mühendisler ve bilim insanları, küçük boyutlu bir nükleer reaktör üzerinde çalışıyor. Rolls-Royce’a göre bu mikro reaktör 2029’a kadar Ay’a indirilecek. Daha fazla detayı hemen alttaki haberimizden elde edebilirisiniz.

Rolls-Royce, Ay üslerinde kullanacağı nükleer reaktörünü gösterdi 1 ay önce eklendi

Öte yandan NASA, Artemis III göreviyle Ay’a 2025'te geri dönmeyi planlıyor. Daha önceki haberlerimizde Artemis I görevinin insansız olarak gerçekleştirildiğini sizlere aktarmıştık. NASA, bu görevler ile Ay yüzeyine bir üs kurmayı planlıyor. Önümüzdeki on yılda, muhtemelen Ay yolculuklarından çok daha fazla bahsetmeye başlayacağız. Görünüşe göre bu seferki yolculuklar orada yerleşilmesini de içerecek. ABD ve İngiltere’nin yanı sıra Japonya ve Çin de kendi programları üzerinde çalışıyor.

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