İngiltere, Rolls-Royce'un Ay’a nükleer reaktör kurma projesini destekleyecek

İngiltere'den Rolls-Royce'un Ay planlarına tam destek
Birleşik Krallık Uzay Ajansı tarafından verilen mevcut 2,9 milyar sterlinlik finansman Rolls-Royce için büyük ve değerli. Rolls-Royce'daki mühendisler ve bilim insanları, küçük boyutlu bir nükleer reaktör üzerinde çalışıyor. Rolls-Royce’a göre bu mikro reaktör 2029’a kadar Ay’a indirilecek. Daha fazla detayı hemen alttaki haberimizden elde edebilirisiniz.
Öte yandan NASA, Artemis III göreviyle Ay’a 2025'te geri dönmeyi planlıyor. Daha önceki haberlerimizde Artemis I görevinin insansız olarak gerçekleştirildiğini sizlere aktarmıştık. NASA, bu görevler ile Ay yüzeyine bir üs kurmayı planlıyor. Önümüzdeki on yılda, muhtemelen Ay yolculuklarından çok daha fazla bahsetmeye başlayacağız. Görünüşe göre bu seferki yolculuklar orada yerleşilmesini de içerecek. ABD ve İngiltere’nin yanı sıra Japonya ve Çin de kendi programları üzerinde çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)