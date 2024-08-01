Rolls-Royce'un küçük modüler nükleer reaktörü ikinci onayı aldı

Rolls-Royce mutlu sona yaklaşıyor
Rolls-Royce'un 470 MWe'lik küçük modüler reaktör tasarımı için bu gelişmeler oldukça önemli. Zira bir proje tasarımı, başlatıldığından bu yana ilk kez GDA sürecinin ikinci adımını geçmiş durumda. Bununla birlikte düzenleyici kurumlara göre süreç boyunca şirket, kendisinden istenen tüm gereklilikleri yerine getirdi.
Yapılan açıklamaya göre ilk iki aşamada Royce'un SMR nükleer reaktöründe herhangi bir sorun tespit edilmedi. Bununla birlikte üçüncü adımda projenin ayrıntılı bir değerlendirmesi yapılacak.
Nükleer enerji, özellikle SMR tipi santraller İngiltere için büyük önem taşıyor. Ülke, 2050 yılına kadar 24 GW’lık nükleer enerji kapasitesine veya toplam enerji ihtiyacının dörtte birini nükleerden karşılamayı planlıyor. Birleşik Krallık'ta nükleer enerji üretimini artırmak için halihazırda tartışılan çok sayıda proje var. Örneğin geçtiğimiz aylarda 154 milyon dolarlık Future Nuclear Enabling Fund programı kapsamında X-Energy UK Holdings’i fon sağlamış ve şirketin Xe-100 reaktörlerini nasıl ve nerede inşa edeceğine dair kapsamlı bir rapor hazırlamasını istemişti. X-Energy ise İngiltere’de 40 adede kadar Xe-100 reaktöründen oluşan bir filo inşa etmeyi planlıyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/rolls-royce-small-nuclear-reactor https://www.gov.uk/government/news/rolls-royce-small-modular-reactor-design-completes-second-step-of-regulatory-assessment Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.