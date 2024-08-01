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Tam Boyutta Gör Rolls-Royce'un 470 megawatt elektrik gücündeki küçük modüler reaktör (SMR) tasarımı İngiltere ve Galler’in nükleer düzenleyici kurumları ONR ve NRW’nin genel tasarım değerlendirmesinin ikinci aşamasını başarıyla geçti. Artık Rolls-Royce’un reaktörü için değerlendirmeler üçüncü aşamaya geçmiş durumda. Genel tasarım değerlendirmesi (GDA), yeni nükleer santrallerin yüksek güvenlik, emniyet, çevre koruma ve atık yönetimi standartlarını karşılayıp karşılamadıkları için yürütülüyor.

Rolls-Royce mutlu sona yaklaşıyor

Rolls-Royce'un 470 MWe'lik küçük modüler reaktör tasarımı için bu gelişmeler oldukça önemli. Zira bir proje tasarımı, başlatıldığından bu yana ilk kez GDA sürecinin ikinci adımını geçmiş durumda. Bununla birlikte düzenleyici kurumlara göre süreç boyunca şirket, kendisinden istenen tüm gereklilikleri yerine getirdi.

Yapılan açıklamaya göre ilk iki aşamada Royce'un SMR nükleer reaktöründe herhangi bir sorun tespit edilmedi. Bununla birlikte üçüncü adımda projenin ayrıntılı bir değerlendirmesi yapılacak.

Nükleer enerji, özellikle SMR tipi santraller İngiltere için büyük önem taşıyor. Ülke, 2050 yılına kadar 24 GW’lık nükleer enerji kapasitesine veya toplam enerji ihtiyacının dörtte birini nükleerden karşılamayı planlıyor. Birleşik Krallık'ta nükleer enerji üretimini artırmak için halihazırda tartışılan çok sayıda proje var. Örneğin geçtiğimiz aylarda 154 milyon dolarlık Future Nuclear Enabling Fund programı kapsamında X-Energy UK Holdings’i fon sağlamış ve şirketin Xe-100 reaktörlerini nasıl ve nerede inşa edeceğine dair kapsamlı bir rapor hazırlamasını istemişti. X-Energy ise İngiltere’de 40 adede kadar Xe-100 reaktöründen oluşan bir filo inşa etmeyi planlıyor.

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Rolls-Royce'un küçük modüler nükleer reaktörü ikinci onayı aldı