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    Anlık Bildirim

    Rolls-Royce'un küçük modüler nükleer reaktörü ikinci onayı aldı

    Rolls-Royce’un küçük modüler reaktör (SMR) tasarımı düzenleyici değerlendirmenin ikinci adımını tamamladı. 470 MW’lık nükleer reaktör artık nihai onaya çok yakın.
    Rolls-Royce'un küçük modüler nükleer reaktörü ikinci onayı aldı Tam Boyutta Gör
    Rolls-Royce'un 470 megawatt elektrik gücündeki küçük modüler reaktör (SMR) tasarımı İngiltere ve Galler’in nükleer düzenleyici kurumları ONR ve NRW’nin genel tasarım değerlendirmesinin ikinci aşamasını başarıyla geçti. Artık Rolls-Royce’un reaktörü için değerlendirmeler üçüncü aşamaya geçmiş durumda. Genel tasarım değerlendirmesi (GDA), yeni nükleer santrallerin yüksek güvenlik, emniyet, çevre koruma ve atık yönetimi standartlarını karşılayıp karşılamadıkları için yürütülüyor.

    Rolls-Royce mutlu sona yaklaşıyor

    Rolls-Royce'un 470 MWe'lik küçük modüler reaktör tasarımı için bu gelişmeler oldukça önemli. Zira bir proje tasarımı, başlatıldığından bu yana ilk kez GDA sürecinin ikinci adımını geçmiş durumda. Bununla birlikte düzenleyici kurumlara göre süreç boyunca şirket, kendisinden istenen tüm gereklilikleri yerine getirdi.

    Yapılan açıklamaya göre ilk iki aşamada Royce'un SMR nükleer reaktöründe herhangi bir sorun tespit edilmedi. Bununla birlikte üçüncü adımda projenin ayrıntılı bir değerlendirmesi yapılacak.

    Nükleer enerji, özellikle SMR tipi santraller İngiltere için büyük önem taşıyor. Ülke, 2050 yılına kadar 24 GW’lık nükleer enerji kapasitesine veya toplam enerji ihtiyacının dörtte birini nükleerden karşılamayı planlıyor. Birleşik Krallık'ta nükleer enerji üretimini artırmak için halihazırda tartışılan çok sayıda proje var. Örneğin geçtiğimiz aylarda 154 milyon dolarlık Future Nuclear Enabling Fund programı kapsamında X-Energy UK Holdings’i fon sağlamış ve şirketin Xe-100 reaktörlerini nasıl ve nerede inşa edeceğine dair kapsamlı bir rapor hazırlamasını istemişti. X-Energy ise İngiltere’de 40 adede kadar Xe-100 reaktöründen oluşan bir filo inşa etmeyi planlıyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/rolls-royce-small-nuclear-reactor https://www.gov.uk/government/news/rolls-royce-small-modular-reactor-design-completes-second-step-of-regulatory-assessment
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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