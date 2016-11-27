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Huawei: Akıllı telefonlarınızı bir kenara bırakın

Çin merkezli telefon üreticisi Huawei, akıllı telefon bağımlılığı üzerine hazırlamış olduğu videoyla büyük takdir topluyor. Şirket insanlardan ailelerine daha fazla vakit ayırmalarını istiyor.
2 yıl
8,6b
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14
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Nomofobi, cep telefonu bağlantısını kaybetme korkusu olarak tanımlanıyor. Bunu kabul etmesek de hemen hemen hepimizde olduğu bir gerçek. Çoğumuz cep telefonsuz bir günü bile düşünemiyoruz. Telefon üreticileri de bunun farkında ve işlerinin sürekli büyümesinden dolayı duydukları mutluluktan bahsetmeye gerek yok. Ancak Huawei bu sezon farklı bir strateji benimsedi.
Ayrıca Bkz. "Microsoft'tan Android uygulamaları için önemli güncellemeler"
#BePresent olarak adlandırılan kampanya, kullanıcıların yılbaşında telefonlarını bir kenara bırakarak aileleri ve arkadaşları ile vakit geçirmelerini istiyor. Şirketin bu kampanya için hazırlamış olduğu video Huawei Polonya tarafından yayınlanmış durumda. Video teması yılda bir kez de olsa telefonların bir kenara bırakılması gerektiği üzerine kurulu.
Büyük ilgi gören video 21 Kasım tarihinde yayınlanmaya başlandı ve şu an itibariyle 6 milyon izlenme sayısına ulaşmış durumda. Elbette bunun bir pazarlama stratejisi olduğunu biliyoruz ve Huawei'in reklamlarındaki cihazların birçoğunu sergilediğinin de farkındayız. Ancak verilen mesajı herkesin aklının bir köşesinde bulundurması gerektiği de bir gerçek. Bazen telefonlarımızı bir kenara bırakıp hayatımızda önem taşıyanların yanında olmamız gerekir. Zira onların sonsuza kadar yanımızda olamayacağı da bir gerçek.
 

https://www.youtube.com/watch?v=yRoE0d0YL58 Yorum Yaz
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fotifoti 2 yıl en beğenilen
Almayın demiyoruz. Hobi olarak yine alın
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neptünlü61 2 yıl
satin almayi ihmal etmeyin sonra kenara birakabilirsiniz diyorlar
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fakir-bir-kul 2 yıl
Black mirror isminde toplam 9 bölümlük bir dizi var teknoloji ve insan hayatı üzerine başka bir bakış açısıyla bakıyor.
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kadirirdem 2 yıl
bir teknoloji firmasının bunu demesi oldukça ilginç...
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JoeyBane 2 yıl
Hey hey hey dostum simdi yavasca o telefonu masaya birak
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HeavenForce77 2 yıl
Geçen 2 saate yakın elektirikler gitti telefonları alıp bi köşeye koydum mumları yaktık o iki saat gercekten ama gercekten harikaydı eskiler acıldı babamın askerlik anıları neler neler keske teknolojiye bu kadar alıstırmasaydık yeni gelen nesile
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Sunstorms 2 yıl
Hey yavrum bizim millet ne kadar zekiymiş yorumlara bak yeter!
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mhmtfrt. 2 yıl
az kullanın da bozulmasın demişler
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mhmtfrt. 2 yıl
reklamı izlemek için reklam izledim
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alemburda34 2 yıl
Alin dursun kenarda bigun lazim olur
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hector_1990 2 yıl
sen parasını ver ama fazla kullanma
iyi taktik kabul
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WB 2 yıl
Fazla siradan..
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fotifoti 2 yıl en beğenilen
Almayın demiyoruz. Hobi olarak yine alın
1 Yanıt Yanıtla +34
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BekirHan 2 yıl fotifoti
fotifoti

Almayın demiyoruz. Hobi olarak yine alın

hahaha
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