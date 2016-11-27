Huawei: Akıllı telefonlarınızı bir kenara bırakın

Nomofobi, cep telefonu bağlantısını kaybetme korkusu olarak tanımlanıyor. Bunu kabul etmesek de hemen hemen hepimizde olduğu bir gerçek. Çoğumuz cep telefonsuz bir günü bile düşünemiyoruz. Telefon üreticileri de bunun farkında ve işlerinin sürekli büyümesinden dolayı duydukları mutluluktan bahsetmeye gerek yok. Ancak Huawei bu sezon farklı bir strateji benimsedi.

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#BePresent olarak adlandırılan kampanya, kullanıcıların yılbaşında telefonlarını bir kenara bırakarak aileleri ve arkadaşları ile vakit geçirmelerini istiyor. Şirketin bu kampanya için hazırlamış olduğu video Huawei Polonya tarafından yayınlanmış durumda. Video teması yılda bir kez de olsa telefonların bir kenara bırakılması gerektiği üzerine kurulu.

Büyük ilgi gören video 21 Kasım tarihinde yayınlanmaya başlandı ve şu an itibariyle 6 milyon izlenme sayısına ulaşmış durumda. Elbette bunun bir pazarlama stratejisi olduğunu biliyoruz ve Huawei'in reklamlarındaki cihazların birçoğunu sergilediğinin de farkındayız. Ancak verilen mesajı herkesin aklının bir köşesinde bulundurması gerektiği de bir gerçek. Bazen telefonlarımızı bir kenara bırakıp hayatımızda önem taşıyanların yanında olmamız gerekir. Zira onların sonsuza kadar yanımızda olamayacağı da bir gerçek.

https://www.youtube.com/watch?v=yRoE0d0YL58