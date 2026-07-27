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    Avrupa'da dev havacılık projesi çöktü: Almanya saf değiştiriyor

    FCAS programının sona ermesinin ardından Almanya, İngiltere, İtalya ve Japonya'nın yürüttüğü GCAP'a katılmaya hazırlanıyor. Berlin, programda lider ortak olabilir.

    Avrupa'da dev havacılık projesi çöktü: Almanya saf değiştiriyor Tam Boyutta Gör
    Fransa, Almanya ve İspanya'nın birlikte yürüttüğü Geleceğin Hava Muharebe Sistemi (FCAS) programının sona ermesinin ardından Avrupa'nın altıncı nesil savaş uçağı projelerinde yeni bir dönem başladı. Almanya'nın, İngiltere, İtalya ve Japonya ortaklığında yürütülen Küresel Muharip Hava Programı'na (GCAP) katılmaya hazırlandığı belirtilirken, Fransa ise tamamen kendi savaş uçağını geliştirme kararı aldı.

    FCAS neden sona erdi?

    Fransa ve Almanya tarafından 2017 yılında başlatılan, İspanya'nın ise 2019'da katıldığı FCAS (Geleceğin Hava Muharebe Sistemi) programı, Avrupa'nın yeni nesil savaş uçağını geliştirmeyi amaçlıyordu. Yaklaşık 100 milyar avroluk proje kapsamında Fransa'nın kullandığı Rafale ile Almanya ve İspanya'nın envanterindeki Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının gelecekte yerini alacak ortak bir platform geliştirilmesi planlanıyordu.

    Ancak proje boyunca ülkeler ve savunma şirketleri arasında önemli anlaşmazlıklar yaşandı. Programın iki ana yüklenicisi olan Fransız Dassault Aviation ile Avrupa merkezli Airbus, teknoloji paylaşımı, fikri mülkiyet hakları, hangi şirketin projeye liderlik edeceği ve üretim payının nasıl dağıtılacağı gibi konularda uzlaşamadı.

    Avrupa'da dev havacılık projesi çöktü: Almanya saf değiştiriyor Tam Boyutta Gör
    Bunun yanında ülkelerin askeri ihtiyaçları da birbirinden farklıydı. Fransa, geliştirilecek savaş uçağının nükleer silah taşıyabilmesini ve uçak gemilerinden görev yapmasını isterken, Almanya bu özelliklerin kendi ihtiyaçları için öncelikli olmadığını savundu. Ortak bir tasarım üzerinde uzlaşma sağlanamayınca proje giderek çıkmaza girdi.

    Almanya daha büyük rol istiyor

    Airbus Defence and Space CEO'su Michael Schoellhorn, Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda yaptığı açıklamada şirketin GCAP'a katılmaya hazır olduğunu açıkladı. Almanya'nın hedefi yalnızca programa dahil olmak değil, geliştirme ve üretim süreçlerinde söz sahibi olan tam ortaklardan biri olmak.

    GCAP kapsamında İngiltere, İtalya ve Japonya 2035'te hizmete girmesi planlanan altıncı nesil savaş uçağını geliştiriyor. İtalyan savunma şirketi Leonardo da Almanya'nın sanayi gücü ve finansman katkısıyla programa önemli değer katabileceğini düşünüyor. Buna karşın yeni bir ortağın geliştirme takvimini geciktirmemesi gerektiği de vurgulanıyor.

    Avrupa'da dev havacılık projesi çöktü: Almanya saf değiştiriyor Tam Boyutta Gör
    Berlin yönetimi yalnızca GCAP'a odaklanmıyor. Airbus öncülüğünde kurulan Team Gen 6 konsorsiyumu ile gelecekte Almanya liderliğinde geliştirilebilecek yeni nesil savaş uçağı için teknik altyapı da hazırlanıyor. Bunun yanında ek F-35 alımı ve farklı uluslararası projeler de değerlendiriliyor.

    Fransa kendi savaş uçağını geliştirecek

    FCAS'ın sona ermesinin ardından Fransa, Dassault Aviation ile yeni bir savaş uçağı programı başlattı. İlk teknoloji gösterim uçağının 2032'ye kadar uçurulması hedeflenirken, yeni ortakların projeye dahil olup olmayacağı henüz netleşmedi. Ayrıca Fransa, yeni nesil uçak hazır olana kadar Rafale filosunu F5 standardına yükseltecek. Daha gelişmiş sistemlere sahip Rafale F5'in 2033'ten itibaren hizmete girmesi planlanıyor.

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