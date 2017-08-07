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İngiltere kişisel veri korumasını arttırıyor: Google ve Facebook'a büyük cezalar gelebilir

İngiltere'de yürürlüğe giren yeni veri koruma yasaları uyarınca kişilerin verilerini izinsiz olarak reklam gibi ticari amaçlarda kullanan şirketler milyarlarca dolar ceza ödeyebilir.
1 yıl
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Diğer
Furkan Babur
Yazar
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Google, Facebook ve telekomünikasyon şirketleri başta olmak üzere internet dünyasında faaliyet gösteren pek çok büyük şirket, internet kullanıcılarının verilerini reklam amaçlı kullanıyor. Bu şirketler verilerini kullanmak için bazen sadece küçük bir onaya ihtiyaç duyarken bazen buna bile gerek görmeden internette gezinen kişilerin çerezler, gezindikleri adresler, ilgi alanları gibi verilerini doğrudan kullanabiliyor. İngiltere'de yürürlüğe giren yeni veri koruma yasaları ise bireylerin internetteki gizliliklerini korumaya çalışacak. 


 
Ülkenin dijital dönüşümden sorumlu olan Dijital Bakanı Matt Hancock tarafında hazırlanan yeni düzenlemeler halihazırda İngiltere'de uygulanmakta olan veri koruma yasalarına yenilik getiriyor. Yeni kurallar uyarınca internet kullanıcılarının verilerini reklam amaçlı kullanmak isteyen şirketler, kullanacakları verileri kullanıcılara detaylıca açıklayacak ve her veri kategorisi için kullanıcıdan(sadece bir kutucuğu onaylatma şeklinde değil) açık onay alacak. Kullanıcılar diledikleri zaman bu onaylarını geri çekip şirketlerden, kendilerine ait olan verilerin silinmesini talep edebilecek. Ayrıca ebeveynler de çocuklarına ait verilerin kullanılmamasını ve silinmesini talep edebilecek.


Milyarlarca Dolara Varan Cezalar 

Yasa büyük şirketlere bu yeni yükümlülükler ile birlikte yasanın çiğnenmesi halinde ağır cezalar da getiriyor. Daha önceki veri koruma yasalarında ciddi ihlaller halinde şirketlere en fazla 500.000 pound ceza kesilebiliyordu. Yeni düzenleme ise veri ihlali halinde şirketlere, 17 milyon pounddan yıllık cirosunun yüzde 4'üne varan cezaların kesilmesini öngörüyor. Facebook ve Google gibi kullanıcıların verilerini reklam amaçlı kullanan şirketlerin yıllık ciroları düşünüldüğünde bu şirketler veri ihlali halinde milyarlarca dolar ceza ödemek zorunda kalabilir. 


Avrupa Birliği'nin uygulamakta olduğu Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin İngiltere'ye uyarlanmış hali olarak değerlendirilen yeni kurallar ayrıca Brexit sonrası ülkenin kendi internet kurallarına geçtiğini gösteriyor. Yasa hakkında açıklama yapan Hancock da yeni kurallar sayesinde dünyadaki en sağlam ve dinamik yasalardan birine sahip olacaklarını aktardı ve bu yeni düzenlemelerin ülkeyi Brexit geçişine hazırladığını ifade etti.


http://www.zdnet.com/article/the-british-government-plans-to-extend-data-protection-laws-to-increase-consumer-rights-and-create/ Yorum Yaz
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cangunner 1 yıl en beğenilen
Adamların dijital bakanı var
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reiis 1 yıl
Nerde bizim özgürlükçüler
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reshthesucker 1 yıl reiis
Ne alaka, troll?
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Mianfei 1 yıl
Şu cloud sistemi varmış bulut bişeyler atıyosun kalıyo fazla kurcalama X))
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MustafaC53 1 yıl
Bütün verileri kendileri kontrol ederek güvenligi arttırıyolar.
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cangunner 1 yıl en beğenilen
Adamların dijital bakanı var
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serafon 1 yıl cangunner
cangunner

Adamların dijital bakanı var

Bizim özentimiz hepsini döver!!!!
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl cangunner
cangunner
Adamların dijital bakanı var

E-Bakan
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geranimo486 1 yıl cangunner
bizde ise ulaştırma bakanı hem yollarla hemde internetle ugraşıyor
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