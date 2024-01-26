Rekabet Kurumu'ndan Electrolux'e yaklaşık 27,5 milyon lira ceza

Tam Boyutta Gör Rekabet Kurumu’nun Electrolux hakkında 30 Haziran 2022 tarihinde başlattığı soruşturma sonuçlandı. Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamülleri Sanayi ve Ticaret AŞ’ye yaklaşık 27,5 milyon TL idari para cezası verilmesine karar verildi.

Satış fiyatlarına müdahale ettiği için ceza kesildi

Kurul tarafından toplanan delillere, savunmalara ve incelenen dosyalara göre Electrolux’ün satıcıların satış fiyatlarına müdahale ederek 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine karar verildi. Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamülleri Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 27.475.570,39 TL idari para cezası uygulanacak.

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Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“1- Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamülleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin, yeniden satıcıların satış fiyatlarını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine,

2- Bu nedenle soruşturma tarafı teşebbüse aynı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ile Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik’in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (b) bendi ve 6. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca 2022 yılı gayrisafi gelirinin belirli bir oranında olmak üzere takdiren 27.475.570,39-TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.”

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