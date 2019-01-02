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İngiltere, tehlikeli alanlarda çalışabilecek mikro robotlara yatırım yapıyor

İngiltere, tehlikeli sayılabilecek bölgelerde çalışabilecek mikro robotlara yatırım yapmaya başladı. Bu robotlar yeraltı boru şebekeleri ve nükleer tesisler gibi tehlikeli alanlarda kullanılanbilecek.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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İngiltere, tehlikeli alanlarda çalışabilecek mikro robotlara yatırım yapıyor
İngiltere hükümeti, yeraltı boru şebekelerinde veya hizmet dışı bırakılmış nükleer tesisler gibi tehlikeli sektörlerde çalışmak üzere tasarlanan mikro robotların geliştirilmesine milyonlarca dolar yatırım yapıyor.

26.6 milyon sterlin yatırım yapıldı 

Havada ve su altında çalışabilecek bu mikro robotlar, rüzgar santralleri, petrol rafinerileri ve nükleer tesisler gibi ulaşılması ve çalışılması zor yerleri denetleyebilecek. İngiltere Bilim bakanı Chris Skidmore, bu mikro robotların geliştirilmesi için 15 projede toplam 26.6 milyon sterlin yatırım yaptıklarını açıkladı.
Üretilecek olan 1 cm uzunluğundaki robotlar, cihazlardaki borulardan girerek çatlakları ve aksaklıkları bulmak için kullanılacak. Ayrıca yılda 5 milyar avroya mal olan yol çalışmalarındaki sorunların giderilmesinde de kullanılması ve maliyetleri düşürmesi bekleniyor. Skidmore konuyla ilgili şunları söyledi: "Şimdilik sadece hayatımızı etkilemeyen yol çalışmalarını hayal ederken, bu mikro tamir robotları, gelecekte hayatımızı kolaylaştıracak bir teknolojinin başlangıcını müjdeliyor."

https://www.theguardian.com/technology/2018/dec/31/uk-invests-millions-in-micro-robots-able-to-work-in-dangerous-sites Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aspirin_00 4 ay
3 metrelik çatlağa düşmesi veya mesafenin 100 mtre gibi olması durumda 1 cm lik robot kaç saate veya kaç günde yol kat edecek peki ironi bu amaçları kesin başka birşeydir.
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