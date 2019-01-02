İngiltere, tehlikeli alanlarda çalışabilecek mikro robotlara yatırım yapıyor

İngiltere hükümeti, yeraltı boru şebekelerinde veya hizmet dışı bırakılmış nükleer tesisler gibi tehlikeli sektörlerde çalışmak üzere tasarlanan mikro robotların geliştirilmesine milyonlarca dolar yatırım yapıyor.

26.6 milyon sterlin yatırım yapıldı

Havada ve su altında çalışabilecek bu mikro robotlar, rüzgar santralleri, petrol rafinerileri ve nükleer tesisler gibi ulaşılması ve çalışılması zor yerleri denetleyebilecek. İngiltere Bilim bakanı Chris Skidmore, bu mikro robotların geliştirilmesi için 15 projede toplam 26.6 milyon sterlin yatırım yaptıklarını açıkladı.

https://www.theguardian.com/technology/2018/dec/31/uk-invests-millions-in-micro-robots-able-to-work-in-dangerous-sites

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Üretilecek olanuzunluğundaki robotlar, cihazlardaki borulardan girerekbulmak için kullanılacak. Ayrıca yıldamal olan yol çalışmalarındaki sorunlarınde kullanılması ve maliyetleri düşürmesi bekleniyor.konuyla ilgili şunları söyledi: "Şimdilik sadece hayatımızı etkilemeyen yol çalışmalarını hayal ederken, bu mikro tamir robotları, gelecekte hayatımızı kolaylaştıracak bir teknolojinin başlangıcını müjdeliyor."