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Inno3D özel tasarımlı GeForce GTX 470 i-Chill Hawk modelini hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,4b
1
32
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yaygın satışı 12 Nisan'da başlayacak GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için üreticilerin özel tasarımlı model çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde baskılı devre rengiyle (Yeşil) farklılaşan özel tasarımlı ilk GeForce GTX 470 modelini gösteren Inno3D'nin merakla beklenen i-Chill modeline ait ilk görseller gün ışığına çıktı. Tasarım görüntüleri yayınlanan kart üzerinde, ısı borularıyla donatılan ve üç adet fana (80 ya da 92mm?) yer verilen özel bir soğutucu kullanılıyor.
Referans tasarımlı GeForce GTX 470 modeline kıyasla ciddi oranda daha serin çalışacağı belirtilen i-Chill GeForce GTX 470 Hawk modelinin saat hızları hakkında henüz net bir bilgi olmamakla birlikte fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan  GF100 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı 320-Bit bellek veri yolu desteğine, 448x parlalel işlem birimine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.
Satışa sunulacağı tarih hakkında henüz net bir bilgi bulunmayan Inno3D i-Chill GeForce GTX 470 Hawk, tahmin edileceği üzere referans tasarımlı modellere kıyasla daha yüksek bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.


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lj94 9 yıl
@666 çözmüşüm galiba:D
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UzmaN345 9 yıl
%20 oc'li ondan
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UzmaN345 9 yıl
ben katılmıyorum kasanın içine atılan sıcak hava daha cobuk dısarı altılır ve ekran kartı daha az ısınır bende önde 12mm arkada 12+power fanı 14mm kapakta 80mm ve direk dışardan işlemcinin ustune ufluyor ve kapakta 12mm ekran kartının ustune ufluyor ekran kartı 58c işlemci 55c anakart 47c yuk altında oluyor
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lj94 9 yıl
firmalar eskisine göre daha düşük veri yolu kullanıyor.bu kadar düşük veri yolu kullanmalarının sebebide gddr5 belleğin verileri tıkanma yapmadan hızlıca geçirmesidir.
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ALBAY 9 yıl

lj94

firmalar eskisine göre daha düşük veri yolu kullanıyor.bu kadar düşük veri yolu kullanmalarının sebebide gddr5 belleğin verileri tıkanma yapmadan hızlıca geçirmesidir.


Sanırım sen olayı tek kelimede çözmüşsün
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hrstcrt 9 yıl

99hellboy
08.04.2010 Saat: 01:21
veriyolu 320 bit değil de 384 bit yada 256 bit olsaymış keşke malum 8800 gts lerin 320 bit lerinde yaşanan eski problemlerden dolayı insan ister istemez tırsıyor :)
ne alaka ya :d
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99hellboy 9 yıl
veriyolu 320 bit değil de 384 bit yada 256 bit olsaymış keşke malum 8800 gts lerin 320 bit lerinde yaşanan eski problemlerden dolayı insan ister istemez tırsıyor :)
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CeFurkan 9 yıl

99hellboy

veriyolu 320 bit değil de 384 bit yada 256 bit olsaymış keşke malum 8800 gts lerin 320 bit lerinde yaşanan eski problemlerden dolayı insan ister istemez tırsıyor :)



şu ana kadar gordugum en ilginc yorum bu kartlar hakkindaki

tebrikler
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vidoko 9 yıl
adamlar klima gibi fan yapmışlar.bu fan arabalarda bile yok:))))
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lj94 9 yıl
beyler ben şun anlamadım agırlık anakarta etki ediyor diye.işlemci soğutucusu biraz etkilerde ekran kartı kasaya vidalı oluuyor yani anakarta bi yük söz konusu değil kanımca..
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fukarakoala 9 yıl

lj94

beyler ben şun anlamadım agırlık anakarta etki ediyor diye.işlemci soğutucusu biraz etkilerde ekran kartı kasaya vidalı oluuyor yani anakarta bi yük söz konusu değil kanımca..
işte vidalı kısım sabit olup diğer kısım hareketli aşağı çekerse esneme yapar bu seferde kart .Cpu fanım tt big typhoon bide üstüne böle bir soğutucu acırım anakartıma cidden .Birde bu sıcak hava direk kasa içi yukarı doğru çıkıp cpu tarafına gidicek ve kasa tarafı ekstra ısınma oluşabilir dışarı verebilseydi havayı süper olurdu
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Batuist 9 yıl
sıcak havayı dışarı üfleyen bir model geliştirsinler.. ekran kartından çık diğer bileşenleri ısıt.. sonra kasa fırına dönüyor..
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ALBAY 9 yıl
Bunun bile anca soğutacağını düşünüyorum.
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CeFurkan 9 yıl
3 adet fan daha sessiz ve daha serin calisacaktir

fakat fiyat cok onemli
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eric13 9 yıl

CeFurkan

3 adet fan daha sessiz ve daha serin calisacaktir

fakat fiyat cok onemli

3 adet fan daha sessiz felan çalışmaz merak etme
daha serin olaccağı kesin orası doğru ama ne kadar
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