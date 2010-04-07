Inno3D özel tasarımlı GeForce GTX 470 i-Chill Hawk modelini hazırlıyor

Yaygın satışı 12 Nisan'da başlayacak GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için üreticilerin özel tasarımlı model çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde baskılı devre rengiyle (Yeşil) farklılaşan özel tasarımlı ilk GeForce GTX 470 modelini gösteren Inno3D'nin merakla beklenen i-Chill modeline ait ilk görseller gün ışığına çıktı. Tasarım görüntüleri yayınlanan kart üzerinde, ısı borularıyla donatılan ve üç adet fana (80 ya da 92mm?) yer verilen özel bir soğutucu kullanılıyor. Yaygın satışı 12 Nisan'da başlayacak GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için üreticilerin özel tasarımlı model çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde baskılı devre rengiyle (Yeşil) farklılaşan özel tasarımlı ilk GeForce GTX 470 modelini gösteren Inno3D'nin merakla beklenen i-Chill modeline ait ilk görseller gün ışığına çıktı. Tasarım görüntüleri yayınlanan kart üzerinde, ısı borularıyla donatılan ve üç adet fana (80 ya da 92mm?) yer verilen özel bir soğutucu kullanılıyor.

Referans tasarımlı GeForce GTX 470 modeline kıyasla ciddi oranda daha serin çalışacağı belirtilen i-Chill GeForce GTX 470 Hawk modelinin saat hızları hakkında henüz net bir bilgi olmamakla birlikte fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı 320-Bit bellek veri yolu desteğine, 448x parlalel işlem birimine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Satışa sunulacağı tarih hakkında henüz net bir bilgi bulunmayan Inno3D i-Chill GeForce GTX 470 Hawk, tahmin edileceği üzere referans tasarımlı modellere kıyasla daha yüksek bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.



