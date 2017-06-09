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İnsan beyni, hastaları görerek ve koklayarak algılayabiliyor

Yapılan yeni bir araştırma insan beynini koklama ve görme duyusu sayesinde hasta bireyleri algılayabildiğini ortaya çıkardı. Beynimiz, hasta olarak algıladığı bireylerden uzak durmamızı sağlıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Çoğunluğu İsveç ve Almanya’da bulunan bir grup kurum tarafından yürütülen bir araştırma, insan beyninin hastalıklı bireyleri algılayabildiğini ve onlardan uzak durmamız için gizli sinyaller gönderdiğini ortaya koydu. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) tarafından yayımlanan araştırmaya göre insan beyni, görme ve koklama duyuları sayesinde karşısındaki kişinin bağışıklık sisteminin harekete geçip geçmediğini algılayabiliyor. Beyin, kişinin hastalığı fark edilebilir semptomlar göstermese bile bu fonksiyonunu yerine getirebiliyor.
İnsan beyni, hastaları görerek ve koklayarak algılayabiliyor

Bilim insanları beynimizin bu özelliği sayesinde hastalıklardan uzak durabildiğimizi, türümüzün devamlılığını sağlayabildiğimizi düşünüyor. Beyin, karşısındaki bireyin bağışıklık sistemi hareketlerini algılayabilmesinin yanı sıra onlardan uzak durmamız için onları daha az çekici gösteriyor.

Test nasıl gerçekleştirildi?

Araştırma dahilinde 22 katılımcıyla belirli kriterler çerçevesinde bir test gerçekleştirildi. İlk olarak katılımcıların sağlıklı oldukları dönemde koku örnekleri alındı ve fotoğrafları çekildi. Ardından, fark edilebilir semptomlar yaratmayan ancak bağışıklık sistemini harekete geçiren LPS (lipopolysaccharide) katılımcılara enjekte edildi ve enjeksiyonun sonrasında koku örnekleri alındı, fotoğrafları çekildi. Son olarak elde edilen fotoğraflar ve koku örnekleri farklı katılımcı gruplarının değerlendirilmesine sunuldu. Elde edilen sonuçlara göre değerlendirmeyi gerçekleştiren katılımcılar, yalnızca birkaç saat önce bağışıklık sistemleri çalışmaya başlamış olsa bile LPS enjekte edilmiş katılımcıların kokularını ve fotoğraflarını, sağlıklı hallerinde alınan örneklerden daha az beğendiler. Bilim insanları, fotoğrafların ve kokuların değerlendirilmesi sırasında fMRI taramaları da gerçekleştirdiler ve beyin fonksiyonlarını izleyerek kişinin hasta olup olmadığının algılanabildiğini de gözlemlediler.


http://www.pnas.org/content/early/2017/05/22/1617357114?tab=author-info#aff-1 Yorum Yaz
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tropik17 2 yıl en beğenilen
Şimdi anladım tüm insanlardan niye uzak durduğumu!
1 Yanıt Yanıtla +16
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copyhaluk 2 yıl
World War Z filminde zombiler ölmek üzere olan, ölümcül hastalığa sahip olan insanlara dokunmuyordu. Demek ki seneryo hazırlanırken bu tarz bir bilginin etkisi olmuş :)
World War Z filminde zombiler ölmek üzere olan, ölümcül hastalığa sahip olan insanlara dokunmuyordu. Demek ki seneryo hazırlanırken bu tarz bir bilginin etkisi...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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rainfall2535 2 yıl
Zombiler bence beyninde görüyor heryeri.
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Kulak Misafiri 2 yıl
World War Z filminde bu konuyla ilgili değişik bir bakış açısı yakalanmıştı. Bilimsel olarak da kanıtlandı demek ki.
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DigitalWorld 2 yıl
Kanıtlanmış desek daha doğru olur sanırım.
Valla ben de yıllardır bu özelliği kullanıyorum. Adam hakikaten hasta mı? Numara mı yapıyor şak diye anlarım yani. :D
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Vatikanli Mumin 2 yıl DigitalWorld
Lisede okul müdürü yapalim seni haci cok can yakarsin : D
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alphekka 2 yıl
Köpeklerde kanserli hücreyi sadece koklayarak ayırtedebiliyor, gerçekten
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copyhaluk 2 yıl
World War Z filminde zombiler ölmek üzere olan, ölümcül hastalığa sahip olan insanlara dokunmuyordu. Demek ki seneryo hazırlanırken bu tarz bir bilginin etkisi olmuş :)
2 Yanıt Yanıtla +8
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rainfall2535 2 yıl copyhaluk
Orijinalden alıntı: copyhaluk

World War Z filminde zombiler ölmek üzere olan, ölümcül hastalığa sahip olan insanlara dokunmuyordu. Demek ki seneryo hazırlanırken bu tarz bir bilginin etkisi olmuş :)

bence zombi olayının bundan daha fazlasına ihtiyacı var.bilgi olarak yani.
herşeyin beynin içinde olma bilgisinden daha iyi değildir.
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Glorfindel1907 2 yıl copyhaluk
copyhaluk
World War Z filminde zombiler ölmek üzere olan, ölümcül hastalığa sahip olan insanlara dokunmuyordu. Demek ki seneryo hazırlanırken bu tarz bir bilginin etkisi olmuş :)

Başlığı okuyunca aklıma direk bu gelmişti
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kadirirdem 2 yıl
Vay be yakında bu hasta deyip uzaklaş der. :)
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tropik17 2 yıl en beğenilen
Şimdi anladım tüm insanlardan niye uzak durduğumu!
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AirSupport 2 yıl tropik17
Zaten hapishanede ki insanların hepsi masumdur.
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