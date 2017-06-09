İnsan beyni, hastaları görerek ve koklayarak algılayabiliyor

Bilim insanları beynimizin bu özelliği sayesinde hastalıklardan uzak durabildiğimizi, türümüzün devamlılığını sağlayabildiğimizi düşünüyor. Beyin, karşısındaki bireyin bağışıklık sistemi hareketlerini algılayabilmesinin yanı sıra onlardan uzak durmamız için onları daha az çekici gösteriyor.
Test nasıl gerçekleştirildi?
Araştırma dahilinde 22 katılımcıyla belirli kriterler çerçevesinde bir test gerçekleştirildi. İlk olarak katılımcıların sağlıklı oldukları dönemde koku örnekleri alındı ve fotoğrafları çekildi. Ardından, fark edilebilir semptomlar yaratmayan ancak bağışıklık sistemini harekete geçiren LPS (lipopolysaccharide) katılımcılara enjekte edildi ve enjeksiyonun sonrasında koku örnekleri alındı, fotoğrafları çekildi. Son olarak elde edilen fotoğraflar ve koku örnekleri farklı katılımcı gruplarının değerlendirilmesine sunuldu. Elde edilen sonuçlara göre değerlendirmeyi gerçekleştiren katılımcılar, yalnızca birkaç saat önce bağışıklık sistemleri çalışmaya başlamış olsa bile LPS enjekte edilmiş katılımcıların kokularını ve fotoğraflarını, sağlıklı hallerinde alınan örneklerden daha az beğendiler. Bilim insanları, fotoğrafların ve kokuların değerlendirilmesi sırasında fMRI taramaları da gerçekleştirdiler ve beyin fonksiyonlarını izleyerek kişinin hasta olup olmadığının algılanabildiğini de gözlemlediler.
http://www.pnas.org/content/early/2017/05/22/1617357114?tab=author-info#aff-1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Valla ben de yıllardır bu özelliği kullanıyorum. Adam hakikaten hasta mı? Numara mı yapıyor şak diye anlarım yani. :D
bence zombi olayının bundan daha fazlasına ihtiyacı var.bilgi olarak yani.
herşeyin beynin içinde olma bilgisinden daha iyi değildir.
Başlığı okuyunca aklıma direk bu gelmişti
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