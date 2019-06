İnsan beyni, hastaları görerek ve koklayarak algılayabiliyor

Çoğunluğu İsveç ve Almanya’da bulunan bir grup kurum tarafından yürütülen bir araştırma, insan beyninin hastalıklı bireyleri algılayabildiğini ve onlardan uzak durmamız için gizli sinyaller gönderdiğini ortaya koydu. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) tarafından yayımlanan araştırmaya göre insan beyni, görme ve koklama duyuları sayesinde karşısındaki kişinin bağışıklık sisteminin harekete geçip geçmediğini algılayabiliyor. Beyin, kişinin hastalığı fark edilebilir semptomlar göstermese bile bu fonksiyonunu yerine getirebiliyor.

Bilim insanları beynimizin bu özelliği sayesinde hastalıklardan uzak durabildiğimizi, türümüzün devamlılığını sağlayabildiğimizi düşünüyor. Beyin, karşısındaki bireyin bağışıklık sistemi hareketlerini algılayabilmesinin yanı sıra onlardan uzak durmamız için onları daha az çekici gösteriyor.

Test nasıl gerçekleştirildi?

Araştırma dahilinde 22 katılımcıyla belirli kriterler çerçevesinde bir test gerçekleştirildi. İlk olarak katılımcıların sağlıklı oldukları dönemde koku örnekleri alındı ve fotoğrafları çekildi. Ardından, fark edilebilir semptomlar yaratmayan ancak bağışıklık sistemini harekete geçiren LPS (lipopolysaccharide) katılımcılara enjekte edildi ve enjeksiyonun sonrasında koku örnekleri alındı, fotoğrafları çekildi. Son olarak elde edilen fotoğraflar ve koku örnekleri farklı katılımcı gruplarının değerlendirilmesine sunuldu. Elde edilen sonuçlara göre değerlendirmeyi gerçekleştiren katılımcılar, yalnızca birkaç saat önce bağışıklık sistemleri çalışmaya başlamış olsa bile LPS enjekte edilmiş katılımcıların kokularını ve fotoğraflarını, sağlıklı hallerinde alınan örneklerden daha az beğendiler. Bilim insanları, fotoğrafların ve kokuların değerlendirilmesi sırasında fMRI taramaları da gerçekleştirdiler ve beyin fonksiyonlarını izleyerek kişinin hasta olup olmadığının algılanabildiğini de gözlemlediler.

