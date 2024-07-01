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    İnsanların elektrikli araç satın alım isteği düşüyor: Peki ama neden?

    Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmaya göre insanlar dört yıl öncesine kıyasla elektrikli araç satın alma konusunda daha az istekli. Peki birkaç yılda ne değişti?
    İnsanların elektrikli araç satın alım isteği düşüyor: Peki neden? Tam Boyutta Gör
    Halihazırda dünyanın en büyük otomotiv pazarlarından birisi olan ve sektördeki değişimlerde önemli role sahip olan ABD’de yapılan bir araştırmaya göre insanlar birkaç yıl öncesine kıyasla elektrikli araç satın alma konusunda daha az istekli. Bu durum artmaya devam eden ancak artış hızında gerileme yaşanan global elektrikli araç satışlarıyla da örtüşüyor.

    Pew Research Center tarafından yapılan araştırmada elektrikli araç satın almayı ciddi bir şekilde düşünenlerin oranı yüzde 9 oranında azaldı. Bu, 2020 ortalarından bu yana ABD'de büyüme hızının ilk kez yavaşladığını da gösteriyor. Hem ilgi hem de büyüme hızındaki düşüş birkaç faktöre bağlanıyor.

    İlgi düşüşü tek nedenden kaynaklanmıyor

    İnsanların elektrikli araç satın alım isteği düşüyor: Peki neden? Tam Boyutta Gör
    Çalışmaya katılanların çoğu (%72) elektrikli araçların satın almak için geleneksel araçlara göre daha büyük bir ön yatırım gerektirdiğini söylüyor. Sektör verileri, ortalama bir elektrikli aracın hala ortalama içten yanmalı bir araçtan daha pahalı olduğunu gösteriyor. Ancak aradaki fark giderek azalıyor.

     

    İnsanların elektrikli araç satın alım isteği düşüyor: Peki neden? Tam Boyutta Gör
    Bir diğer faktör ise araçları şarj etme maliyeti konusu. Çalışmaya katılanların yaklaşık yüzde 36'sı elektrikli araçların şarj maliyetinin içten yanmalı araçlara göre daha az olduğunu söylerken, yüzde 28'i elektrikli araçların daha pahalı olduğunu, yüzde 32'si ise maliyetlerin yaklaşık olarak aynı olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla insanlar şarj maliyetleri konusunda bölünmüş durumda.
    İnsanların elektrikli araç satın alım isteği düşüyor: Peki neden? Tam Boyutta Gör
    Çalışmada ayrıca insanların yarısı elektrikli araçları daha az güvenilir bulduğu belirtiliyor. Bu oranın 2021’e göre yüzde 16 gibi ciddi bir oranda artmış olması da ilginç ve okumaya değer bir konu. Elektrikli araç satın alım isteğini en çok düşüren konu ise yeterli şarj istasyonunun olup olmaması. Pew Research Center, çalışmaya katılanların yüzde 56'sının gerekli altyapının olduğu veya olacağından endişe duyuyor.

    Esasında bu durum sadece ABD’li sürücüler için geçerli değil. AlixPartners ve Goldman Sachs gibi önemli firmaların araştırmaları da satışların zayıfladığını ve ilgi düşüşünün küresel olarak benzer endişelere dayandığını gösteriyor. AlixPartners'ın çalışmasında Çinli katılımcının yaklaşık yüzde 97'si bir sonraki araç satın alımlarının muhtemelen elektrikli yönünde olacağını söylüyor. Hem ABD hem de Avrupa'daki kullanıcılar için bu oran sırasıyla yüzde 35 ve yüzde 45. Bu oranlar 2021'e göre aynı düzeyde. Çin'de ise sürekli ve keskin bir artış bulunuyor.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/103611-fewer-americans-want-buy-ev-compared-four-years.html https://www.goldmansachs.com/intelligence/pages/why-are-ev-sales-slowing.html https://www.weforum.org/agenda/2024/06/china-electric-vehicle-advantage/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 1 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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