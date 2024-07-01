İnsanların elektrikli araç satın alım isteği düşüyor: Peki ama neden?

Pew Research Center tarafından yapılan araştırmada elektrikli araç satın almayı ciddi bir şekilde düşünenlerin oranı yüzde 9 oranında azaldı. Bu, 2020 ortalarından bu yana ABD'de büyüme hızının ilk kez yavaşladığını da gösteriyor. Hem ilgi hem de büyüme hızındaki düşüş birkaç faktöre bağlanıyor.
İlgi düşüşü tek nedenden kaynaklanmıyor
Esasında bu durum sadece ABD’li sürücüler için geçerli değil. AlixPartners ve Goldman Sachs gibi önemli firmaların araştırmaları da satışların zayıfladığını ve ilgi düşüşünün küresel olarak benzer endişelere dayandığını gösteriyor. AlixPartners'ın çalışmasında Çinli katılımcının yaklaşık yüzde 97'si bir sonraki araç satın alımlarının muhtemelen elektrikli yönünde olacağını söylüyor. Hem ABD hem de Avrupa'daki kullanıcılar için bu oran sırasıyla yüzde 35 ve yüzde 45. Bu oranlar 2021'e göre aynı düzeyde. Çin'de ise sürekli ve keskin bir artış bulunuyor.Kaynakça https://www.techspot.com/news/103611-fewer-americans-want-buy-ev-compared-four-years.html https://www.goldmansachs.com/intelligence/pages/why-are-ev-sales-slowing.html https://www.weforum.org/agenda/2024/06/china-electric-vehicle-advantage/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.