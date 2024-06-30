Elektrikli araçlar kalite konusunda sınıfta kalıyor

Tam Boyutta Gör Elektrikli araçların önümüzdeki yıllarda tam bir standart olacağını görmemek zor. Ancak mevcut durumda halen daha aşılması gereken engeller bulunuyor. Günümüzde, elektrikli araç savunucularının en büyük argümanı daha az bakım ve kullanım ömrü sonunda daha az maliyet oluyor. Ancak J.D. Power tarafından yapılan kalite odaklı çalışma gösteriyor ki, elektrikli araç sahipleri benzinli araç sahiplerine kıyasla çok daha fazla sorunla karşılaşıyor.

Elektriklilerde kalite sorunu devam ediyor

Tam Boyutta Gör J.D. Power’ın raporunda araçlar 100 birim başına düşen sorun sayısına (PP100) göre derecelendiriliyor. 38 yıllık köklü ve sürekli bir çalışma olan araştırma, içten yanmalı araçlarda ortalamanın 180 PP100 (100 araç başına 180 sorun) olduğunu, elektrikli araçlar ve hibritlerde ise bunun 266 PP100 veya daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Araştırma, Tesla’nın vasat bir performans sergilediğini, sürücülerin dönüş sinyalleri ve silecek kontrolleriyle ilgili sorunlar bildirdiğini belirtiyor.

Bilindiği üzere Tesla, sinyal ve silecek kolları gibi geleneksel parçaları kaldırarak tarihsel araç tasarımında büyük bir değişiklik yapmıştı. Bu arada Tesla, araştıramnın önceki yıllarında da yine listenin en aşağılarında yer alıyordu ancak diğer elektrikli araç üreticilerinden önemli oranda yüksekte bulunuyordu. Rivian gibi üreticilerin artık Tesla'yı yakaladığını görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Ram, başlangıç kalitesi açısından genel olarak en iyi marka olurken, Porsche en iyi lüks marka oldu. Öte yandan elektrikli araçlar genellikle içten yanmalı modellerden daha gelişmiş teknoloji özelliklerine sahip, bu da bazen ilk deneyimi zorlaştırabiliyor. Bu zorluk hem tüketici hem de üretici tarafında yaşanıyor. Araştırmaya göre elektrikli araçlarda diğerlerine kıyasla daha fazla araç içi teknoloji sorunu tespit edildi.

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Bununla birlikte tespit edilen sorunların çok azı motor, batarya veya diğer mekanik parçalarla ilgiliydi. Elektrikli araçlarda tespit edilen sorunların büyük kısmı doğrudan teknolojiyle ilgiliydi. Yani, yazılım, dokunmatik ekran ve kontroller, işletim sistemi gibi konularda sorunlar tespit edildi. Bu alandaki sorun oranının yüzde 30 daha fazla olduğu belirtiliyor.

Gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS) yanlış uyarılara neden olarak sürücüleri rahatsız edebiliyor ve gereksiz yere strese neden olabiliyor. Evcil hayvan, çocuk ve diğer eşyaları kontrol etmek için uyarı veren arka koltukların performansı da sorunun bir parçası. Sürücülerin Apple CarPlay ve Android Auto ile araca bağlanma sorunları yaşadığını da söylüyor.

Büyük bir sorun değil

J.D. Power’ın bu çalışması gibi anketler elektrikli araçlar için sorunlara işaret ediyor olsa da “kalite” konusu sürücüden sürücüye değişebilen bir olgu. Otomobil üreticileri elektrikli modelleri en son teknolojiyle donatıyor. Bu da araçların giderek daha fütüristik tasarıma sahip olmasını veya ergonomide aşırıcılığı öne çıkarıyor. Bu eğilimin devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle eski yani daha doğrusu içten yanmalı geleneksel bir araçtan her köşesinde teknoloji olan yeni nesil araçlara geçmek sürücüler için ilk başlarda zorlu olabiliyor.

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Elektrikli araçlar kalite konusunda sınıfta kalıyor