Elektrikli araçlar kalite konusunda sınıfta kalıyor

Elektriklilerde kalite sorunu devam ediyor
Bilindiği üzere Tesla, sinyal ve silecek kolları gibi geleneksel parçaları kaldırarak tarihsel araç tasarımında büyük bir değişiklik yapmıştı. Bu arada Tesla, araştıramnın önceki yıllarında da yine listenin en aşağılarında yer alıyordu ancak diğer elektrikli araç üreticilerinden önemli oranda yüksekte bulunuyordu. Rivian gibi üreticilerin artık Tesla'yı yakaladığını görüyoruz.
Bununla birlikte tespit edilen sorunların çok azı motor, batarya veya diğer mekanik parçalarla ilgiliydi. Elektrikli araçlarda tespit edilen sorunların büyük kısmı doğrudan teknolojiyle ilgiliydi. Yani, yazılım, dokunmatik ekran ve kontroller, işletim sistemi gibi konularda sorunlar tespit edildi. Bu alandaki sorun oranının yüzde 30 daha fazla olduğu belirtiliyor.
Gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS) yanlış uyarılara neden olarak sürücüleri rahatsız edebiliyor ve gereksiz yere strese neden olabiliyor. Evcil hayvan, çocuk ve diğer eşyaları kontrol etmek için uyarı veren arka koltukların performansı da sorunun bir parçası. Sürücülerin Apple CarPlay ve Android Auto ile araca bağlanma sorunları yaşadığını da söylüyor.
Büyük bir sorun değil
J.D. Power’ın bu çalışması gibi anketler elektrikli araçlar için sorunlara işaret ediyor olsa da “kalite” konusu sürücüden sürücüye değişebilen bir olgu. Otomobil üreticileri elektrikli modelleri en son teknolojiyle donatıyor. Bu da araçların giderek daha fütüristik tasarıma sahip olmasını veya ergonomide aşırıcılığı öne çıkarıyor. Bu eğilimin devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle eski yani daha doğrusu içten yanmalı geleneksel bir araçtan her köşesinde teknoloji olan yeni nesil araçlara geçmek sürücüler için ilk başlarda zorlu olabiliyor.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/6/28/24188027/ev-quality-software-probalems-electric-vehicles https://www.jdpower.com/business/press-releases/2024-us-initial-quality-study-iqs Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.