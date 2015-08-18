İnsansı robot ATLAS için yeni bir video yayınlandı

ABD savunma ajansı DARPA'nın desteğiyle geçtiğimiz dönemde internet devi Google tarafından satın alınan Boston Dynamics tarafından geliştirilen ATLAS, günümüzün en ileri insansı robotları arasında yer alıyor ve artık araziye de adım atıyor.

Yandan gelen darbelere dayanarak dengesini çok iyi bir şekilde koruyabiliyor olmasıyla dikkatleri üzerine çeken ATLAS, belirli yüksekliklere rahatlıkla tırmanabiliyor ve atlayarak iniş yapabiliyor. 1.88 metre boyunda ve 150 kg ağrılığında geliştirilen ATLAS, yayınlanan yeni videosuyla ise ilk defa aktif arazi şartlarında görünüyor. Halen güç için kablo bağlantısına ihtiyaç duyan robot, buna rağmen arazide etkili bir şekilde yoluna devam edebiliyor ve hatta koşarak yol alabiliyor.

ATLAS'ın geldiği son noktayı gözler önüne seren kısa videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.