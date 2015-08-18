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İnsansı robot ATLAS için yeni bir video yayınlandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,1b
1
15
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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İnsansı robot ATLAS için yeni bir video yayınlandı
 
ABD savunma ajansı DARPA'nın desteğiyle geçtiğimiz dönemde internet devi Google tarafından satın alınan Boston Dynamics tarafından geliştirilen ATLAS, günümüzün en ileri insansı robotları arasında yer alıyor ve artık araziye de adım atıyor.
Yandan gelen darbelere dayanarak dengesini çok iyi bir şekilde koruyabiliyor olmasıyla dikkatleri üzerine çeken ATLAS, belirli yüksekliklere rahatlıkla tırmanabiliyor ve atlayarak iniş yapabiliyor. 1.88 metre boyunda ve 150 kg ağrılığında geliştirilen ATLAS, yayınlanan yeni videosuyla ise ilk defa aktif arazi şartlarında görünüyor. Halen güç için kablo bağlantısına ihtiyaç duyan robot, buna rağmen arazide etkili bir şekilde yoluna devam edebiliyor ve hatta koşarak yol alabiliyor.
ATLAS'ın geldiği son noktayı gözler önüne seren kısa videoyu aşağıda izleyebilirsiniz. 

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volkan... 4 yıl en beğenilen
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saylia 4 yıl
interwap
Yine mi Boston Dynamics. Doğunun insansı robot anlayışı estetik (suratının insana benzemesi, yüz mimikleri vs.) Batının ise denge, hareketler, vs. Adamlar çok sağlam geliyor.

Aynen. Bide su var mesela, onlarda Boston Dynamics, bizde bostan korkulugu.
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clopin 4 yıl
bütün olay yazılımında
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microsonic 4 yıl
Canı alınmış insan gibi yürüyorlar.
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Grkwnxs 4 yıl
Tek ayak üzerinde 20 kiloya dayanması baya iyi
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Umutcan 4 yıl
Bunun ormanda yürüyüşünün de parodisini yaparlar kesin.
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J.McNulty 4 yıl
50 yıl sonra robotlar : " insan gibi şey yapıyorsunuz ya"
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mehmet4428 4 yıl
Geliştirsinler de bahçelerde bunları çalıştıralım. :D
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interwap 4 yıl
Yine mi Boston Dynamics. Doğunun insansı robot anlayışı estetik (suratının insana benzemesi, yüz mimikleri vs.) Batının ise denge, hareketler, vs. Adamlar çok sağlam geliyor.
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20likcivi 4 yıl
Ne varsa batıda var zaten onlarda olmasa şu dünya ilerlemez mal gibi kalırdı heralde
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kadirirdem 4 yıl
bu tarz robotların geliştirilip savaşlarda kullanılması çok işe yarayacaktır....
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volkan... 4 yıl en beğenilen
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SkewCurrent 4 yıl volkan...
volkan...

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Hahaha bu efsaneymiş
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CanTnçr 4 yıl volkan...
volkan...

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İyi güldüm buna



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