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İnsansız Kuleli Altay Tankı geliyor: Seri üretim süreci resmiyete döküldü

Altay Tankı konusunda sonunda seri üretim sözleşmesi resmen imzalandı. İlk etapta 40 adet gerçekleştirilecek üretime ek olarak “İnsansız Kuleli Altay Tankı” da duyuruldu.
6 ay
20,7b
1
82
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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İnsansız Kuleli Altay Tankı geliyor: Seri üretim süreci resmiyete döküldü
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Altay Tankı’nın seri üretime geçmesi konusunda resmi anlaşma imzalandı. Savunma Sanayii Başkanlığı(SSB) ile BMC arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda toplamda 250 adet Altay Tankı’nın seri üretimi gerçekleştirilecek. Milli ana muharebe tankı Altay için belirlenen üretim planlamasında Altay T1, Altay T2 ve Altay T3 konfigürasyonları kurgulanmış.

Anlaşma seri üretim kapsamında şu madde başlıkları yer alıyor:

  • Seri üretim hattının kurulması,
  • 250 adet Altay’ın üretilmesi,
  • Güç Grubu Platformu üretilmesi,
  • İnsansız Kuleli Altay tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi,
  • Ürünlerin ömür devri lojistik desteğinin sağlanması,
  • Tank Sistemleri Teknoloji Merkezi’nin kurulumu ve işletimi.

Aktif Tank Koruma Sistemi (Akkor) olacak

Seri üretimden çıkacak ilk nesil 40 adet Altay Tankı, Aselsan tarafından geliştirilen aktif tank koruma sistemi AKKOR ile donatılmış olacak. Ayrıca Roketsan üretimi ilave zırh birimleri de birinci nesilde yer alacak. Bu özellikler sayesinde Altay Tankı manpads’lerden atılacak füzelere karşı da bir koruma sistemine sahip olacak ve Suriye’de ABD üretimi M60 tanklarında az sayıda da olsa yaşandığı gibi kolay hedef olmayacak.

210 adetlik ikinci üretim aşamasında ise ilk fazdaki 40 adet tankta yer alacak özelliklere ek olarak biraz daha geliştirilmiş zırh sistemi, tecrit edilmiş gövde mühimmat konfigürasyonu, lazer güdümlü tank topu atış yeteneği, mürettabat eğitim modu, mobil gizleme ağı - iz yönetimi özellikleri tanka eklenecek.

İnsansız Kuleli Altay Tankı - Altay T3

Daha önce konuşulmayan İnsansız Kuleli Altay Tankı üretimi konusu da imza töreninde gün yüzüne çıkan en heyecan verici konu oldu. Üretim adeti ve özellikleri konusunda çok fazla bilgi olmayan bu modelin geliştirilme süreci de BMC ile birlikte yürütülecek ve sonrasında belirlenecek üretim adedini de BMC üstlenecek.

18 ay sonra ilk teslimat gerçekleşecek

İmza törenindeki en güzel gelişme ise Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından müjdelendi. Buna göre ilk Altay Tankı seri üretimden çıkacak ve testleri tamamlanarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek. Sözleşme ile garanti altına alınarak belirlenmiş süre ise 18 ay.


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Ryukk6193 6 ay en beğenilen
Haberde çok fazla yanlış var...
1. M60 tankları Amerikan tankı Alman tankları Leopard serisidir.
2. İnsansız Tank diye bişey yok insansız kule var yani Rusların daha önce tanıttığı T-14 Armata tankı gibi kulede otomatik doldurucu olacak böylece personel sayısı azaltılmış olacak tamamen insansız tank diye birşey yok yanlış bilgi vermeyin....
Haberde çok fazla yanlış var...1. M60 tankları Amerikan tankı Alman tankları Leopard serisidir.2. İnsansız Tank diye bişey yok insansız kule var yani ...
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3 Yanıt Yanıtla +70
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Illusive Man 6 ay
Seçim süreci resmiyete döküldü !!
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Elfelaith 6 ay
İnsanlı olanı görelim de insansız olan eksik kalsın.
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DH Misafiri 6 ay
Yurdumun güzel insanları böyle yüksek teknoloji ürünleri bir günde yapılmıyor ABD 12 yıldan fazla uğraştı F35 için ABD teknoloji devi Türkiyeninde bir kaç yıl uğraşması normal. Sonuça bak SÌHA lara ìHA lara yerli mühümmat ve Atak helikopterine Milgem projesi deniz kuvvetlerine önemli olan hayal edebilmek kadar mali durum hayalin var ama herhangi bir sebebten dolayı gercekleştiremiyorsum gerçekleştirenin elini öp veya tebrik et sonuçta bu tanklar türkiyede üretilecek motoru almanyadan şimdilik bunada şükür.
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baltalı-katil 6 ay
reklamlar nedense sadece seçim zamanı çıkıyor... hepte saçma oluyor...
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BlancpaiN 6 ay
İnsansız tank insanlı tanktan çok çok çok daha kolay ve maliyetsiz olur arkadaşlar, hatta insansız tankı insanlı olandan önce görürsek şaşırmayın.
Neden ?
O koca ağır tankın o kadar ağır ve maliyetli olmasının nedeni içerisindeki mürettebatı koruma zorunluluğundandır..
İçeride korunması gereken bir personel olmadan ne binlerce beygirlik motorlara, ne onlarca santim zırhlara ne de aktif ve reaktif zırhlara gerek olmayacaktır.
Yapması gereken tek şey 120 mm topu dağ bayır, yaz kış her yere mobilize edebilecek bir makina yapılması...
350-500 beygirlik tır motorlarıyla bile çok rahat halledilebilecek bir görev olur bu. Kaldı ki silahlı insansız hava araçları konusunda gayet yetişmiş ekiplerimiz var, bunlar çok rahat bir şekilde insansız tankın yazılımını halledebilir...
Tek eksik var; uydu, kendi askeri uydularımızı yörüngeye oturtmadan üretilecek insansız tanklar savaş anında kocaman bir hurdaya dönüşebilir..
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DH Misafiri 6 ay
vatana millete hayırlı olsun tankın topun tüfegin yoksa hiçsin batıllar karşısından savunma sanayiye verilen ehemmiyet buyüzden
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DH Misafiri 6 ay
M 60lar Amerikan üretimi alman değil
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DH Misafiri 6 ay
Bundan önce bu haberlere seçim kampanyası gözüyle bakanlara kızardım. Ülkede güzel şeylerde oluyor diye. Ama adamlara içten içe katılıyorum. Hangi seçim dönemi yaklaşsa sürekli savunma sanayisinde birşeyler üretiliyor. Seçim geçince ortada hiçbirşey yok. Ya arkadaş bu tankın geliştirilmesine 2007 de başlanmadımı. Hani 2015 te hizmete başlıyordu bu tank. Yıllardır milletin duygularını kullanıp kendilerine çıkar sağlamalarına neden vesile oluyorsunuz sayın DH editörü.
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DH Misafiri 6 ay
İlk Otomobil ~1880
İlk Tank ~1915
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Last Troll Bender 6 ay
Kardeşim tank getir seri.
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leothesaint 6 ay
insanlısını ürettiler mi ki insansızını üretsinler. bu haberler uydurma, bisiklet üretemeyen bir ülkenin tank üretmesi üstelik de insansız olması fantazidir.
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DH Misafiri 6 ay
Savunma sanayinde her haber için seçim yorum geliyor bunlara kalsa her ay seçim olur. Son bir ayda kaç sistem envantere girdi biliyormusunuz veya kaç sistemin anlaşması yapıldı. Bir zihniyete göre bunlar seçim için yapılır, ülke için değil. Zihniyet bozuk olunca algı ve gerçeklerde bozuluyor. Bu hafta Milgem teslim edildi, gelecek hafta Hürkuş B lerde teslim edilecek ama onlar teslim sakın şaşırmayın.
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