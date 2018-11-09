İnsansız Kuleli Altay Tankı geliyor: Seri üretim süreci resmiyete döküldü

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Altay Tankı’nın seri üretime geçmesi konusunda resmi anlaşma imzalandı. Savunma Sanayii Başkanlığı(SSB) ile BMC arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda toplamda 250 adet Altay Tankı’nın seri üretimi gerçekleştirilecek. Milli ana muharebe tankı Altay için belirlenen üretim planlamasında Altay T1, Altay T2 ve Altay T3 konfigürasyonları kurgulanmış.

Anlaşma seri üretim kapsamında şu madde başlıkları yer alıyor:

Seri üretimden çıkacak ilk nesil 40 adet Altay Tankı, Aselsan tarafından geliştirilen aktif tank koruma sistemi AKKOR ile donatılmış olacak. Ayrıca Roketsan üretimi ilave zırh birimleri de birinci nesilde yer alacak. Bu özellikler sayesinde Altay Tankı manpads’lerden atılacak füzelere karşı da bir koruma sistemine sahip olacak ve Suriye’de ABD üretimi M60 tanklarında az sayıda da olsa yaşandığı gibi kolay hedef olmayacak.

210 adetlik ikinci üretim aşamasında ise ilk fazdaki 40 adet tankta yer alacak özelliklere ek olarak biraz daha geliştirilmiş zırh sistemi, tecrit edilmiş gövde mühimmat konfigürasyonu, lazer güdümlü tank topu atış yeteneği, mürettabat eğitim modu, mobil gizleme ağı - iz yönetimi özellikleri tanka eklenecek.

İnsansız Kuleli Altay Tankı - Altay T3

Daha önce konuşulmayan İnsansız Kuleli Altay Tankı üretimi konusu da imza töreninde gün yüzüne çıkan en heyecan verici konu oldu. Üretim adeti ve özellikleri konusunda çok fazla bilgi olmayan bu modelin geliştirilme süreci de BMC ile birlikte yürütülecek ve sonrasında belirlenecek üretim adedini de BMC üstlenecek.

18 ay sonra ilk teslimat gerçekleşecek

İmza törenindeki en güzel gelişme ise Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından müjdelendi. Buna göre ilk Altay Tankı seri üretimden çıkacak ve testleri tamamlanarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek. Sözleşme ile garanti altına alınarak belirlenmiş süre ise 18 ay.