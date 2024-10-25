2025’te ALTAY tankının ilk teslimatı gerçekleşecek

- Deniz Kuvvetlerine yerli motor desteği
- ALTAY tankında teslimatlar 2025’te
- Yeni Altay tankı özellikleri
- Ateş gücü
- Mobilite
- Beka
- Yorumlar
Yurt dışına bağımlılığı azaltmayı amaçladıklarını belirten Tosyalı, “Biz BMC POWER ile özellikle Kara Kuvvetlerimizin araçlarının yurt dışına bağımlılığını tamamen ortadan kaldırmış olduk." diye konuştu. VURAN ve KİRPİ gibi araçlarda kullanılan yüzde 100 yerli BMC POWER motorlarıyla bu alanda bağımsızlığın güçlendirildiğini belirten Tosyalı, yeni projelerle de kara araçlarının dışında deniz kuvvetleri için de yerli motor üretimine başladıklarını vurguladı.
Deniz Kuvvetlerine yerli motor desteği
ALTAY tankında teslimatlar 2025’te
Tosyalı, kendi güç gruplarının test aşmaları tamamlana kadar ilk tanklarda Kore güç gruplarının yer alacağını anlattı. Yerli motor grubu ise üretildi ve testleri sürüyor.
ALTAY tankının ilk tasarımının 10 yıl öncesinin saha koşullarına göre geliştirildiğini hatırlatan Tosyalı, günümüzde muharebe sahasının daha gelişmiş ekipmanlar gerektirdiğini belirtti. Yeni ALTAY tankında elektronik kabiliyetlerin ve uydu bağlantılarının tamamen güncel hale getirildiğini söyleyen Tosyalı, "Yeni ALTAY tankı ile ilk ALTAY tankının sadece dış benzerliği kaldı. Elektronik kabiliyetleri ve uydu yer bağlantıları tamamen güncel, hatta gün ötesi. Yani geleceğin bütün olası teknolojileri Yeni ALTAY tankımızda var. Kuvvetlerimizle sıkı temas halindeyiz. Sahadan gelen bütün talepleri geliştirerek adapte edebiliyoruz." diye konuştu.
Yeni Altay tankı özellikleri
- Maksimum 65 km/s hız
- 4 metreye kadar su altı geçiş
- 120 MM L55 yivsiz -setsiz (SMOOTHBORE) mühimmat atabilme
- Lazer güdümlü tank topu atabilme yeteneği
- 40 adet mühimmat kapasitesi
- 7,62 mm eş eksenli MK. TF.
- 1500 BG gücünde 5 ileri, 3 geri motor ve transmisyon
Ateş gücü
- VOLKAN-II Atış Kontrol Sistemi
- SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi
- Nişancı İkinci Derece Görüş Alt Birimi
- Tank Mürettebat Eğitim Sistemi
- Muharebe Sahası Tanıma ve Tanıtma Sistemi
Mobilite
- Tank Sürücü Görüş Sistemi
- Kule Kayar Bileziği
Beka
- AKKOR Aktif Koruma Sistemi
- Tank Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemi
- Tank Lazer Uyarı Sistemi
- ÖRÜMCEK Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi
- Telsiz Sistemi
- İç Haberleşme Sistemi
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu