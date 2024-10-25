2025’te ALTAY tankının ilk teslimatı gerçekleşecek

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin savunma sanayinde önemli bir dönüm noktası olarak görülen ALTAY tankı, 2025 yılının sonuna doğru Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmeye hazırlanıyor. Tosyalı Holding ve BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı’nda yaptığı açıklamalarda, BMC’nin tank fabrikası ve yerli motor projeleriyle ilgili güncel gelişmeleri paylaştı.

Yurt dışına bağımlılığı azaltmayı amaçladıklarını belirten Tosyalı, “Biz BMC POWER ile özellikle Kara Kuvvetlerimizin araçlarının yurt dışına bağımlılığını tamamen ortadan kaldırmış olduk." diye konuştu. VURAN ve KİRPİ gibi araçlarda kullanılan yüzde 100 yerli BMC POWER motorlarıyla bu alanda bağımsızlığın güçlendirildiğini belirten Tosyalı, yeni projelerle de kara araçlarının dışında deniz kuvvetleri için de yerli motor üretimine başladıklarını vurguladı.

Deniz Kuvvetlerine yerli motor desteği

Tam Boyutta Gör Tosyalı, BMC POWER’ın kara araçlarında sağladığı başarıların ardından deniz kuvvetlerine yönelik motor üretimine de başladıklarını belirtti. BMC Marin motorlarının üretim onuruna sahip olduklarını söyleyen Tosyalı, küçük ve orta boy marin motorlarıyla yerlileştirme çalışmalarını genişlettiklerini ifade etti.

ALTAY tankında teslimatlar 2025’te

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin milli tankı ALTAY’ın seri üretim aşamasına geçtiğini açıklayan Tosyalı, ALTAY güç grubunun dünyada yalnızca birkaç ülkenin üretebildiği bir sistem olduğuna dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl teslim edilen ilk iki ALTAY tankının test sürecini başarıyla geçtiğini belirten Tosyalı, “Şimdi seri üretim aşamasındayız. Ankara'daki tank fabrikası yatırımımız da son hızla devam ediyor. Gelecek senenin sonuna doğru hem tank fabrikamız bütün birimleriyle bitmiş olacak hem de ilk tanklar üretilmiş olarak kuvvetlerimize teslim edilecek.”

Tosyalı, kendi güç gruplarının test aşmaları tamamlana kadar ilk tanklarda Kore güç gruplarının yer alacağını anlattı. Yerli motor grubu ise üretildi ve testleri sürüyor.

TÜBİTAK, SAHA EXPO 2024'te yerli teknolojileriyle göz dolduruyor 1 gün önce eklendi

ALTAY tankının ilk tasarımının 10 yıl öncesinin saha koşullarına göre geliştirildiğini hatırlatan Tosyalı, günümüzde muharebe sahasının daha gelişmiş ekipmanlar gerektirdiğini belirtti. Yeni ALTAY tankında elektronik kabiliyetlerin ve uydu bağlantılarının tamamen güncel hale getirildiğini söyleyen Tosyalı, "Yeni ALTAY tankı ile ilk ALTAY tankının sadece dış benzerliği kaldı. Elektronik kabiliyetleri ve uydu yer bağlantıları tamamen güncel, hatta gün ötesi. Yani geleceğin bütün olası teknolojileri Yeni ALTAY tankımızda var. Kuvvetlerimizle sıkı temas halindeyiz. Sahadan gelen bütün talepleri geliştirerek adapte edebiliyoruz." diye konuştu.

Yeni Altay tankı özellikleri

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Maksimum 65 km/s hız

4 metreye kadar su altı geçiş

120 MM L55 yivsiz -setsiz (SMOOTHBORE) mühimmat atabilme

Lazer güdümlü tank topu atabilme yeteneği

40 adet mühimmat kapasitesi

7,62 mm eş eksenli MK. TF.

1500 BG gücünde 5 ileri, 3 geri motor ve transmisyon

Ateş gücü

VOLKAN-II Atış Kontrol Sistemi

SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi

Nişancı İkinci Derece Görüş Alt Birimi

Tank Mürettebat Eğitim Sistemi

Muharebe Sahası Tanıma ve Tanıtma Sistemi

Mobilite

Tank Sürücü Görüş Sistemi

Kule Kayar Bileziği

Beka

AKKOR Aktif Koruma Sistemi

Tank Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemi

Tank Lazer Uyarı Sistemi

ÖRÜMCEK Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi

Telsiz Sistemi

İç Haberleşme Sistemi

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