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    Anlık Bildirim

    2025’te ALTAY tankının ilk teslimatı gerçekleşecek

    Tosyalı Holding ve BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yaptığı açıklamada tank fabrikasının 2025 yılında biteceğini ve aynı yıl içinde ilk ALTAY tankının teslim edileceğini bildirdi.
    2025’te ALTAY tankının ilk teslimatı gerçekleşecek Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin savunma sanayinde önemli bir dönüm noktası olarak görülen ALTAY tankı, 2025 yılının sonuna doğru Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmeye hazırlanıyor. Tosyalı Holding ve BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı’nda yaptığı açıklamalarda, BMC’nin tank fabrikası ve yerli motor projeleriyle ilgili güncel gelişmeleri paylaştı.

    Yurt dışına bağımlılığı azaltmayı amaçladıklarını belirten Tosyalı, “Biz BMC POWER ile özellikle Kara Kuvvetlerimizin araçlarının yurt dışına bağımlılığını tamamen ortadan kaldırmış olduk." diye konuştu. VURAN ve KİRPİ gibi araçlarda kullanılan yüzde 100 yerli BMC POWER motorlarıyla bu alanda bağımsızlığın güçlendirildiğini belirten Tosyalı, yeni projelerle de kara araçlarının dışında deniz kuvvetleri için de yerli motor üretimine başladıklarını vurguladı.

    Deniz Kuvvetlerine yerli motor desteği

    2025’te ALTAY tankının ilk teslimatı gerçekleşecek Tam Boyutta Gör
    Tosyalı, BMC POWER’ın kara araçlarında sağladığı başarıların ardından deniz kuvvetlerine yönelik motor üretimine de başladıklarını belirtti. BMC Marin motorlarının üretim onuruna sahip olduklarını söyleyen Tosyalı, küçük ve orta boy marin motorlarıyla yerlileştirme çalışmalarını genişlettiklerini ifade etti.

    ALTAY tankında teslimatlar 2025’te

    2025’te ALTAY tankının ilk teslimatı gerçekleşecek Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin milli tankı ALTAY’ın seri üretim aşamasına geçtiğini açıklayan Tosyalı, ALTAY güç grubunun dünyada yalnızca birkaç ülkenin üretebildiği bir sistem olduğuna dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl teslim edilen ilk iki ALTAY tankının test sürecini başarıyla geçtiğini belirten Tosyalı, “Şimdi seri üretim aşamasındayız. Ankara'daki tank fabrikası yatırımımız da son hızla devam ediyor. Gelecek senenin sonuna doğru hem tank fabrikamız bütün birimleriyle bitmiş olacak hem de ilk tanklar üretilmiş olarak kuvvetlerimize teslim edilecek.

    Tosyalı, kendi güç gruplarının test aşmaları tamamlana kadar ilk tanklarda Kore güç gruplarının yer alacağını anlattı. Yerli motor grubu ise üretildi ve testleri sürüyor.

    ALTAY tankının ilk tasarımının 10 yıl öncesinin saha koşullarına göre geliştirildiğini hatırlatan Tosyalı, günümüzde muharebe sahasının daha gelişmiş ekipmanlar gerektirdiğini belirtti. Yeni ALTAY tankında elektronik kabiliyetlerin ve uydu bağlantılarının tamamen güncel hale getirildiğini söyleyen Tosyalı, "Yeni ALTAY tankı ile ilk ALTAY tankının sadece dış benzerliği kaldı. Elektronik kabiliyetleri ve uydu yer bağlantıları tamamen güncel, hatta gün ötesi. Yani geleceğin bütün olası teknolojileri Yeni ALTAY tankımızda var. Kuvvetlerimizle sıkı temas halindeyiz. Sahadan gelen bütün talepleri geliştirerek adapte edebiliyoruz." diye konuştu.

    Yeni Altay tankı özellikleri

    Yeni Altay tankı özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Maksimum 65 km/s hız
    • 4 metreye kadar su altı geçiş
    • 120 MM L55 yivsiz -setsiz (SMOOTHBORE) mühimmat atabilme
    • Lazer güdümlü tank topu atabilme yeteneği
    • 40 adet mühimmat kapasitesi
    • 7,62 mm eş eksenli MK. TF.
    • 1500 BG gücünde 5 ileri, 3 geri motor ve transmisyon

    Ateş gücü

    • VOLKAN-II Atış Kontrol Sistemi
    • SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi
    • Nişancı İkinci Derece Görüş Alt Birimi
    • Tank Mürettebat Eğitim Sistemi
    • Muharebe Sahası Tanıma ve Tanıtma Sistemi

    Mobilite

    • Tank Sürücü Görüş Sistemi
    • Kule Kayar Bileziği

    Beka

    • AKKOR Aktif Koruma Sistemi
    • Tank Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemi
    • Tank Lazer Uyarı Sistemi
    • ÖRÜMCEK Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi
    • Telsiz Sistemi
    • İç Haberleşme Sistemi
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 6 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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