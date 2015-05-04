İnsansız hava araçlarına özel paraşüt sistemi: SmartChutes

Fiyatlarının yüksek olması ve taşıdıkları harici kamera / gimball birimleriyle çok daha pahalı halen gelen insansız hava araçlarını uçurmak büyük bir tecrübe gerektiriyor. Bünyelerinde birden fazla pervane yer almasına rağmen kolay şekilde düşebilen ve özellikle şehirler içerisinde ciddi yaralanmalara neden olabilen teknoloji dünyasının son gözdeleri, SmartChutes isimli yeni Kickstarter projesiyle paraşüte kavuşuyor.

Kickstarter'da sektörün içerisinde yer alan Michael A Pick tarafından hazırlanan SmartChutes, standart insansız hava araçlarına rahatlıkla uygulanabilir bir paraşüt sistemi. Cihazlara takılan uçuş sensörü ve paraşütü barındıran hazneden oluşan sistem, insansız hava aracının düşmesine neden olabilecek açıları algılıyor ve buna göre paraşütü açarak çok daha yumuşak ve güvenli bir iniş sağlıyor. Otonom olarak çalışabiliyor olmasıyla dikkat çeken SmartChutes, gereken gücü ise kendi bataryasında alıyor.

Site üzerinde 25,000$ hedef ile yolan çıkan SmartChutes, yapılacak en az 130$ fiyat etiketiyle elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/742279450/smartchutes-quadcopter-parachute-recovery-system