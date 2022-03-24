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    Insta360, değiştirilebilir lensli yeni aksiyon kamerasını tanıttı: Insta360 One RS

    Insta360, One RS yeni aksiyon kamerasında modüler bir tasarıma giderek değiştirilebilir lens sistemi sunuyor. Üç farklı lensle kullanılabilen yeni kamera, daha büyük bir bataryayla geliyor.
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    Insta360 One RS tanıtıldı: İşte teknik özellikleri ve fiyatı
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    Insta360, değiştirilebilir lensli yeni aksiyon kamerasını duyurdu. Insta360 One RS, pil, ana beyin modülü ve lensin yer aldığı üç parçadan oluşuyor. Modüler tasarımıyla aksiyon kamerası, 4K Boost Lens, 360 Lens ve 1-inch Wide Angle Lens ile birlikte geliyor. 5 m'ye kadar su geçirmez yapısıyla kamera, uzun süreli kayıtlar için ısı dağıtan bir panele sahip.

    Daha büyük bir bataryayla geliyor

    4K Boost Lens, 4K/60p video ve 48MP hareketsiz görüntü çekebiliyor. F2.4 diyafram açıklığına sahip lensin 35 mm eşdeğeri 16 mm odak uzaklığı var. 4K Boost Lens'te kullanıcıların gölgelenme olmadan gelişmiş bir dinamik aralığa sahip olmalarını sağlayan Aktif HDR ve 48MP görüntü sensörünün tam genişliğinden yararlanarak 2,35:1 oranında 6K çekim sunan 6K Geniş Ekran modu sunuluyor.

    Insta360 One RS tanıtıldı: İşte teknik özellikleri ve fiyatı
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    Ayrıca, sürükleyici video için mevcut 5.7K 360 Lens modülü ve Leica ile birlikte tasarlanan ve 1 inçlik bir görüntü sensörü ile gelen 5.3K Wide Angle Lens ile birlikte kullanılabiliyor.

    Insta360 One RS tanıtıldı: İşte teknik özellikleri ve fiyatı
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    Sistemin beyni olan One RS Core, şirketin kamera içi dijital stabilizasyonu olan FlowState'i bulunduruyor. Core ayrıca ek bir mikrofon, %50 daha hızlı Wi-Fi, kayıt sırasında 2,7x'e kadar dijital olarak yakınlaştırma için Anında Yakınlaştırma işlevi ve önceden ayarlanmış çekim modlarına kolay erişim sağlayan bir Hızlı menü gibi bazı yükseltmeler de içeriyor.

    Insta360 One RS tanıtıldı: İşte teknik özellikleri ve fiyatı
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    163 grama kadar ağırlığıyla One RS, USB Tip-C üzerinden şarj edilebilen 1445 mAh batarya sunuyor. Önceki nesline göre %21 daha büyük bir pile sahip kamera, 84 dakikaya kadar çekim yapmaya olanak tanıyor.

    Insta360 One RS, 4K Boost Lensli sürümü 300 dolar, 4K Boost Lens ve 360 ??Lens içeren paketi 550 dolar ve  1-inch Wide Angle Lens sürümü de 550 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

    Kaynakça https://newatlas.com/photography/insta360-one-rs/ https://www.insta360.com/product/insta360-oners
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