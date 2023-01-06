Razer Kiyo Pro Ultra web kamerası 4K çözünürlük ile geliyor

Tam Boyutta Gör Pandemi döneminde uzaktan çalışmanın da etkisiyle web kameralara olan ilgi aşırı artmıştı. Razer de bu dönemde Kiyo Pro adıyla geniş açı ve yüksek çözünürlük sunan bir kamera piyasaya sürmüştü. CES 2023 fuarında ise 4K kayıt sunan bir üst modeli tanıtıldı.

Razer Kiyo Pro Ultra özellikleri ve fiyatı

Razer Kiyo Pro Ultra zaten premium olan orijinal modeli daha premium bir seviyeye çıkarıyor. Sony 1/1.2″ STARVIS 2 sensör 2.9 mikron piksel büyüklüğü ile daha fazla ışık alıyor ve daha detaylı veriler topluyor.

Razer’dan geniş açılı web kamerası 2 yıl önce eklendi

Ham olarak 4K 30FPS kayıt yapan sensör sıkıştırılmamış 4K 24FPS, 2K 30FPS ve Full HD 60FPS çıktı verebiliyor. Yapay zekâ tabanlı yüz takip sistemi ise kullanıcıyı sürekli sahnede tutuyor. Ayrıca arka planı da bulanıklaştırabiliyor. High Dynamic Range (HDR) desteği de sunan Razer Kiyo Pro Ultra web kamerası 350 Avro fiyat etiketi ile satılacak.

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Razer Kiyo Pro Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı