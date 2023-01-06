Razer Kiyo Pro Ultra web kamerası 4K çözünürlük ile geliyor

Razer Kiyo Pro Ultra özellikleri ve fiyatı
Razer Kiyo Pro Ultra zaten premium olan orijinal modeli daha premium bir seviyeye çıkarıyor. Sony 1/1.2″ STARVIS 2 sensör 2.9 mikron piksel büyüklüğü ile daha fazla ışık alıyor ve daha detaylı veriler topluyor.
Ham olarak 4K 30FPS kayıt yapan sensör sıkıştırılmamış 4K 24FPS, 2K 30FPS ve Full HD 60FPS çıktı verebiliyor. Yapay zekâ tabanlı yüz takip sistemi ise kullanıcıyı sürekli sahnede tutuyor. Ayrıca arka planı da bulanıklaştırabiliyor. High Dynamic Range (HDR) desteği de sunan Razer Kiyo Pro Ultra web kamerası 350 Avro fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..