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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Instagram'a sesli mesajlaşma özelliği geldi

Instagram artık mobil uygulamalarında sesli mesajlaşma özelliği sunuyor. Bundan böyle kullanıcılar DM aracılığı ile birbirlerine maksimum bir dakika uzunlukta sesli mesaj gönderebilecekler.
5 ay
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Instagram, mobil uygulamalarında sesli mesajlaşma özelliği sunmaya başladı. Kullanıcılar artık Instagram Direct aracılığı ile birbirlerine en fazla bir dakika uzunlukta sesli mesaj gönderebilecekler. Bu özellik aynı zamanda grup sohbetlerinde de kullanılabilecek.
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Sesli mesaj gönderebilmeniz için DM bölümündeki sohbet ekranında yer alan mikrofon simgesine basılı tutmanız gerekecek. Ses kaydı yapılırken metin kutusu maviye dönüşecektir. Bıraktığınız an ise sesli mesaj karşı tarafa gönderilecek. Kaydı silmek isterseniz parmağınızı çöp kutusuna sürüklemeniz yeterli.

Instagram geriden geliyor

Sesli mesajlaşma özelliği sunma konusunda Instagram biraz geç kaldı. Apple bir süredir Mesajlar uygulamasında bu özelliği sunuyor. Aynı şekilde WhatsApp, Facebook Messenger ve WeChat gibi diğer popüler uygulamalarda da var. Sesli mesajlaşma özelliği artık Instagram’ın hem iOS hem de Android uygulamalarında kullanılabiliyor.

https://techcrunch.com/2018/12/10/instagram-voice-messaging/?sr_share=twitter&utm_source=tctwreshare Yorum Yaz
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Dalette 5 ay
kısacası watsap kopyası olmuş deseniz..
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yorumculuklar 5 ay
Son zamanlarda yavaş yavaş uzaklastigim platform. Kişilerin fotoğraf paylaşımı azaldı, keşfet kısmında ise aynı komik(!) twitlerin farklı sayfalarca defalarca paylaşıldığı bir yer oldu çıktı. Mesajlaşmak amacıyla kullanmak için ise fazla hantal bir uygulama. Facebook yine eline aldığı bir platformu sıvamıştır.
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