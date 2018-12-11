Instagram'a sesli mesajlaşma özelliği geldi

Instagram, mobil uygulamalarında sesli mesajlaşma özelliği sunmaya başladı. Kullanıcılar artık Instagram Direct aracılığı ile birbirlerine en fazla bir dakika uzunlukta sesli mesaj gönderebilecekler. Bu özellik aynı zamanda grup sohbetlerinde de kullanılabilecek.

Ayrıca Bkz.

"Galaxy S10 Lite'ın tasarımını açığa çıkaran kılıf görselleri yayınlandı"

Sesli mesaj gönderebilmeniz için DM bölümündeki sohbet ekranında yer alan mikrofon simgesine basılı tutmanız gerekecek. Ses kaydı yapılırken metin kutusu maviye dönüşecektir. Bıraktığınız an ise sesli mesaj karşı tarafa gönderilecek. Kaydı silmek isterseniz parmağınızı çöp kutusuna sürüklemeniz yeterli.

Instagram geriden geliyor

Sesli mesajlaşma özelliği sunma konusunda Instagram biraz geç kaldı. Apple bir süredir Mesajlar uygulamasında bu özelliği sunuyor. Aynı şekilde WhatsApp, Facebook Messenger ve WeChat gibi diğer popüler uygulamalarda da var. Sesli mesajlaşma özelliği artık Instagram’ın hem iOS hem de Android uygulamalarında kullanılabiliyor.

https://techcrunch.com/2018/12/10/instagram-voice-messaging/?sr_share=twitter&utm_source=tctwreshare