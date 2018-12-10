Galaxy S10 Lite'ın tasarımını açığa çıkaran kılıf görselleri yayınlandı

İnternete düşen yeni kılıf görselleri, uygun fiyatı ile piyasada boy göstermesi beklenen Samsung Galaxy S10 Lite modeli hakkında bazı detayları açığa çıkardı.

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SlashLeaks'te yayınlanan render'lar cihazın ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olmayacağını ve maliyetinin düşük olması için düz bir ekran ile geleceğine yönelik iddiaları doğruladı.

Kılıf görsellerine bakılırsa Samsung, akıllı telefonda yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi sensörü kullanacak. Samsung genelde parmak izi tarayıcısını arka panele yerleştirmeyi tercih ediyordu. Bu modelde farklı bir karar almış gibi görünüyor.

Çift arka kamera ile gelecek

Bir başka sürpriz de kamera yapılandırması ile ilgili. Samsung’un Galaxy A serisi kapsamında çıkardığı diğer uygun fiyatlı cihazlarda üç hatta dört kameraya yer verdiği düşünüldüğünde çift arka kamera tercihi enteresan geliyor.

Yayınlanan kılıf görselleri ne yazık ki S10 Lite hakkında başka herhangi bir detay sunmuyor. Ancak geçtiğimiz günlerde normal S10 ve S10+ modellerinin nasıl görünebileceğini ortaya koyan bazı görseller yayınlanmıştı. Akıllı telefonlar arasında tasarım açısından bazı benzerlikler olması muhtemel.

http://www.slashleaks.com/l/galaxy-s10-lite-case-confirms-flat-screen-and-dual-rear-camera-reveals-side-fingerprint-sensor