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Galaxy S10 Lite'ın tasarımını açığa çıkaran kılıf görselleri yayınlandı

Yayınlanan kılıf görselleri S10 serisinin uygun fiyatlı varyantı hakkında ipuçları verdi. Görünüşe bakılırsa S10 Lite yan tarafına yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı ve çift arka kamera ile gelecek.
5 ay
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11
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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İnternete düşen yeni kılıf görselleri, uygun fiyatı ile piyasada boy göstermesi beklenen Samsung Galaxy S10 Lite modeli hakkında bazı detayları açığa çıkardı.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10 Plus'ın tasarımı açığa çıktı"
SlashLeaks'te yayınlanan render'lar cihazın ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olmayacağını ve maliyetinin düşük olması için düz bir ekran ile geleceğine yönelik iddiaları doğruladı.
Kılıf görsellerine bakılırsa Samsung, akıllı telefonda yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi sensörü kullanacak. Samsung genelde parmak izi tarayıcısını arka panele yerleştirmeyi tercih ediyordu. Bu modelde farklı bir karar almış gibi görünüyor.

Çift arka kamera ile gelecek

Bir başka sürpriz de kamera yapılandırması ile ilgili. Samsung’un Galaxy A serisi kapsamında çıkardığı diğer uygun fiyatlı cihazlarda üç hatta dört kameraya yer verdiği düşünüldüğünde çift arka kamera tercihi enteresan geliyor.
Yayınlanan kılıf görselleri ne yazık ki S10 Lite hakkında başka herhangi bir detay sunmuyor. Ancak geçtiğimiz günlerde normal S10 ve S10+ modellerinin nasıl görünebileceğini ortaya koyan bazı görseller yayınlanmıştı. Akıllı telefonlar arasında tasarım açısından bazı benzerlikler olması muhtemel.

http://www.slashleaks.com/l/galaxy-s10-lite-case-confirms-flat-screen-and-dual-rear-camera-reveals-side-fingerprint-sensor Yorum Yaz
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stylememo 5 ay en beğenilen
Kulaklık girişi duruyor +1 aldı bile..
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Junaid3377 5 ay
Birçok moda telefonun su geçirmezlik işlevine sahip olduğunu duydum, ama bunun için ne demek istediğim olmayabilir. Sadece telefona sadece birkaç su sıçradığında çalışabilirler ve tamamen su basarken, cihaz işe yaramaz. Bu modaya uygun telefon markalarının neden su geçirmezlik işlevini kullandıklarını sanmıyorum. Tam tersine, bu Poptel sağlam telefonu telefonlarını daha da zorlaştırmaya çalışıyor. Telefonlarını kullanmak için daha fazla insanı çekmek için büyük bir hırsları var gibi görünüyor.
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murderx06 5 ay
Gayet güzel duruyor.5 inç ila 5'5 inç arasında bir boyutla gelirse iyi olur.
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Morichannnn 5 ay
Sonunda Sony gibi mantıklı bir şekilde parmak izi sensörü sol tarafa alınmış.
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Sharparrow 5 ay
Lite versiyonunu esas versiyondan daha çok sevicem sanırım. Kenarlardan yamuk olmayan bir ekran lite'da olsa daha iyidir. İnsanların telefonla olan iletişimi bir görüntü iki ses ile oluyor. Görüntüyü kenarlardan yamulttular iğrenç oldu sadece ses için de telefon alınmaz.. o yüzden düz ekran lite'da olsa yamuk ekranlı telefondan daha iyidir. Gerçi bugün xioami varken samsung da alınmaz orası ayrı...
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Sharparrow 5 ay
Lite versiyonunu esas versiyondan daha çok sevicem sanırım. Kenarlardan yamuk olmayan bir ekran lite'da olsa daha iyidir. İnsanların telefonla olan iletişimi bir görüntü iki ses ile oluyor. Görüntüyü kenarlardan yamulttular iğrenç oldu sadece ses için de telefon alınmaz.. o yüzden düz ekran lite'da olsa yamuk ekranlı telefondan daha iyidir. Gerçi bugün xioami varken samsung da alınmaz orası ayrı...
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Sharparrow 5 ay
Lite versiyonunu esas versiyondan daha çok sevicem sanırım. Kenarlardan yamuk olmayan bir ekran lite'da olsa daha iyidir. İnsanların telefonla olan iletişimi bir görüntü iki ses ile oluyor. Görüntüyü kenarlardan yamulttular iğrenç oldu sadece ses için de telefon alınmaz.. o yüzden düz ekran lite'da olsa yamuk ekranlı telefondan daha iyidir. Gerçi bugün xioami varken samsung da alınmaz orası ayrı...
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Whippoorwill 5 ay
Yeni S5 vakası olmasa bari.
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Tantum.35 5 ay
Telefon görselini yayınlamak yerine telefon kılıf görselini yayınlayarak, insanlarda merak uyandırıp telefon üzerine daha fazla düşünülmesi sağlanarak bir pazarlama stratejisi yapılmış.
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expressimo 5 ay
İphone 5s e benziyor yanları.
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maxmania 5 ay
o parmak izi okuyucusu yanda iyi hoş ama taa üst tarafta ulaşılamayacak yere konmuş, tabi ekranı 4" falan olursa ulaşılır ama 5" ten küçük olacağını bekleyen yoktur.
eğer bu şekilde çıkarsa, samsung bir işi yaptı ama onu da yanlış yaptı diyeceğiz.
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cep telefonu, akıllı telefon ve
8 etiket daha samsung galaxy s10 lite kılıf render görsel Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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