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Instagram aynı anda birden fazla hesaba paylaşım yapmanıza izin verecek

Instagram’a eklenen yeni özellik sayesinde paylaşacağınız fotoğrafı tüm hesaplarınıza aynı anda gönderebileceksiniz. Bazı iOS kullanıcıları özelliği kullanmaya başlamış bile.
4 ay
3,4b
1
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Instagram aynı anda birden fazla hesaba paylaşım yapmanıza izin verecek
Instagram kullanıcılara kolaylık sağlayabilecek özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Yeni duyurulan self-regram isimli özellik sayesinde paylaşımlarınızı birden fazla hesaba aynı anda gönderebileceksiniz.
Ayrıca Bkz. "Delikli ekrana sahip Nokia 8.1 Plus'ın görselleri yayınlandı"

iOS kullanıcıları kullanmaya başladı

Yeni özellik iOS platformu için hazır durumda ve bazı kullanıcılara güncelleme ulaşmış bile. Tüm iOS kullanıcıları için ne zaman etkinleşir şu an için bilinmiyor. Firma, Android tarafı hakkında ise herhangi bir açıklamada bulunmadı. Self-regram özelliği paylaşım yapmadan önce görülecek. “Başka hesaplarda paylaş” kısmı altında istediğiniz hesaplarınızı seçerek gönderinin aynı anda seçtiğiniz hesaplarda da yayınlanmasını sağlayabileceksiniz. Hem iş hem de kişisel hesabı olan kullanıcıların bu özellik sayesinde zaman tasarrufu yapmaları amaçlanıyor.

Instagram aynı anda birden fazla hesaba paylaşım yapmanıza izin verecek

Daha öncesinde farklı kullanıcıların gönderilerini tekrar paylaşma (regram) özelliği ile ilgili sızıntılar da ortaya çıkmıştı. Ancak firma böyle bir şey üzerinde çalışmadıklarını belirtti. Kullanıcılar geçtiğimiz sene devreye giren başkasına ait gönderileri hikaye kısmında paylaşma özelliğini kullanmaya devam etmek zorunda. Son olarak Android tarafı için Google Fotoğraflar’dan fotoğraf paylaşabilme kısayolu üzerinde çalışıldığı söylendi.


https://www.theverge.com/2019/1/9/18175730/instagram-multiple-accounts-post-at-the-same-time-ios Yorum Yaz
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