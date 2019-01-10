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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Delikli ekrana sahip Nokia 8.1 Plus'ın görselleri yayınlandı

HMD Global tarafından yakında tanıtılacak Nokia 8.1 Plus'ın tasarımını gözler önüne seren görseller yayınlandı. Akıllı telefon bu yıl trend olması beklenen delikli ekran tasarımı ile gelecek.
4 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçen yıl çentikli telefon furyası vardı. Bu yıl ise delikli ekrana sahip telefonlar moda olacak gibi görünüyor. Üreticiler çentik kullanmadan daha fazla ekran alanı sunmanın yeni bir yolunu bulmuş durumdalar. Bunu da ön kamerayı ekranda açılan küçük bir oyuğa yerleştirerek yapıyorlar. HMD Global'in yakında piyasaya süreceği yeni Nokia telefon da aynı tasarımla gelebilir.
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Samsung ve Huawei gibi önde gelen markalar delikli ekran tasarımına sahip telefonlarını kısa bir süre önce piyasaya sürmüştü. Önümüzdeki aylarda bunların arasında yeni modellerin de katılması bekleniyor. Nokia 8.1 Plus'ın internete düşen görselleri akıllı telefonun benzer bir tasarıma sahip olacağını ortaya koydu.

Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılabilir

Cihazdaki kamera deliği 6.22 inçlik ekranın sol üst köşesinde yer alıyor. Bununla birlikte telefonun son derece ince çerçevelere sahip olduğunu görüyoruz. Nokia markası ise alt çerçevede kendine yer bulabilmiş. Arka panelde Zeiss markalı çift kamera sistemi ve çift LED flaş göze çarpıyor. Ayrıca bir de parmak izi tarayıcısı var.
Android One ailesine katılacak telefon muhtemelen kutudan Android 9 Pie işletim sistemi yüklü şekilde çıkacak. HMD Global henüz cihazın lansman tarihini açıklamadı. Ancak Nokia 8.1 Plus’ın önümüzdeki ay Barcelona'da düzenlenecek 2019 Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında tanıtılabileceği söyleniyor.

https://www.91mobiles.com/hub/nokia-8-1-plus-renders-and-360-degree-video-exclusive Yorum Yaz
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CoreXXX 4 ay
kamerayı ekranın içine yakında gömecekler zaten. ne var bu kadar çerçevesiz telefon yarışında. biraz çerçeve olsun be kardeşim
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OverClocK1ng 4 ay
Telefon çok şık ama köşeler biraz daha keskin olsaydı daha da şık olurdu.
Biraz fazla yuvarlak.
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ipli jeton 4 ay
Ekranı köşeden kerttiniz olmadı. Bir delin bakalım. Sonra bu çoklu lens furyası ön tarafa da sıçramasın. Mazallah ekran kalbura döner.
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swat882 4 ay
Teknolojinin geldiği son nokta

Mobil teknolojiler katlanır ekranlar gelene kadar durgunluğa girdi.
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Ekrem71.5 4 ay
Android işine 2012'e girseydi Huawei den sonra en çok satan 2.ci cihaz olacaktı.
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Whippoorwill 4 ay
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