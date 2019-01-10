Delikli ekrana sahip Nokia 8.1 Plus'ın görselleri yayınlandı

Geçen yıl çentikli telefon furyası vardı. Bu yıl ise delikli ekrana sahip telefonlar moda olacak gibi görünüyor. Üreticiler çentik kullanmadan daha fazla ekran alanı sunmanın yeni bir yolunu bulmuş durumdalar. Bunu da ön kamerayı ekranda açılan küçük bir oyuğa yerleştirerek yapıyorlar. HMD Global'in yakında piyasaya süreceği yeni Nokia telefon da aynı tasarımla gelebilir.

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Samsung ve Huawei gibi önde gelen markalar delikli ekran tasarımına sahip telefonlarını kısa bir süre önce piyasaya sürmüştü. Önümüzdeki aylarda bunların arasında yeni modellerin de katılması bekleniyor. Nokia 8.1 Plus'ın internete düşen görselleri akıllı telefonun benzer bir tasarıma sahip olacağını ortaya koydu.

Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılabilir

Cihazdaki kamera deliği 6.22 inçlik ekranın sol üst köşesinde yer alıyor. Bununla birlikte telefonun son derece ince çerçevelere sahip olduğunu görüyoruz. Nokia markası ise alt çerçevede kendine yer bulabilmiş. Arka panelde Zeiss markalı çift kamera sistemi ve çift LED flaş göze çarpıyor. Ayrıca bir de parmak izi tarayıcısı var.

Android One ailesine katılacak telefon muhtemelen kutudan Android 9 Pie işletim sistemi yüklü şekilde çıkacak. HMD Global henüz cihazın lansman tarihini açıklamadı. Ancak Nokia 8.1 Plus’ın önümüzdeki ay Barcelona'da düzenlenecek 2019 Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında tanıtılabileceği söyleniyor.

https://www.91mobiles.com/hub/nokia-8-1-plus-renders-and-360-degree-video-exclusive