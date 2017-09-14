Instagram, fotoğrafını kaldırdığı çocuğun ailesinden özür diledi

''Yanlışlıkla Kaldırıldı''
Çıplaklığı tasvir eden, suçu ve terörizmi öven paylaşımlar gibi "çeşitli kitlelere uygun olmayan" fotoğrafları yasaklayan Instagram'a Herry Beswick'in fotoğrafının tekrar platforma yüklenmesi yönünde binlerce mesaj geldi. Instagram bugün fotoğrafı tekrardan platforma yüklerken Instagram sözcüsü de konuyla ilgili açıklama yaptı. Sözcü, ''fotoğrafın yanlışlıkla kaldırıldığını'' ancak hatayı fark ettiklerinde fotoğrafı derhal geri yüklediklerini dile getirirken aileden de özür diledi.
Kullanıcılardan gelen milyonlarca fotoğraf kaldırma veya hesap kapatma bildirimlerini haftada bir gözden geçiren Instagram'ın içerik analistleri fotoğrafın yanlışlıkla kaldırıldığını dile getirse de aslında Instagram daha önce de bazı fotoğrafları kaldırdığı için tepki toplamıştı. Son olarak geçtiğimiz mart ayında, 19 yaşındaki Morgan Bartley'in zayıfladığını göstermek için paylaştığı fotoğrafı, herhangi bir uyarıda bulunmadan kaldıran Instagram ekibi, şikayet edilen ögeleri yeterince incelememek ve gereksiz uygulamalarda bulunmakla suçlanıyor.
https://www.theguardian.com/technology/2017/sep/12/instagram-harry-beswick-photo-removed Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aynen bilen biri yüklesin bari