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Instagram, fotoğrafını kaldırdığı çocuğun ailesinden özür diledi

Instagram, Goldenhar sendromuyla doğan 12 yaşındaki Herry Beswick'in protezsiz fotoğrafını platformdan kaldırdığı için Beswick ailesinden özür diledi ve fotoğrafı tekrar yükledi.
1 yıl
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Geçtiğimiz günlerde, Goldenhar sendromuyla dünyaya gelen ve yüzünün sol kısmında yapısal deformeler bulunan Herry Beswick'in annesi Charlie Beswick, oğlunun protezsiz bir fotoğrafını Intsagram'da takipçileriyle paylaşmış ancak fotoğrafa gelen bazı şikayetler sonucunda Instagram yönetimi fotoğrafı platformdan kaldırmıştı. Bu olayın ardından Twitter hesabından açıklama yapan anne, "Çocuğuma baktığınızda ne görüyorsunuz? En güzel gülümsemeyi, harika kalbi ve en saf sevgiyi görüyorum'' demiş ve Twitter'da 100.000'den fazla retweet alan bu paylaşımın ardından Instagram'ın bu ayrımcılığa son vermesini istemişti.


''Yanlışlıkla Kaldırıldı'' 

Çıplaklığı tasvir eden, suçu ve terörizmi öven paylaşımlar gibi "çeşitli kitlelere uygun olmayan" fotoğrafları yasaklayan Instagram'a Herry Beswick'in fotoğrafının tekrar platforma yüklenmesi yönünde binlerce mesaj geldi. Instagram bugün fotoğrafı tekrardan platforma yüklerken Instagram sözcüsü de konuyla ilgili açıklama yaptı. Sözcü, ''fotoğrafın yanlışlıkla kaldırıldığını'' ancak hatayı fark ettiklerinde fotoğrafı derhal geri yüklediklerini dile getirirken aileden de özür diledi.


Kullanıcılardan gelen milyonlarca fotoğraf kaldırma veya hesap kapatma bildirimlerini haftada bir gözden geçiren Instagram'ın içerik analistleri fotoğrafın yanlışlıkla kaldırıldığını dile getirse de aslında Instagram daha önce de bazı fotoğrafları kaldırdığı için tepki toplamıştı. Son olarak geçtiğimiz mart ayında, 19 yaşındaki Morgan Bartley'in zayıfladığını göstermek için paylaştığı fotoğrafı, herhangi bir uyarıda bulunmadan kaldıran Instagram ekibi, şikayet edilen ögeleri yeterince incelememek ve gereksiz uygulamalarda bulunmakla suçlanıyor.


https://www.theguardian.com/technology/2017/sep/12/instagram-harry-beswick-photo-removed Yorum Yaz
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BekirHan 1 yıl
Gördüğünüz fotoğraf zaten silinen fotoğraf. Protezden anladığınız sadece kol yada bacak olmamalı arkadaşlar. Bu sendromda yüz deformasyou çok şiddetli olduğundan sol gözü yok çocuğun ve bu gözü protez. Takmadığı bu protez nedeniyle kaldırmışlar fotoğrafı..
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ozmenakif 1 yıl
Fotoğrafı da koyaydınız iyiydi
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1BilimAdamı 1 yıl ozmenakif
ozmenakif
Fotoğrafı da koyaydınız iyiydi

Aynen bilen biri yüklesin bari
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