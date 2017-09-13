Facebook anlık video özelliğini test ediyor

İnternetin ilk yıllarında sadece metin ve resimden ibaret olan platformlar bugün içerik açısından oldukça zenginleşti. Bir sayfa içerisinde 4K çözünürlüğe kadar giden onlarca video bulabilmek mümkün. Haliyle bu kadar veri tüketimi kotalı internet hatlarını olumsuz etkiliyor. Facebook buna bir çözüm bulmuş.

Anlık Video

Anlık Video adındaki özellik aslında çok yeni sayılmaz. Android uygulamasında test edilen özellik kullanıcı WiFi ile bağlıyken belirli videoları ön belleğe kaydediyor. Kullanıcı daha sonra örneğin dışarıdayken hücresel veri kotasından yemeden bunları seyredebiliyor. Özellik kaydedilmiş videoları bir şimşek ikonuyla işaretliyor. Buna benzer çözümler daha önce de karşımıza çıkmıştı.

Ayrıca Bkz.

"Facebook, Tinder benzeri bir servisi test ediyor"

Anlık Video özelliği mobil internet kotası olmayan veya geniş bant internet imkanı bulunmayan kullanıcılara yönelik avantaj sağlayan bir hizmet olacak. Özellikle gelişmekte olan ülke pazarlarında kullanıcıların Facebook ile etkileşimi de artacak. Sadece haber kaynağında arkadaşların paylaştığı videolar için değil Facebook’un kendi hazırlattığı orijinal içerikler için de izleme imkanı sağlayacak.

Son dönemde Facebook’un video altyapısına yaptığı büyük yatırımlar gözlerden kaçmıyor. Son olarak firma sosyal ağa özel içerikler için 1 milyar dolar bütçe ayırmıştı. Bu içerikler İzle adındaki sekme altında seyredilebiliyor. Elbette kullanıcıları videolara daha fazla çekmek reklam gösterimleri açısından da büyük bir öneme sahip.