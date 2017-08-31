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Instagram hackerlara karşı uyardı

Ciddi bir veri ihlaliyle karşı karşıya gelen Instagram, platformdaki tüm doğrulanmış hesaplara; telefon numaraları ve e-posta adreslerinin tehlikede olduğu mesajını gönderdi.
1 yıl
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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 hackerlara karşı uyardı

Instagram hackerlara karşı uyardı
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Geçtiğimiz günlerde Selena Gomez'in Instagram hesabı hackerlar tarafından ele geçirilmiş ve Instagram'daki güvenlik problemleri tekrar tartışılır hale gelmişti. Henüz bu olay sıcaklığını korurken Instagram'ın, platformdaki "yüksek profilli" doğrulanmış hesaplara gönderdiği uyarı mesajı, platformda hâlen bir takım güvenlik problemlerinin olduğunu ortaya koydu. 


E-posta Adresleri ve Telefon Numaraları Tehlikede

Facebook'a ait olan sosyal medya platformu, doğrulanmış kullanıcılarına gönderdiği mesajda en az bir hackerın, Instagram'ın programlama arabiriminden kaynaklanan bir hatadan yararlanarak kullanıcıların e-posta hesaplarına ve telefon numaralarına ulaşabileceği konusunda uyardı. Instagram hatayı kısa sürede giderdiğini dile getirse de "Her zaman olduğu gibi insanların hesaplarının güvenliği konusunda uyanık olmalarını ve tanınmayan kişilerden gelen şüpheli mesaj ve e-postalara karşı dikkatli davranmalarını öneriyoruz." açıklamasını yaptı. 


Instagram; saldırılardan kaç kişinin etkilendiği, sistemdeki hatanın Selena Gomez'in hesabının hackerlar tarafından ele geçirilmesi ile bir ilgisi olup olmadığı gibi konuları ise yanıtsız bıraktı. Son zamanlarda özellikle rakibi Snapchat'i geride bırakarak hızla büyüyen Instagram için bu sorun şimdilik çok şiddetli değil ancak şirket, kullanıcıların güvenlik korkularının üstesinden gelemezse ilerleyen dönemlerde bu sorunlar çok daha ciddi bir hal alabilir

https://www.engadget.com/2017/08/30/instagram-verified-user-contact-data-breach/ Yorum Yaz
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cherkesomer 1 yıl en beğenilen
ulan güvenlik için ceptelefonunuzu onaylatın diye uyarı verip duruyorsunuz sonrada telefon numaralarınız çalınmış olabilir die msj atıyorsunuz lahana turşuları sizi.
ulan güvenlik için ceptelefonunuzu onaylatın diye uyarı verip duruyorsunuz sonrada telefon numaralarınız çalınmış olabilir die msj atıyorsunuz lahana turşuları ...
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alemburda34 1 yıl
Hackerlara gerek yok millet salak gibi takipci kazanacagim diye sifresini kendi eliyle veriyor. Sonrada vay efendi takipci kazandim diyor bilmiyorki kendide suruye dahil oldu :D
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cherkesomer 1 yıl en beğenilen
ulan güvenlik için ceptelefonunuzu onaylatın diye uyarı verip duruyorsunuz sonrada telefon numaralarınız çalınmış olabilir die msj atıyorsunuz lahana turşuları sizi.
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
O kadar kısıtlı API'den yine bir şeyler bulmuşlar helal olsun
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