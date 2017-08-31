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Google kendi zengin gerçeklik girişimini kurdu

Gerçek dünya üzerine sanal objelerin yerleştirilmesini tanımlayan zengin gerçeklik giderek önem kazanmaya başladı. Google da kendi zengin gerçeklik girişimini kurdu.
1 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın son WWDC 2017 konferansında zengin gerçeklik konusunda geliştirdiği ARKit platformunu tanıtması ve iPhone 8 ile birlikte bu alana çok büyük bir hamle yapacağının anlaşılması rakiplerini de harekete geçirdi. Google kendi zengin gerçeklik girişimini kurdu.

İlk aşamada

Google ARCore adını taşıyan zengin gerçeklik girişimi, bu teknolojiyi Android cihazlarında çok ileri seviyelere götürmeyi amaçlıyor. GOogle’ın hali hazırdaki Tango projesini temel alan ARCore, yaygın kitleye hitap etmesi açısında biraz kırpılmış.

Tango projesindeki derinlik algılayıcı kameralar ile profesyonel bir şekilde 3 boyutlu haritalama yapılabiliyor. ARCore ise çalışmak için akıllı telefonun kamerasını ve diğer hareket algılayıcı sensörlerini kullanıyor. Bu nedenle profesyonel uygulamalar yerine daha çok son kullanıcı deneyimine ağırlık veren uygulamalara hitap ediyor.

Ayrıca Bkz. "iPhone 8 kablosuz şarj konusunda yavaş kalabilir"

Google ARCore ilk etapta sadece Samsung Galaxy S8 ve Google Pixel serisi ile uyumlu olacak. BU cihazlar için hafta içerisinde bir ön izleme sürümü yayınlandı. Ön izleme sürecinden sonra Android 7.0 ve üzerinde çalışan tüm cihazlar programa dahil edilecek. Böylece 100 milyon civarında Android cihazı zengin gerçeklik konseptine uyumlu hale gelmiş olacak.

Elbette Google ARCore platformunun gelişmek için uzun bir zamana ihtiyacı var. Nihai sürüm tam olarak işler hale geldikten sonra geliştiricilerin de konsepte katkı yapması gerekiyor. Böylece gelecekte büyük bir kapsama alanı oluşabilecek.

Apple tarafına baktığımızda ise ARKit platformu Apple A9 yonga seti ve üzerini barındıran cihazlar için geçerli. Bu da 2015 yılından sonra piyasaya çıkan iOS cihazlarında çalışabileceğini gösteriyor. Yani yaklaşık 300 milyondan cihaz ARKit ile uyumlu. Bu bakımdan Google’ın Apple’ı yakalaması biraz zaman alabilir.

 

http://appleinsider.com/articles/17/08/29/google-tries-to-fight-wide-arkit-compatibility-with-its-own-augmented-reality-initiative-arcore Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SONEKTRA 1 yıl
Bu olay sony xperia z serisinin ilk modellerinde hep vardı.
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