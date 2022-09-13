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    Instagram Hediyeler dönemi başlıyor

    Instagram platformunda içerik üreticilerinin takipçiler tarafından maddi olarak desteklenmesi için Hediyeler özelliği kullanıma sunuluyor. Testler devam ediyor. 
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    Instagram Hediyeler
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    Günümüzde sosyal medya platformları artık kullanıcıların bir meslek icra ettikleri ve bir şekilde para kazanmaya çalıştıkları bir alan haline geldi. Bu konuda YouTube özellikle reklam gelirleri paylaşımı ile en çok tercih edilen platform. Diğer sosyal medya platformları da farklı yollar deniyor.

    Instagram Hediyeler nedir?

    YouTube, zamanında kurduğu büyük reklam geliri sistemi sayesinde içerik üreticilerine de iyi para kazandırıyor. Ayrıca abonelik sistemi ile de bunu perçinledi. Bunun haricinde Twitch yine iyi gelirler kazandıran bir platform oldu.

    Daha farklı bir konsept izleyen TikTok ve Instagram gibi platformlarda ise gelir paylaşımı biraz daha zor. Bu nedenle abonelik, sponsorluk ve hediye gönderme tarzında çözümler uygulanıyor. Instagram da yakın zamanda Hediyeler çözümünü kullanıma sunacak.

    Instagram Hediyeler bir süredir kapalı olarak test ediliyordu. Hali hazırda son şeklinin verildiği belirtiliyor. Bu özellik TikTok gibi içerik üreticilerinin yaptıkları yayınlar veya videolar esnasında uygulama içi token ile ödüllendirilmesine dayanıyor.

    Kullanıcıların hediye göndermek için bu tokenleri satın almaları gerekiyor. Sonrasında içerik üretici bu ödülleri paraya çevirebiliyor. Instagram ise satışlardan belirli bir pay alıyor. Henüz Instagram Hikâyeler ne zaman kullanılma sunulacak bilinmiyor ancak yıl bitmeden belirli bir kullanıcı ile açık testlerin başlaması bekleniyor.

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