Twitter hesap silme nasıl yapılır? 6 adımda Twitter hesabı kapatma

Twitter’da hesap silme, diğer sosyal ağlardan biraz farklı. Twitter hesabı kalıcı olarak silme kararı aldıysanız, öncelikle hesabınızı devre dışı bırakmanız gerekiyor. Evet, Twitter hesap silme öncesinde hesabı devre dışı bırakma adımlarını izlemeniz gerekiyor. Twitter’ı silip artık kullanmak istemeyenler için Twitter hesap kapatma, Twitter’a bir süreliğine ara vermek isteyenler için de Twitter hesabı devre dışı bırakma nasıl yapılır? adım adım anlatıyoruz.

Telefondan Twitter hesap silme

Cep telefonundan Twitter hesabı nasıl silinir? İşte 6 adımda telefondan Twitter hesabı silme:

Twitter hesabınıza giriş yapın ve sol üst köşede profil simgesine dokunun. Menüde aşağı inin, Ayarlar ve Gizlilik’e dokunun. Hesabın - Hesabını Devre Dışı Bırak yolunu izleyin. Devre dışı bırak’a dokunun ve şifrenizi girin. Devre dışı bırak butonuna dokunun. “Evet, devre dışı bırak” seçeneğiyle onaylayın.

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Bilgisayardan Twitter hesabı silme

Twitter’ı web tarayıcıdan kullanıyorsanız, işte bilgisayardan Twitter hesabı silme adımları:

Twitter hesabınıza giriş yapın. Sol menüde, üç noktaya ardıdan Ayarlar ve Gizlilik’e tıklayın. Hesabın altında, Hesabı devre dışı bırak’a tıklayın. Devre dışı bırak’a tıklayın. Şifrenizi girin ve devre dışı bırak butonuna tıklayın. Seçiminizi onaylayın.

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Twitter hesabı ne kadar sürede silinir?

30 günlük devre dışı bırakma dönemin ardından, kısaca 30 gün sonunda Twitter, hesabı kalıcı olarak siler. Hesabınıza 30 gün boyunca giriş yapmamanız, Twitter hesabınızı kalıcı olarak silmek istediğiniz anlamına gelir.

Twitter hesabı silinince tweetler silinir mi?

Hesabınız silindiğinde, eski hesabınızı tekrar etkinleştiremez ve eski tweetlerinize ulaşamazsınız. Yani, Twitter hesabı silinince tweetler de silinir. Hesabınız silindiğinde kullanıcı adınız da boşa çıkar, başkası kullanıcı adınızla Twitter’da hesap açabilir.

Devre dışı bırakılan veya silinen hesaplardan tweetler, bir süre arama sonuçlarında çıkabilir. Eski tweetlerin ve profilinizin Google arama sonuçlarında çıkmasını istemiyorsanız aşağıdaki adımları takip edin:

Google hesabınıza giriş yapın. Arama sonuçlarında çıkmasını istemediğiniz hesabınızın bağlantısını kopyalayın. Google’ın “Eski içerikleri kaldır” sayfasına gidin ve Yeni talep butonuna tıklayın. Kopyaladığınız Twitter linkini yapıştırın ve Gönder’e tıklayın. Kırmızı “Kaldırma taleb et” butonuna tıklayın.

Twitter hesap silme linki

Twitter hesap silme linki 2022, Twitter hesabınızı kalıcı olarak silmek için öncelikle işlem olan “hesabı devre dışı bırakma” sayfasına yönlendirir. Yukarıdaki adımları takip ederek Twitter hesabınızı silebilirsiniz.

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Twitter hesabı devre dışı bırakma nedir?

Twitter hesabını devre dışı bırakmak, hesabınızı kalıcı olarak silmenin ilk adımı. 30 günlük devre dışı bırakma süresi içinde hesabınıza giriş yapmazsanız, hesabınız silinir ve kullanıcı adınızı başkası kullanabilir. Twitter hesabını devre dışı bırakmak, kullanıcı adınız ve profilinizin Twitter web uygulaması, Twitter iOS ve Android uygulaması ve Twitter Windows ve Mac uygulamasında görüntülenemeyeceği anlamına gelir.

Twitter devre dışı bırakılan hesap açılır mı?

Twitter hesabınızı devre dışı bıraktıktan sonra, 30 gün içinde kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yaparak hesabınızı tekrar etkinleştirebilirsiniz.

Twitter hesabı devre dışı bıraktıktan sonra takipçiler ne olur?

Fikriniz değişti, hesabınızı yeniden etkinleştirmek mi istiyorsunuz? 30 günlük devre dışı bırakma süresi boyunca Twitter, takipçilerinize dokunmaz. Hesabınızı yeniden etkinleştirdiğinizde, biri siz takip etmeyi bırakmadıkça takipçi sayınız azalmaz. Yalnız, hesabı yeniden etkinleştirdikten sonra ilk 24 saat içinde takipçi ve takip edilen sayısında değişim olabilir. Takipçi sayısının 48 saat içinde normale dönmesi gerekir.

Twitter’ı silmek mi istiyorsunuz? Twitter’da artık bulunmak istemeyebilirsiniz, yeni bir hesap açmak isteyebilirsiniz veya iş hesabını kapatmak isteyebilirsiniz. Twitter, hesabınızı birkaç basit adımda silmenizi sağlar. 30 günlük devre dışı bırakma süresi olsa da, bu süre zarfında hesabınız görünmeyecektir. Bu rehber yazıda Twitter hesap silme nasıl yapılır?, Twitter hesabı devre dışı bırakma veya hesap dondurma nasıl olur? anlattık.

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