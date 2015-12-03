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Instagram hesabınız güvende

Sosyal medyanın dev ismi Facebook'un sahibi olduğu popüler fotoğraf ve video ağı Instagram, dün yaşanan giriş / şifre sorunları hakkında önemli bir açıklama da bulundu.
3 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Instagram hesabınız güvende

Geçtiğimiz gün 400 milyondan fazla aboneye sahip dünyanın en popüler sosyal medya kanallarından Instagram'a bazı erişim sıkıntıları yaşandı ve servisi kullanmaya çalışan kişilerin karşısına bazı korkutucu mesajlar çıktı. Neyse ki konu hakkında Instagram'dan önemli bir açıklama geldi.
Dün karşılaşılan hata kişilerin otomatik olarak Instagram hesaplarından çıkış yapması şeklinde gerçekleşti ve ekranda "hesap sahibi giriş parolasını değiştirmiş olabilir" şeklinde bir mesaj belirdi. Hack'lenmiş olma korkusu ile hemen konu hakkında Instagram'a ulaşan kişiler, kısa süre içerisinde bunun bir hata olduğunu öğrendi ve sorun da belirli bir süre içerisinde çözüldü. Çözüm sırasında kimsenin giriş şifresi de değiştirilmedi.
Bu olayla beraber kişilerin sosyal medya kanallarına olan tehlikeli bağımlılıkları da bir kez daha gündeme geldi. Fotoğraf odaklı ağa giriş yapamayan kişiler Twitter üzerinden çok ilginç mesajlar atarak "korkutucu dakikalar" yaşadıklarını belirtti.
Instagram hesabınız güvende
 

http://recode.net/2015/12/02/your-instagram-account-wasnt-hacked-says-instagram/ Yorum Yaz
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Afyonteam 3 yıl
Beğenmediğim fotoları beğenmiş olarak buluyorum bu nasıl oluyor acaba ?
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EnemyDestroyeD 3 yıl
o değilde reklamlarla instagramıda pok ettiler

1 Yanıt Yanıtla
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addidas_85 3 yıl EnemyDestroyeD
EnemyDestroyeD
o değilde reklamlarla instagramıda pok ettiler



Cidden Türk tv kanallarını geçtiler reklam konusunda

Her 5 mesajın birisi reklam
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