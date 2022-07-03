Instagram, artık hesabınızı iOS uygulaması üzerinden silmenize izin veriyor

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Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Instagram, mobil kullanıcıları sevindirecek bir haber ile geliyor. Daha önce Instagram hesabınız yalnızca tarayıcı üzerinden silinebiliyordu ancak Meta, App Store kurallarına uymak için uygulama üzerinden hesap silmeyi mümkün hale getiriyor.

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iOS uygulamasından Instagram hesabınızı silebilirsiniz

TechCrunch’a göre Meta’nın sahip olduğu Instagram, Apple’ın yeni App Store kurallarına uymak için uygulama üzerinden hesap silmeyi mümkün hale getiriyor. App Store’un yeni kurallarına göre uygulama üzerinden kaydolmaya izin veren platformlar, hesap silmeye de izin vermek zorunda. Instagram sözcüsü; insanların Instagram deneyimini ve platformda geçirdikleri zamanı kontrol etmeleri için daha fazla yol sunmak istediklerini belirtti. Ayrıca platform kullanımını kontrol etmek isteyen kullanıcılar, uygulama üzerinden geçici olarak hesaplarını kapatabilecek.

Instagram kullanıcıları, iOS üzerinden Profil sekmesine, daha sonra da Hesap sekmesine giderek hesaplarını silebilecek. Ayrıca kullanıcılara, hesaplarını silmesi halinde 30 gün süre tanınacak ve bu sürede kullanıcılar, fikirlerini değiştirebilecek. Instagram, bu özelliğin Android platformuna gelip gelmeyeceği hakkında bir açıklama yapmadı.

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