İnstagram hesabı nasıl dondurulur? 2022 geçici İnstagram hesap kapatma linki

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Instagram hesap dondurma, Instagram'a ara vermek isteyen birçok kullanıcının merak ettiği bir konu. Zira Instagram uygulamasında geçici hesap kapatma özelliği bulunmuyor. Bu sebeple kullanıcılar geçici Instagram hesap silme/dondurma/kapatma işleminin nasıl yapıldığı arayışı içerisinde. Bizler de hem bilgisayardan hem de telefondan Instagram hesabı dondurmayı sağlayan iki yöntemi de sizler için sıraladık.

Instagram dondurma linkiyle geçici hesap kapatma

iOS/Android telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan şu linke tıklayınız: 2022 Instagram hesap dondurma linki Açılan ekrandan Instagram hesabınıza giriş yapın. Ardından hesap kapatma sebebinizi seçerek, tekrardan Instagram şifrenizi girin. "Hesabı Geçici Olarak Kapat" düğmesine bastıktan sonra Instagram hesap dondurma işlemi tamamlanmış olacak.

İkinci yöntem: Tarayıcıdan profil sayfasına girmek

Dilerseniz mobil veya masaüstü tarayıcınızdan instagram.com adresinden hesabınıza giriş yapıp profil sayfanızdan da Instagram hesabınızı geçici olarak askıya alabilirsiniz. Bunun için sırasıyla aşağıdaki adımları adımları izleyebilirsiniz.

1. Profil sayfanızdan "Profili Düzenle" düğmesine basın

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instagram.com adresinden hesabınıza giriş yapın ve profil sayfanıza gidin. Bu sayfadan kullanıcı adınızın yanında yer alan "Profili Düzenle" düğmesine basın.

2. "Hesabımı geçici olarak kapat" seçeneğine tıklayın

Profil düzenleme sayfasının sağ alt kısmındaki "Hesabımı geçici olarak kapat" seçeneğine tıklayın.

3. Hesap kapatma nedeninizi seçin ve şifrenizi girerek hesabınızı dondurun

Açılan sayfadan hesap kapatma nedeninizi seçin. Ardından parolanızı girip "Hesabı Geçici Olarak Kapat" düğmesine basarak geçici Instagram hesabı silme işleminizi tamamlayabilirsiniz.

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Instagram hesabı dondurma/kapatma süresi ne kadar?

Yukarıdaki adımları izlediğiniz takdirde, Instagram hesabınız istediğiniz zaman anında dondurulur ve siz tekrardan aktif edene kadar gizli kalır. Ancak daha önce dondurulan ve tekrar aktif edilen bir hesabın ikinci kez dondurulabilmesi için 7 gün geçmesi beklenir.

Instagram hesabı geçici olarak kapatılınca ne olur?

Instagram hesabı dondurulduğunda profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz tekrar giriş yaparak hesabınızı aktifleştirene kadar gizlenir.

Geçici olarak dondurulan Instagram hesabı nasıl açılır?

Instagram dondurulan hesabı açmak için herhangi bir link bulunmamaktadır. Daha önce geçici olarak kapatılan bir Instagram hesabı, Instagram'a tekrardan giriş yapıldığında aktif hale gelir.

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