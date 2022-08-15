Instagram hesap kurtarma nasıl yapılır? (2022)

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Instagram hesapları hackerların devamlı hedefinde. Özel hesaplarımıza erişmeye, kullanıcı adımızı satmaya çalışıyorlar veya başka eylemleri için kişisel bilgilerimizi çalmayı hedefliyorlar. Bu nedenle telefonunuzu korumak her zaman birinci önceliğiniz olmalı. Instagram hesabınızın ele geçirildiğinden şüpheleniyorsanız bir an önce harekete geçmelisiniz. Hackerlar ne kadar uzun süre hesabınıza erişim sağlarsa, gizliliğiniz ve internetteki itibarınız o kadar fazla zarar görür. Peki Instagram hesap kurtarma nasıl yapılır? İşte 2022 güncel Instagram kurtarma yöntemleri:

Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? 1 gün önce eklendi

1. E-postanızı kontrol edin

Instagram hesap kurtarma için yapılacak ilk şey Instagram’dan hesabınıza bağlı e-postanın değiştirildiğini belirten bir mail alıp almadığınızı kontrol etmek. Bu, bilgisayar korsanlarının hesabınızın kontrolünü ele geçirmesinin en kolay yolu. E-postayı bulabilirseniz işlemi hemen geri alabilirsiniz. E-postayı bulamıyorsanız çok geç olmadan düzeltmek için bir seçenek var.

Kötü niyetli kişinin mail adresi yerine telefon numaranıza giriş linki gönderilmesini talep edebilirsiniz. Giriş yapma ekranında, Android telefon kullanıyorsanız “Giriş yapmak için yardım alın”, iPhone kullanıyorsanız “Parolanızı mı unuttunuz?” karşınıza çıkacak. Ardından geçici giriş linkinin gönderilmesi için telefon numaranızı girebilirsiniz. Erişimi kazanmak için yönergeleri takip edin.

Instagram hesabınızı geri aldığınızda hemen şifrenizi değiştirmeli ve herhangi bir üçüncü parti uygulamaya erişim iznini iptal etmelisiniz. Bazı yeni hesapları takip ettiğinizi görebilirsiniz. Maalesef bu hesapları tek tek takipten çıkmanız gerekecek.

2. Hesabı ısrarla bildirin

Çalınan Instagram hesabınızı hala kurtaramadıysanız, hesabı bildirmekten başka çareniz yok. Birden fazla kez bildirebilirsiniz, hatta ısrarcı olmanız Instagram hesabınızı daha hızlı geri almanızı sağlayabilir.

Giriş ekranında “Giriş yapmak için yardım alın”a tıklayın. (iPhone’da parolanızı mı unuttunuz? çıkıyor.) Kullanıcı adınızı, e-posta adresinizi veya telefon numaranızı girip İleri’ye dokunun. “Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?”a dokunun ve ekrandaki yönergeleri takip edin.

Instagram hesap kurtarma sürecinin bir parçası olarak kimliğinizi doğrulamak için güvenlik kodunu gösterdiğiniz fotoğrafınızı göndermeniz gerekecek. Tekrar saldırıya uğrama olasılığını en aza indirmek için mümkün olan en kısa sürede iki faktörlü kimlik doğrulamayı açın ve gizlilik ayarlarınızı değiştirin.

3. DM'deki linke tıklamayın!

Hesap ele geçirme girişimi genellikle Instagram DM yoluyla oluyor. Direkt mesajlarda bir bağlantıya tıklamanız isteniyor ve bu, bilgisayar korsanının Instagram hesabınıza girmesi için bir yol sağlıyor. Bundan kaçınmanın en iyi yolu tanımadığınız ve güvenmediğiniz sürece doğrudan mesajdaki hiçbir linke tıklamamaktır.

4. 2 adımlı doğrulama uygulamalarını kullanın

Instagram’da 2 adımlı doğrulama da hacklenebilir! Telefonunuza kısa mesaj olarak gönderilen 2FA kodunuz olsa dahi saldırıya uğramanız mümkündür. Telefon numaranız biliniyorsa numara kopyalanıp gelen sms alınabilir. Ancak telefonunuzda Google Authenticator veya Authy gibi kimlik doğrulama uygulaması kullanıyorsanız dışarıdan müdahale edilmesi mümkün değildir.

Instagram hesabınızı kurtardıktan sonra kullanmama kararı aldıysanız, Instagram hesap silme yazımıza göz atabilirsiniz.

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