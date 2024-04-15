Meta, Türkiye’de Threads’i geçici olarak kapatma kararı aldı: Şimdi ne olacak?

Tam Boyutta Gör Rekabet Kurumu, geçtiğimiz ay Meta hakkında, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada geçici tedbir kararı aldığını duyurmuştu. Meta, bugün yaptığı açıklamada bu karar dolayısıyla 29 Nisan’dan itibaren Twitter'a rakip olarak geliştirdiği Threads’i Türkiye’de geçici olarak kapatacaklarını duyurdu.

Threads, Türkiye’de kapatılıyor

Meta, Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararı kapsamında, 29 Nisan Pazartesi gününden itibaren Threads’i Türkiye’de geçici olarak kapatacak. Bu tarihten itibaren Türkiye’deki kulalanıcılar uygulamayı kullanamayacak. Meta, Türkiye’de Threads’i kullanan herkesi 29 Nisan’dan önce Threads uygulamasında bu karar hakkında bilgilendirecek. Bu karar Türkiye’de Facebook, Instagram, WhatsApp veya diğer Meta hizmetleri ile diğer ülkelerde Threads kullanımını etkilemeyecek.

Sosyal medya platformlarının Türkiye'deki kullanıcı sayıları 2024 5 sa. önce eklendi

Bununla birlikte Türkiye’de Threads’i kullananlar Threads profillerini silmeden dondurabilecek ya da profillerini tamamen silebilecek. Threads tekrar Türkiye’ye döndüğü takdirde, profilini dondurmayı seçen kişilerin gönderileri ve başkalarının gönderileriyle olan etkileşimleri tekrar görünür olacak. Ancak bu geri dönüş için bir tarih paylaşılmış değil. Ek olarak profillerini donduran kullanıcılar diledikleri zaman Bilgilerini İndir aracı üzerinden gönderilerini indirebilecek ve mevcut içeriklerini muhafaza edebilecek.

Meta, Rekabet Kurumu’nun kararına itiraz edecek

Tam Boyutta Gör Meta tarafından yapılan açıklamada Rekabet Kurumu’nun almış olduğu geçici tedbir kararına katılmadıklarını bildirdi. Bununla birlikte şirket, Türkiye’deki tüm hukuki şartlara uyduklarını ve bu karara itiraz edeceklerini söyledi. Öte yandan Meta, geçici tedbir kararı nedeniyle Türkiye’de Threads’i geçici olarak durdurmak dışında hiçbir seçenekleri olmadığının da altını çiziyor.

Ne olmuştu?

Rekabet Kurumu, Meta hakkında, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada geçici tedbir kararı verildiği açıklamıştı. Kurum tarafından verilen karara göre Meta’nın, Instagram hesaplarına dayalı Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini, kullanıcılara onay seçeneği sunmaksızın birleştirmesinin; soruşturma tamamlanana kadar telafisi güç zararlara yol açacağı değerlendirilmişti.

Bu durumun, Meta’ya hizmet geliştirme amacıyla daha fazla kaynak ayırabilmesine imkân sağladığı ve rakiplerin reklam verenlere ve dolayısıyla finansal kaynaklara erişimini zorlaştırdığı, bu çerçevede Meta’nın faaliyetlerinin pazarda giriş engeli oluşturduğu açıklanmıştı. Nihayetinde ise Rekabet Kurumu, Instagram ve Threads arasındaki veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi için geçici tedbir uygulanmasına karar vermiş ayrıca günlük 4.7 milyon TL para cezasını da hatırlatmıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Meta, Türkiye’de Threads’i geçici olarak kapatma kararı aldı