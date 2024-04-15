Meta, Türkiye’de Threads’i geçici olarak kapatma kararı aldı: Şimdi ne olacak?

- Threads, Türkiye’de kapatılıyor
- Meta, Rekabet Kurumu’nun kararına itiraz edecek
- Ne olmuştu?
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Threads, Türkiye’de kapatılıyor
Meta, Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararı kapsamında, 29 Nisan Pazartesi gününden itibaren Threads’i Türkiye’de geçici olarak kapatacak. Bu tarihten itibaren Türkiye’deki kulalanıcılar uygulamayı kullanamayacak. Meta, Türkiye’de Threads’i kullanan herkesi 29 Nisan’dan önce Threads uygulamasında bu karar hakkında bilgilendirecek. Bu karar Türkiye’de Facebook, Instagram, WhatsApp veya diğer Meta hizmetleri ile diğer ülkelerde Threads kullanımını etkilemeyecek.
Bununla birlikte Türkiye’de Threads’i kullananlar Threads profillerini silmeden dondurabilecek ya da profillerini tamamen silebilecek. Threads tekrar Türkiye’ye döndüğü takdirde, profilini dondurmayı seçen kişilerin gönderileri ve başkalarının gönderileriyle olan etkileşimleri tekrar görünür olacak. Ancak bu geri dönüş için bir tarih paylaşılmış değil. Ek olarak profillerini donduran kullanıcılar diledikleri zaman Bilgilerini İndir aracı üzerinden gönderilerini indirebilecek ve mevcut içeriklerini muhafaza edebilecek.
Meta, Rekabet Kurumu’nun kararına itiraz edecek
Ne olmuştu?
Rekabet Kurumu, Meta hakkında, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada geçici tedbir kararı verildiği açıklamıştı. Kurum tarafından verilen karara göre Meta’nın, Instagram hesaplarına dayalı Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini, kullanıcılara onay seçeneği sunmaksızın birleştirmesinin; soruşturma tamamlanana kadar telafisi güç zararlara yol açacağı değerlendirilmişti.
Bu durumun, Meta’ya hizmet geliştirme amacıyla daha fazla kaynak ayırabilmesine imkân sağladığı ve rakiplerin reklam verenlere ve dolayısıyla finansal kaynaklara erişimini zorlaştırdığı, bu çerçevede Meta’nın faaliyetlerinin pazarda giriş engeli oluşturduğu açıklanmıştı. Nihayetinde ise Rekabet Kurumu, Instagram ve Threads arasındaki veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi için geçici tedbir uygulanmasına karar vermiş ayrıca günlük 4.7 milyon TL para cezasını da hatırlatmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)