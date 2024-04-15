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    Meta, Türkiye’de Threads’i geçici olarak kapatma kararı aldı: Şimdi ne olacak?

    Rekabet Kurumu’nun Meta’ya yönelik aldığı geçici tedbir kararının ardından teknoloji devi Meta, Threads uygulamasını Türkiye’de geçici olarak kapatma kararı aldı.
    Meta, Türkiye’de Threads’i geçici olarak kapatma kararı aldı Tam Boyutta Gör
    Rekabet Kurumu, geçtiğimiz ay Meta hakkında, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada geçici tedbir kararı aldığını duyurmuştu. Meta, bugün yaptığı açıklamada bu karar dolayısıyla 29 Nisan’dan itibaren Twitter'a rakip olarak geliştirdiği Threads’i Türkiye’de geçici olarak kapatacaklarını duyurdu.

    Threads, Türkiye’de kapatılıyor

    Meta, Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararı kapsamında, 29 Nisan Pazartesi gününden itibaren Threads’i Türkiye’de geçici olarak kapatacak. Bu tarihten itibaren Türkiye’deki kulalanıcılar uygulamayı kullanamayacak. Meta, Türkiye’de Threads’i kullanan herkesi 29 Nisan’dan önce Threads uygulamasında bu karar hakkında bilgilendirecek. Bu karar Türkiye’de Facebook, Instagram, WhatsApp veya diğer Meta hizmetleri ile diğer ülkelerde Threads kullanımını etkilemeyecek.

    Bununla birlikte Türkiye’de Threads’i kullananlar Threads profillerini silmeden dondurabilecek ya da profillerini tamamen silebilecek. Threads tekrar Türkiye’ye döndüğü takdirde, profilini dondurmayı seçen kişilerin gönderileri ve başkalarının gönderileriyle olan etkileşimleri tekrar görünür olacak. Ancak bu geri dönüş için bir tarih paylaşılmış değil. Ek olarak profillerini donduran kullanıcılar diledikleri zaman Bilgilerini İndir aracı üzerinden gönderilerini indirebilecek ve mevcut içeriklerini muhafaza edebilecek.

    Meta, Rekabet Kurumu’nun kararına itiraz edecek

    Meta, Türkiye’de Threads’i geçici olarak kapatma kararı aldı Tam Boyutta Gör
    Meta tarafından yapılan açıklamada Rekabet Kurumu’nun almış olduğu geçici tedbir kararına katılmadıklarını bildirdi. Bununla birlikte şirket, Türkiye’deki tüm hukuki şartlara uyduklarını ve bu karara itiraz edeceklerini söyledi. Öte yandan Meta, geçici tedbir kararı nedeniyle Türkiye’de Threads’i geçici olarak durdurmak dışında hiçbir seçenekleri olmadığının da altını çiziyor.

    Ne olmuştu?

    Rekabet Kurumu, Meta hakkında, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada geçici tedbir kararı verildiği açıklamıştı. Kurum tarafından verilen karara göre Meta’nın, Instagram hesaplarına dayalı Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini, kullanıcılara onay seçeneği sunmaksızın birleştirmesinin; soruşturma tamamlanana kadar telafisi güç zararlara yol açacağı değerlendirilmişti.

    Bu durumun, Meta’ya hizmet geliştirme amacıyla daha fazla kaynak ayırabilmesine imkân sağladığı ve rakiplerin reklam verenlere ve dolayısıyla finansal kaynaklara erişimini zorlaştırdığı, bu çerçevede Meta’nın faaliyetlerinin pazarda giriş engeli oluşturduğu açıklanmıştı. Nihayetinde ise Rekabet Kurumu, Instagram ve Threads arasındaki veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi için geçici tedbir uygulanmasına karar vermiş ayrıca günlük 4.7 milyon TL para cezasını da hatırlatmıştı.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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