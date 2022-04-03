Instagram hesabı nasıl silinir? Instagram kalıcı hesap silme rehberi ve hesap kapatma linki

- Instagram kalıcı hesap silme/kapatma adımları
- Instagram hesabı kaç günde silinir?
- Kalıcı olarak kapatılan Instagram hesabı geri açılır mı?
- IG hesabı kapatıldığı nasıl anlaşılır?
- Yorumlar
Instagram hesabınızı kapatmak istiyor ancak "Instagram hesap silme nasıl yapılır?" diye mi merak ediyorsunuz. O halde hem telefonda hem de bilgisayarda işe yarayan aşağıdaki kalıcı Instagram hesabı kapatma adımlarını izleyerek, siz de günümüzün en popüler ve aynı zamanda da en çok bağımlılık yapan sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Instagram'a veda edebilirsiniz.
Instagram kalıcı hesap silme/kapatma adımları
- iPhone iOS/Android telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan şu linke tıklayın: Instagram silme linki
- Açılan ekrandan Instagram hesabınıza giriş yapın.
- Ardından Instagram hesabınızı silme sebebinizi seçerek, tekrardan Instagram şifrenizi girin.
- [Kullanıcı adı]'nı sil düğmesine basarak İG hesap kapatma işleminizi onaylayın.
Instagram hesabı kaç günde silinir?
Instagram hesapları, hesap kapatma işleminden 30 gün sonra silinir ve ardından tüm profil/hesap bilgileri kalıcı olarak temizlenir.
Kalıcı olarak kapatılan Instagram hesabı geri açılır mı?
Hesap kapatma işlemini takip eden 30 gün içerisinde hesabınıza giriş yaparsanız hesabınız tekrardan aktif olacaktır. Ancak Instagram hesabınızı tamamıyla kaybetmek istemiyor ve platforma bir süreliğine ara verme gibi bir düşünceniz varsa geçici Instagram hesap dondurma rehberimize göz atabilirsiniz.
IG hesabı kapatıldığı nasıl anlaşılır?
Bir Instagram hesabının kapatıldığını anlamak için arama kısmına kullanıcı adı girilmeli ve şayet ilgili hesap gözükmüyorsa kapanmış demektir. Ayrıca hesabı kapatılan bir Instagram kullanıcısıyla daha önce mesajlaştıysanız da o kişi DM kutunuzda "Instagram Kullanıcısı" olarak gözükecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.
Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.
direk 10k
Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa