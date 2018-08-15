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Instagram hesapları gizemli bir şekilde ele geçirilmeye başlandı

Popüler sosyal medya platformu Instagram şu sıralar gizemli bir hack olayıyla gündemde. Binlerce kullanıcı kişisel bilgilerinin değiştirilmesi sonucu hesaplarına ulaşamıyor.
9 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Sosyal medya platformu Instagram son günlerde gizemli bir hack olayıyla gündeme gelmiş durumda. Binlerce kullanıcı kişisel bilgilerinin değiştirilmesi sebebi ile Instagram hesaplarına ulaşamadıklarını belirtiyorlar. Güvenlik açığının kaynağı ise henüz tespit edilemedi.

E-postalar ".ru" uzantılı adreslerle değiştiriliyor

Güvenilir haber kaynağı Mashable'ın raporuna göre Instagram'da bu tür saldırıya uğramış binlerce mağdur var. Kullanıcılar garip bir şekilde E-posta ve telefon numaralarının değiştirildiğini ve sistemden otomatik olarak çıktıklarını belirtiyorlar. Tekrar girmek istediklerinde ise kişisel bilgileri değiştirildiği için, iki faktörlü kimlik doğrulamasını yapamadıkları ve şifrelerini sıfırlayamadıkları ifade ediliyor.
Ağustos ayının başında başlayan bu saldırılar hala devam ediyor ve bilgisayar korsanları hesap bilgilerini ".ru" (Rusya) uzantısına sahip E-posta adresleri ile değiştiriyorlar. Korsanların profillerde video ve resim paylaşmaması dikkat çekerken, değiştirdikleri tek şeyin profil resmi olduğu belirtiliyor. Konu ile ilgili Instagram'ın yaptığı açıklama ise şu şekilde: "Güvenliği ihlal edilmiş hesapların farkına vardığımızda erişime kapatıyoruz ve etkilenen kullanıcıların şifrelerini sıfırlayabilmelerine olanak sağlıyoruz. Instagram'ın güvenli bir deneyim sunması için çalışmalarımız devam ediyor."

https://mashable.com/2018/08/13/instagram-hack-loc Yorum Yaz
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erdo608 9 ay
Benim başıma geldi. Hatta ilginç olan şu, hesabımı kapatmıştım, kapalı olduğu halde ele geçirilmiş. Ru uzantılı bir eposta hesabı vardı benim eposta adresim yerine, telefon numarası değişmişti, kullanıcı adı ve şifrem de değişmişti. Instagram, bu değişiklikler nedeniyle bana eposta göndermiş, o şekilde anladım. Gönderdikleri epostada da eğer değişikliği yapan siz değilseniz tıklayın kurtarın diyordu, tıkladım ve kurtardım. Hesap kurtarma iyi çalışıyor anlaşılan.
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Barni Moloztaş 9 ay
Ben eskiden hesabıma hile yapayım derken bozmuştum, epostaya şifre yollamıyodu. Şifreyi de unutmuştum açılmıyodu hesap öyle bişey heralde
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