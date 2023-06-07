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    Instagram'ın algoritması pedofili ağlarını ön plana çıkarıyor!

    Akademisyenler ve The Wall Street Journal tarafından yapılan bir çalışma, Instagram'ın algoritmasının çocuk cinsel istismarı materyalleri paylaşan hesap ağlarını tanıttığını ettiğini gösteriyor.
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    Instagram'ın algoritması pedofili ağlarını ön plana çıkarıyor! Tam Boyutta Gör
    Instagram'ın algoritmaları, Meta'nın popüler görüntü paylaşım uygulamasında çocuklara yönelik cinsel istismar içerikleri hazırlayan ve satan pedofil ağlarını aktif olarak ön plana çıkarıyor. The Wall Street Journal ile Stanford Üniversitesi ve Massachusetts Amherst Üniversitesi'nden akademisyenlerin ortaklaşa yürüttüğü bir araştırma, Instagram'ın öneri sistemlerinin pedofilleri nasıl birbirine bağladığını ve onları içerik satıcılarına nasıl yönlendirdiğini ortaya koydu.

    Instagram, pedofili içeriklerini öne çıkarıyor

    Araştırmacılar tarafından bulunan hesaplar #pedowhore, #preteensex ve #pedobait gibi bariz ve açık hashtag'ler kullanarak reklam yapıyor. Bu hesaplar, kullanıcıların satın alabileceği ya da sipariş verebileceği, video ve görüntüler de dahil olmak üzere içerik "menüleri" sunuyorlar.

    Araştırmacılar bir test hesabı oluşturup bu ağlar tarafından paylaşılan içerikleri görüntülediklerinde, kendilerine hemen takip etmeleri için daha fazla hesap önerildiğini belirtiyor. WSJ, "Bu önerilerden sadece birkaçını takip etmek, bir test hesabını çocukları cinselleştiren içerikle doldurmak için yeterliydi." diyor.

    Meta konu üzerinde çalışıyor

    Rapora yanıt olarak Meta, soruşturmanın gündeme getirdiği sorunları ele almak üzere bir birim oluşturduğunu söyledi. Şirket, "Çocuk istismarı korkunç bir suçtur. Bu davranışa karşı aktif olarak savunma yapmanın yollarını sürekli araştırıyoruz." dedi.

    Meta, sadece Ocak ayında çocuk güvenliği politikalarını ihlal eden 490.000 hesabı ve son iki yılda 27 pedofil ağını kaldırdığını belirtti. Facebook ve WhatsApp'ın da sahibi olan şirket, çocukların cinselleştirilmesiyle ilişkili binlerce hashtag'i de engellediğini ve bu terimlerin kullanıcı aramalarında kullanılmasını kısıtladığını söyledi.

    Diğer platformlar da incelendi

    Instagram'ın algoritması pedofili ağlarını ön plana çıkarıyor! Tam Boyutta Gör
    Stanford araştırmacılarından Alex Stamos, verdiği demeçte şirketin bu sorunu çözmek için daha fazlasını yapabileceğini ve yapması gerektiğini söyledi. Stamos, "Sınırlı erişime sahip üç akademisyenden oluşan bir ekibin böylesine büyük bir ağı bulabilmesi Meta'da alarmları harekete geçirmeli" dedi.

    Raporda diğer platformlar da incelenmiş ancak bu platformların bu tür ağları büyütmeye daha az elverişli oldukları tespit edilmiş durumda. Stanford araştırmacıları, Twitter'da çok daha az kullanıcı olmasına rağmen çocuk cinsel istismarı materyali satmayı teklif eden 128 hesap buldular, bu sayı Instagram'da bulduklarının üçte birinden daha az. TikTok ve Snapchat'te bu tür ağlarda büyüme görülmediği belirtildi.

    Stanford Internet Observatory’nin baş teknoloji uzmanı David Thiel, yaptığı açıklamada, Instagram'ın kullanıcıları öne çıkaran ve kullanıcıları birbirine bağlamak için tasarlanan öneri sistemleri ile istismar edici içeriği inceleyen ve kaldıran güvenlik özellikleri arasında doğru dengeyi kuramadığını söyledi.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2023/6/7/23752192/instagrams-recommendation-algorithms-promote-pedophile-networks-investigation https://www.wsj.com/articles/instagram-vast-pedophile-network-4ab7189
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    Lyc 43 dakika önce

    beyler steam'da Soner Çakır diye aratın ve çıkan 2 oyunumu istek listesine ekleyin, Steamda geliştirici olarak desteğe ihtiyacım var.

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    Mantarın Başı 1 gün önce

    Çok iyi

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