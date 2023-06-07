Son kale yıkıldı: Instagram'a yapay zeka geliyor!

Instagram’ın sohbet robotundan ilk bilgiler geldi
Yazılım geliştiricisi Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsü, yapay zeka destekli sohbet robotunun detaylarını ortaya koyuyor diyebiliriz. Ekran görüntüsüne göre yeni özellik, rehberlik ve destek sunma yeteneği ile hem kullanıcı sorularına yanıt verebilecek hem de çeşitli tavsiyelerde bulunacak.
Son olarak yeni özelliğin aktif konuşmalara da entegre olması bekleniyor. Bu bölümde kullanıcılar, @ etiketini kullanarak robotu mevcut tartışmalara dahil edebilecekler. Ek olarak Mark Zuckerberg'in önceki açıklamaları, yapay zekanın Messenger ve WhatsApp için de yolda olduğunu bizlere göstermişti. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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