Son kale yıkıldı: Instagram'a yapay zeka geliyor!

Tam Boyutta Gör ChatGPT'nin yükselişi ile birlikte sosyal medya şirketleri de yapay zekaya odaklanmaya başladı. Öyle ki geçtiğimiz ay Snapchat, yapay zeka tabanlı MyAI sohbet robotunu duyurdu. Bunun hemen ardından Instagram'ın da benzer bir özellik üzerinde çalıştığını duymuştuk. Bugün ise Instagram'a eklenecek sohbet robotunun özellikleri ilk kez ortaya çıktı.

Instagram’ın sohbet robotundan ilk bilgiler geldi

Yazılım geliştiricisi Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsü, yapay zeka destekli sohbet robotunun detaylarını ortaya koyuyor diyebiliriz. Ekran görüntüsüne göre yeni özellik, rehberlik ve destek sunma yeteneği ile hem kullanıcı sorularına yanıt verebilecek hem de çeşitli tavsiyelerde bulunacak.

Tam Boyutta Gör Göründüğü kadarıyla sohbet robotunun her biri kendine özgü tarza ve üsluba sahip 30 farklı versiyonu olacak. Dolayısıyla kullanıcılar, bu seçenekler arasından istedikleri seçimi yapabilecekler. Ancak tüm versiyonların detayları veya aralarındaki farklar henüz açıklanmadı. Niketim robotun kullanacağı dil modeli veya hangi dilleri destekleyeceği de henüz bilinmiyor.

Instagram'da gördüğünüz şeyi neden görüyorsunuz? İşte nedeni 6 gün önce eklendi

Son olarak yeni özelliğin aktif konuşmalara da entegre olması bekleniyor. Bu bölümde kullanıcılar, @ etiketini kullanarak robotu mevcut tartışmalara dahil edebilecekler. Ek olarak Mark Zuckerberg'in önceki açıklamaları, yapay zekanın Messenger ve WhatsApp için de yolda olduğunu bizlere göstermişti. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

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