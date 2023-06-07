Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Son kale yıkıldı: Instagram'a yapay zeka geliyor!

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, Snapchat'e benzer şekilde yapay zeka tabanlı bir sohbet robotu üzerinde çalışıyor. Yeni özellik hakkında ilk bilgiler paylaşıldı.
    Oy Ver
    Son kale yıkıldı: Instagram'a yapay zeka geliyor! Tam Boyutta Gör
    ChatGPT'nin yükselişi ile birlikte sosyal medya şirketleri de yapay zekaya odaklanmaya başladı. Öyle ki geçtiğimiz ay Snapchat, yapay zeka tabanlı MyAI sohbet robotunu duyurdu. Bunun hemen ardından Instagram'ın da benzer bir özellik üzerinde çalıştığını duymuştuk. Bugün ise Instagram'a eklenecek sohbet robotunun özellikleri ilk kez ortaya çıktı.

    Instagram’ın sohbet robotundan ilk bilgiler geldi

    Yazılım geliştiricisi Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsü, yapay zeka destekli sohbet robotunun detaylarını ortaya koyuyor diyebiliriz. Ekran görüntüsüne göre yeni özellik, rehberlik ve destek sunma yeteneği ile hem kullanıcı sorularına yanıt verebilecek hem de çeşitli tavsiyelerde bulunacak. 

    Son kale yıkıldı: Instagram'a yapay zeka geliyor! Tam Boyutta Gör
    Göründüğü kadarıyla sohbet robotunun her biri kendine özgü tarza ve üsluba sahip 30 farklı versiyonu olacak. Dolayısıyla kullanıcılar, bu seçenekler arasından istedikleri seçimi yapabilecekler. Ancak tüm versiyonların detayları veya aralarındaki farklar henüz açıklanmadı. Niketim robotun kullanacağı dil modeli veya hangi dilleri destekleyeceği de henüz bilinmiyor.

    Son olarak yeni özelliğin aktif konuşmalara da entegre olması bekleniyor. Bu bölümde kullanıcılar, @ etiketini kullanarak robotu mevcut tartışmalara dahil edebilecekler. Ek olarak Mark Zuckerberg'in önceki açıklamaları, yapay zekanın Messenger ve WhatsApp için de yolda olduğunu bizlere göstermişti. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    Profil resmi
    Mantarın Başı 19 saat önce

    Çok iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    samsung tuşlu telefon kilidi kırma şifresi hatsan hercules 666 yorum armani saat orjinallik sorgulama na-de diafon zil çalmıyor xr 13 pro dönüşüm kılıfı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 12
    Redmi Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad 5
    Lenovo Ideapad 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    VESTA-START
    VESTA-START
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız