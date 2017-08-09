Instagram kullanıcıları artık birlikte canlı yayın yapabilecekler

Kullanıcılarına farklı bir deneyim sunmayı amaçlayan Instagram, canlı yayın özelliğini geliştirmek üzere çalışmalar yürütüyor. Geçtiğimiz yıl kullanıma sunulan canlı yayın özelliği kullanıcılar tarafından kısa süre içinde oldukça benimsenmiş ve aktif olarak kullanılmaya başlanmıştı. Gelen haberler ise Instagram'ın bu yayınları daha da eğlenceli hale getireceğini gösteriyor.

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Yapılan son yenilikle birlikte canlı yayınlara kaydedilebilme özelliği eklenmiş ve yayını kaçıran kullanıcıların daha sonra izleyebilmesi sağlanmıştı. Alınan son bilgilere göre artık canlı yayınlara konuk alınabilecek ve ekranın ortadan bölünmesiyle beraber iki kullanıcı birlikte canlı yayın yapabilecekler. Bu özelliğin ekranın sağ alt bölümüne eklenecek ikonlar ile kullanılabileceği belirtiliyor. Canlı yayın yapan kişi konuğunu istediği zaman canlı yayından çıkarabilecek. Aynı şekilde konuğun kendisi de dilediği zaman canlı yayından ayrılabilecek.

Karşı taraf Instagram Live konuk davetini kabul ettikten sonra canlı yayın ekranı ikiye bölünüyor ve daveti yapan kullanıcının canlı akışı üstte, konuğunki ise altta gösterilmeye başlıyor. Bu yeniliğin şüphesiz ki Instagram canlı yayınlarını daha interaktif ve eğlenceli hale getireceğini söyleyebiliriz. Şu an için test aşamasında olan özellik önümüzdeki aylarda gelecek bir güncelleme ile kullanıcılara sunulacak.

https://thenextweb.com/apps/2017/08/08/instagram-now-lets-two-people-go-live-stream/#.tnw_oP4GrjCm