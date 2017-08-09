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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

General Motors Çin'de 5.300$'lık elektrikli otomobil satmaya başladı

General Motors Çin'de yaklaşık 5.300$ fiyat etiketi taşıyan elektrikli otomobil satmaya başladı. Araç tamamen şarj edilmiş bir pille yaklaşık 155 km yol yapabiliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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General Motors bu hafta Çin'de elektrikli araç teşviklerinden sonra yaklaşık 5.300 dolara mal olan küçük bir elektrikli otomobil satmaya başladı. İki kişilik otomobilin aks mesafesi -ön tekerleklerin merkezi ile arka tekerleklerin merkezi arasındaki uzaklık- sadece 1.600 mm Yani Daimler'in Smart ForTwo modelinden yaklaşık 254 mm daha kısa.
Ayrıca Bkz. "Mazda, Skyactiv-X benzinli motorlarında dizel teknolojisi kullanacak"
Aracın fiyatının teşviklerden önce 14.000 dolardan başladığını belirtelim. Baojun'un ilk elektrikli otomobili olan E100, 39 beygir gücünde tek bir elektrik motoruyla çalışıyor ve saatte  100 km hıza çıkabiliyor. Ayrıca tamamen şarj edilmiş bir pille yaklaşık 155 km yol yapma kapasitesine sahip.
Otomobilde 7 inç ekran ve dahili WiFi özellikli bir eğlence sistemi var. Aracın tüm versiyonlarında park sensörleri ve yaya uyarı sistemi olacak. Üst düzey modellerde ise ek olarak dokunmatik ekran ve anahtarsız giriş gibi özellikler mevcut.

200 araç için 5.000 ön kayıt

Baojun, General Motors'un Çin'deki ortak girişimi SAIC-GM-Wuling tarafından üretilen kitlesel pazara yönelik bir otomobil markası olarak biliniyor. LMC Automotive verilerine göre Çin'in sekizinci en popüler otomobil markası olmuş durumda.
General Motors, ilk 200 aracın satışı için 5000'den fazla kişinin ön kayıt yaptırdığını söylüyor. Bir şirket yetkilisi, bu hafta 500 aracın daha satışa sunulacağı ve alıcıların daima "ilk önce gelen ilk önce alır" hizmet esasına göre seçileceğini söyledi. Satışlar ilk olarak güney Çin'in Guanxi bölgesi ile sınırlı olacak ancak GM arabayı ülkede daha geniş çapta satmayı planlıyor.

http://www.foxnews.com/auto/2017/08/07/gm-launches-5300-electric-car-in-china.html Yorum Yaz
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AlicanNalbat 2 yıl en beğenilen
Helal olsun. Biz de hala organik hoşaf üretelim...
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deniz_sea 2 yıl
Elektirikli araçlarda ağırlık merkezi daha aşağıda olduğu için aracın dengesi daha iyi sağlanabiliyor ve araç zaten sürat için değilde, bir npktadan bir noktaya sıfır emisyon için üretildiğinden, ufak lastik ile kalkış torkunu desteklemek istemişlerdir.
Elektirikli araçlarda ağırlık merkezi daha aşağıda olduğu için aracın dengesi daha iyi sağlanabiliyor ve araç zaten sürat için değilde, bir npktadan bir noktaya...
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_AsDeRf_ 2 yıl Murat.Ak
Murat.Ak
Türkiye araba üretecek denildiği ilk günden beri diyorum çevremdekilere,
eğer bir araba yapacaksak farklı birşeyler olmalı,
yoksa yüzlerce alternatifi olan, ve yüz yıldır deneyimi olan firmalarla asla rakabet sağlayamazsın.
Yap ucuz 2 kişilik bir araba, küçük kasabalar da daha çok kullanım alanı olsun,
elektrikli olsun, karbon salınımı yapmasın,
diğer araba firmalarının yapmadığı birşeyi yapsın ancak tutar diyordum.
Yine yapmış birileri, gerçekten bu projeleri yöneten yöneticilerin hayatları yaptıkları bu milli projeler olmalı, siyaset olmamalı.
Yaptıkları işlerle yatıp kalkmalı.
Fakat başka kafadalar sanırım,
Kader, gayrete aşıktır.

Hocam bu dediginiz devlete ne yakittan ne mtvden kazandiramayacagi, hatta elektrigi millet ev elektriginden cekecegi icin suanki iktidarin atmasi imkansiz olan bir olay.
Ben de yazdim onceden, aile aracindan once zaten basit bir seviye olan hafif ticariden baslanmaliydi ise. Taksilere, sirket araclarina, esnaflara yardimci olacak bir arac cok ise yarardi..
Murat.AkTürkiye araba üretecek denildiği ilk günden beri diyorum çevremdekilere,eğer bir araba yapacaksak farklı birşeyler olmalı,y...
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derememo 2 yıl
şunlardan 1 tane gelmiyor ki alalım, yazık bizlere yahu. :(
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canvarol 2 yıl
Türkiye satış fiyatı %3 ötv ve %18 kdv, gümrük vergisi ve nakliye fiyatı ile 7500-8000 dolar civarı olur. Keşke Türkiyeye gelse 8 bin dolara ben bu aracı tercih ederim.
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DH Misafiri 2 yıl
F35 uçak turkiyede f4 yerini alacak f35 kara harekat uçağı karşıdan gelen düşman uçağı vurmak için değil bu uçak f16 yerini alacak düşman uçağı vurmak için yapılıyor inşallah tam zamanda yetişir teknoloji bize ayit olacak mesela ingiltere ters düştügumuz zaman ingiliz motoru değil rus motoru olur mesela
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stalker(1979) 2 yıl
Ekmek almaya bununla gidilir :)
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carloska 2 yıl
tamam Çin yasakçı vs... bi yandan dövüyorsa bi yandan teşvikler vs... seviyor biz ise tekme tokat dayak yiyoruz sürekli...
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mserifoglu 2 yıl
Biz de 50-60 binden aşağı olmaz zira biz de bir ürünün satışında üreticisinden bile fazla kar yapmak devlet geleneğidir.
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bende345 2 yıl
Yolda Renault Twizy denk geldi bugün . Sirket araci ...
Bu ondan cok daha kullanisli olmuş .
Adamlardaki teşviğe bak yalnız...
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Murat.Ak 2 yıl
Haklısın elbette,
Fakat ben devletin amacının vergi toplamak değil,
insana hizmet etmek olduğunu düşünerek yazıyorum.
Yoksa ne araba yapacan ki üretecen ki,
%200 vergi koy, araba üretenden daha fazla, devlete vergi olarak kendi insanından al.
Bir devlet halkından vergi toplamaz,
üreten den, sanayisinden, firmalardan vergi toplar.

Hayal ve niyet ederek Canım Atatürk Türkiyesinin değişmesini bekliyoruz işte.
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ardicli2000 2 yıl
Devket eliyle araba geliştirilmez bir kere onu geçiniz. Tubitak yaptı diyelim. Kim üretecek?. Kimse üstlenmedi. Fiat egea ile Avrupa da üretim rekorları kırıyor yetiştiremiyor. İtalya o fabrikaya mı ürettirecek. Geçiniz.
Kimse de 3 5 milyar dolar yatırım yaparak fabrika kurmaz. O iş yalan. Devletin yapacağı teşviktir. De ki yerli motoru yazılımı olan. Oranı %80 i geçen araçlardan ötv kdv mtv alınmayacak diye.... Gör bakalım nasıl üretiyorlar. Ama bunu da maks 5 yıl yapacaksın ki dünyada rekabet edebilecek bir ürün geliştirilsin. Yoksa tembellik diz boyu...
Bunların hepsi arge teknoloji uatırım gerektiriyor. Bizim patronlar vs ar ge ye para vermeeeeez. Zihniyet yetkerde çünkü.....
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Murat.Ak 2 yıl
Türkiye araba üretecek denildiği ilk günden beri diyorum çevremdekilere,
eğer bir araba yapacaksak farklı birşeyler olmalı,
yoksa yüzlerce alternatifi olan, ve yüz yıldır deneyimi olan firmalarla asla rakabet sağlayamazsın.
Yap ucuz 2 kişilik bir araba, küçük kasabalar da daha çok kullanım alanı olsun,
elektrikli olsun, karbon salınımı yapmasın,
diğer araba firmalarının yapmadığı birşeyi yapsın ancak tutar diyordum.
Yine yapmış birileri, gerçekten bu projeleri yöneten yöneticilerin hayatları yaptıkları bu milli projeler olmalı, siyaset olmamalı.
Yaptıkları işlerle yatıp kalkmalı.
Fakat başka kafadalar sanırım,
Kader, gayrete aşıktır.
2 Yanıt Yanıtla +2
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_AsDeRf_ 2 yıl Murat.Ak
Murat.Ak
Türkiye araba üretecek denildiği ilk günden beri diyorum çevremdekilere,
eğer bir araba yapacaksak farklı birşeyler olmalı,
yoksa yüzlerce alternatifi olan, ve yüz yıldır deneyimi olan firmalarla asla rakabet sağlayamazsın.
Yap ucuz 2 kişilik bir araba, küçük kasabalar da daha çok kullanım alanı olsun,
elektrikli olsun, karbon salınımı yapmasın,
diğer araba firmalarının yapmadığı birşeyi yapsın ancak tutar diyordum.
Yine yapmış birileri, gerçekten bu projeleri yöneten yöneticilerin hayatları yaptıkları bu milli projeler olmalı, siyaset olmamalı.
Yaptıkları işlerle yatıp kalkmalı.
Fakat başka kafadalar sanırım,
Kader, gayrete aşıktır.

Hocam bu dediginiz devlete ne yakittan ne mtvden kazandiramayacagi, hatta elektrigi millet ev elektriginden cekecegi icin suanki iktidarin atmasi imkansiz olan bir olay.
Ben de yazdim onceden, aile aracindan once zaten basit bir seviye olan hafif ticariden baslanmaliydi ise. Taksilere, sirket araclarina, esnaflara yardimci olacak bir arac cok ise yarardi..
Yanıtla +5
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tolgahandevrim 2 yıl Murat.Ak
Sonuna kadar arkanızdayım. Hatta bir dönem Cumhurbaşkanlığına yazdım cevap bile gelmedi. Büyük markaların efsane olma sürecide hep ilk halkın arabasını üretmeleri ile başladı tarihte. Önce iki kişilik şehir arabasını yap herkese ulaşılabilir ve uygun fiyatlı ol eski arabalarını bununla değiştirsin millet. Sonra premium yaparsın. Fiat 500 ü VW beetle ı üretirken bunları düşünmüş zaten...
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