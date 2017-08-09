General Motors Çin'de 5.300$'lık elektrikli otomobil satmaya başladı

General Motors bu hafta Çin'de elektrikli araç teşviklerinden sonra yaklaşık 5.300 dolara mal olan küçük bir elektrikli otomobil satmaya başladı. İki kişilik otomobilin aks mesafesi -ön tekerleklerin merkezi ile arka tekerleklerin merkezi arasındaki uzaklık- sadece 1.600 mm Yani Daimler'in Smart ForTwo modelinden yaklaşık 254 mm daha kısa.

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Aracın fiyatının teşviklerden önce 14.000 dolardan başladığını belirtelim. Baojun'un ilk elektrikli otomobili olan E100, 39 beygir gücünde tek bir elektrik motoruyla çalışıyor ve saatte 100 km hıza çıkabiliyor. Ayrıca tamamen şarj edilmiş bir pille yaklaşık 155 km yol yapma kapasitesine sahip.

Otomobilde 7 inç ekran ve dahili WiFi özellikli bir eğlence sistemi var. Aracın tüm versiyonlarında park sensörleri ve yaya uyarı sistemi olacak. Üst düzey modellerde ise ek olarak dokunmatik ekran ve anahtarsız giriş gibi özellikler mevcut.

200 araç için 5.000 ön kayıt

Baojun, General Motors'un Çin'deki ortak girişimi SAIC-GM-Wuling tarafından üretilen kitlesel pazara yönelik bir otomobil markası olarak biliniyor. LMC Automotive verilerine göre Çin'in sekizinci en popüler otomobil markası olmuş durumda.

General Motors, ilk 200 aracın satışı için 5000'den fazla kişinin ön kayıt yaptırdığını söylüyor. Bir şirket yetkilisi, bu hafta 500 aracın daha satışa sunulacağı ve alıcıların daima "ilk önce gelen ilk önce alır" hizmet esasına göre seçileceğini söyledi. Satışlar ilk olarak güney Çin'in Guanxi bölgesi ile sınırlı olacak ancak GM arabayı ülkede daha geniş çapta satmayı planlıyor.

http://www.foxnews.com/auto/2017/08/07/gm-launches-5300-electric-car-in-china.html