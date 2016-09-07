Instagram, kullanılmadığı gerekçesiyle harita özelliğini kaldırıyor

Instagram, hayata geçirilen bir dizi düzenlemenin ardından kısa süre önce Sosyal ağda yepyeni bir dönemi başlatan -Snapchat benzeri- Hikayeler özelliğiyle dikkatleri üzerine çeken, hayata geçirilen bir dizi düzenlemenin ardından kısa süre önce yakınlaştıma (zoom) yeniliğiyle karşımıza çıkmıştı. Deyim yerindeyse adeta bir revizyon sürecine giren platform, diğer taraftan ilgi görmeyen fonksiyonları da sonlandırmaya karar verdi.

Instagram’ın Mashable’a yaptığı açıklamaya göre paylaşılan fotoğrafların konumunun harita üzerinde gösterilmesini sağlayan "Fotoğraf Haritası" özelliği son güncellemeyle birlikte yayından kaldırıldı. Haritaların kullanıcılardan yeteri kadar ilgi görmediğini dile getiren Instagram, kişilerin artık sadece kendi haritalarını görüntüleyebileceklerini ve fotoğraflara konum eklemenin ise hala mümkün olduğunu belirtti.

Instagram API ayarlarını da etkileyen bu düzenleme ile artık marka ve geliştiriciler herkese açık şekilde paylaşılan fotoğraflara konum filtrelemesi uygulayarak istedikleri görselleri çekemeyecekler. Kulislerde dolaşan -kulağa çok inandırıcı gelmeyen- iddialara göre ilgili yeniliğin özellikle ünlülerin ve yüksek takipçiye sahip profillerin yerlerinin tespit edilmesini önlemek için yapıldığı ifade ediliyor.