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Instagram, kullanılmadığı gerekçesiyle harita özelliğini kaldırıyor

Son dönemde birçok önemli ve kullanışlı yeniliğe imza atan Instagram, kullanıcılar tarafından çok fazla ilgi görmeyen "Fotoğraf Haritası" özelliğini kaldıracağını duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Instagram, kullanılmadığı gerekçesiyle harita özelliğini kaldırıyor
 
Sosyal ağda yepyeni bir dönemi başlatan -Snapchat benzeri- Hikayeler özelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Instagram, hayata geçirilen bir dizi düzenlemenin ardından kısa süre önce yakınlaştıma (zoom) yeniliğiyle karşımıza çıkmıştı. Deyim yerindeyse adeta bir revizyon sürecine giren platform, diğer taraftan ilgi görmeyen fonksiyonları da sonlandırmaya karar verdi.
Instagram’ın Mashable’a yaptığı açıklamaya göre paylaşılan fotoğrafların konumunun harita üzerinde gösterilmesini sağlayan "Fotoğraf Haritası" özelliği son güncellemeyle birlikte yayından kaldırıldı. Haritaların kullanıcılardan yeteri kadar ilgi görmediğini dile getiren Instagram, kişilerin artık sadece kendi haritalarını görüntüleyebileceklerini ve fotoğraflara konum eklemenin ise hala mümkün olduğunu belirtti.
Instagram API ayarlarını da etkileyen bu düzenleme ile artık marka ve geliştiriciler herkese açık şekilde paylaşılan fotoğraflara konum filtrelemesi uygulayarak istedikleri görselleri çekemeyecekler. Kulislerde dolaşan -kulağa çok inandırıcı gelmeyen- iddialara göre ilgili yeniliğin özellikle ünlülerin ve yüksek takipçiye sahip profillerin yerlerinin tespit edilmesini önlemek için yapıldığı ifade ediliyor.

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BiilimAdamı 3 yıl en beğenilen
ben çok kullanıyorum burayı yaw bazı takip ettiğim kızların nerede oturduklarını çözmeme yardımcı oluyordu
üzüldüm
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JoeyBane 3 yıl
kullanmiyordum ama kullanan vardir illaki
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V4LKyR 3 yıl
Ben kullanıyordum, kalkmasaydı iyiydi. Zaten Instagram yönetimi de hemen bu mesajımı okuyup geri adım atacaktır.
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kadirirdem 3 yıl
bende kullanmıyorum kalksın.
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BekirTemel 3 yıl
Stalkçı(ergen) tayfa ağlıyor,alalım pistten kendilerini lütfen.
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BiilimAdamı 3 yıl en beğenilen
ben çok kullanıyorum burayı yaw bazı takip ettiğim kızların nerede oturduklarını çözmeme yardımcı oluyordu
üzüldüm
2 Yanıt Yanıtla +9
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1BilimAdamı 3 yıl BiilimAdamı
BiilimAdamı
ben çok kullanıyorum burayı yaw bazı takip ettiğim kızların nerede oturduklarını çözmeme yardımcı oluyordu
üzüldüm


Vay bee
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adnansetek 3 yıl BiilimAdamı
BiilimAdamı
ben çok kullanıyorum burayı yaw bazı takip ettiğim kızların nerede oturduklarını çözmeme yardımcı oluyordu
üzüldüm


Aynen çoğu kişi nereleri gezmiş diye bakıyorum ben ayıp ettiler
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