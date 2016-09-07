Michael Kors'un modaya uygun şık akıllı saati satışa çıktı

Haber Editörü
Lüks moda markası Michael Kors, ilk olarak mart ayında resmi olarak tanıtılan Access serisi akıllı saatlerini satışa çıktığını duyurdu. Teknolojinin ilerlemesi ve akıllı saatlerin daha popüler hale gelmesiyle sektöre adım atan Michael Kors, saatlerinde modayı ön planda tuttuğunu ve teknolojinin ise ikinci planda olduğunu dile getiriyor.
Erkeklere hitap eden "Dylan" ve daha çok kadınlar için tasarlanan "Bradshaw" olmak üzere iki farklı modelle gelen saatlerde Android Wear işletim sistemi kullanılıyor. Bildiğimiz diğer akıllı saatlerdeki temel fonksiyonlara sahip Access’te 320 x 290 piksel çözünürlüğe ekran ve Qualcomm Snapdragon Wear 2100 işlemci yer alıyor.
Analog saatlerindeki şıklığı akıllı saatlerine de yansıtan Michael Kors, kendine özel geliştirilen arayüz sayesinde oldukça geniş bir tasarım yelpazesine sahip. Öyle ki kullanıcılar saatlerin görünümünü giydikleri kıyafete ya da katıldıkları etkinliklere özel şekilde kendi istekleri doğrultusunda kolaylıkla değiştirebiliyorlar. 350 dolardan başlatan fiyat etiketine sahip akıllı saatlerin tanıtım videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.
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Bak hala devam ya :D
Hocam işin şakası bir yana şimdi yazdığın mesajda da aynı şekilde çıktı, sayfayı yenileyince düzeldi. Türkçe karakterleri 2. girişte gösteriyor gibi bi durum var anlamadım bende.