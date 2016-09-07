Michael Kors'un modaya uygun şık akıllı saati satışa çıktı

Michael Kors, ilk olarak Access serisi akıllı saatlerini satışa çıktığını duyurdu. Teknolojinin ilerlemesi ve akıllı saatlerin daha popüler hale gelmesiyle sektöre adım atan Michael Kors, saatlerinde modayı ön planda tuttuğunu ve teknolojinin ise ikinci planda olduğunu dile getiriyor. Lüks moda markası, ilk olarak mart ayında resmi olarak tanıtılanserisi akıllı saatlerini satışa çıktığını duyurdu. Teknolojinin ilerlemesi ve akıllı saatlerin daha popüler hale gelmesiyle sektöre adım atan Michael Kors, saatlerinde modayı ön planda tuttuğunu ve teknolojinin ise ikinci planda olduğunu dile getiriyor.

Erkeklere hitap eden "Dylan" ve daha çok kadınlar için tasarlanan "Bradshaw" olmak üzere iki farklı modelle gelen saatlerde Android Wear işletim sistemi kullanılıyor. Bildiğimiz diğer akıllı saatlerdeki temel fonksiyonlara sahip Access’te 320 x 290 piksel çözünürlüğe ekran ve Qualcomm Snapdragon Wear 2100 işlemci yer alıyor.

Analog saatlerindeki şıklığı akıllı saatlerine de yansıtan Michael Kors, kendine özel geliştirilen arayüz sayesinde oldukça geniş bir tasarım yelpazesine sahip. Öyle ki kullanıcılar saatlerin görünümünü giydikleri kıyafete ya da katıldıkları etkinliklere özel şekilde kendi istekleri doğrultusunda kolaylıkla değiştirebiliyorlar. 350 dolardan başlatan fiyat etiketine sahip akıllı saatlerin tanıtım videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.