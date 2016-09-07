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Michael Kors'un modaya uygun şık akıllı saati satışa çıktı

Moda dünyasının en ünlü markalarından Michael Kors’un şık tasarım çizgilerine sahip Android işletim sistemli yeni akıllı saat serisi Access, iki farklı modelle satışa sunuldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Lüks moda markası Michael Kors, ilk olarak mart ayında resmi olarak tanıtılan Access serisi akıllı saatlerini satışa çıktığını duyurdu. Teknolojinin ilerlemesi ve akıllı saatlerin daha popüler hale gelmesiyle sektöre adım atan Michael Kors, saatlerinde modayı ön planda tuttuğunu ve teknolojinin ise ikinci planda olduğunu dile getiriyor.
Erkeklere hitap eden "Dylan" ve daha çok kadınlar için tasarlanan "Bradshaw" olmak üzere iki farklı modelle gelen saatlerde Android Wear işletim sistemi kullanılıyor. Bildiğimiz diğer akıllı saatlerdeki temel fonksiyonlara sahip Access’te 320 x 290 piksel çözünürlüğe ekran ve Qualcomm Snapdragon Wear 2100 işlemci yer alıyor.
Analog saatlerindeki şıklığı akıllı saatlerine de yansıtan Michael Kors, kendine özel geliştirilen arayüz sayesinde oldukça geniş bir tasarım yelpazesine sahip. Öyle ki kullanıcılar saatlerin görünümünü giydikleri kıyafete ya da katıldıkları etkinliklere özel şekilde kendi istekleri doğrultusunda kolaylıkla değiştirebiliyorlar. 350 dolardan başlatan fiyat etiketine sahip akıllı saatlerin tanıtım videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

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StByErdeM 3 yıl en beğenilen
Konuyu açar açmaz farkedip düzelttin hocam ama yine de yakaladım :D


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StByErdeM 3 yıl

Bak hala devam ya :D


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Hocam işin şakası bir yana şimdi yazdığın mesajda da aynı şekilde çıktı, sayfayı yenileyince düzeldi. Türkçe karakterleri 2. girişte gösteriyor gibi bi durum var anlamadım bende.



Bak hala devam ya :DHocam işin şakası bir yana şimdi yazdığın mesajda da aynı şekilde çıktı,...
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StByErdeM 3 yıl en beğenilen
Konuyu açar açmaz farkedip düzelttin hocam ama yine de yakaladım :D


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Barni Moloztaş 3 yıl StByErdeM
StByErdeM

Konuyu açar açmaz farkedip düzelttin hocam ama yine de yakaladım :D


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Cihan Pehlivan 3 yıl StByErdeM
Aslında başlıkta "şık" olarak yazıyor, yanlış yazım söz konusu değil ancak forumda neden o şekilde çıktı bilmiyorum. Konuyu ilgili arkadaşa iletiyorum. Dikkatin için teşekkürler
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